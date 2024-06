Analisi di Spagna - Italia 1-0: per Fabio Capello e Ioan Lupescu la chiave è Rodri

Il Ct Luis de la Fuente l'ha definita la prestazione più "completa" della Spagna da quando è in panchina, mentre la controparte Luciano Spalletti ha ammesso che c'è stato un "abisso" tra le due squadre. Il punteggio è stato solo di 1-0 a Gelsenkirchen, ma il controllo esercitato contro l'Italia ha fatto guadagnare grandi elogi alle furie rosse da parte degli osservatori tecnici UEFA.

Spagna-Italia 1-0: la partita minuto per minuto

Secondo gli osservatori Fabio Capello e Ioan Lupescu, nella Spagna ci sono stati diversi giocatori di spicco, tra cui Nico Williams, VIVO Player of the Match, e il centrocampista Pedri. Tuttavia, il focus principale di questa analisi è Rodri, centrocampista difensivo in un 4-3-3 che è stato fondamentale per il dominio della Spagna con la sua capacità di trovare gli spazi per gestire e manovre.

Tutto ciò si vede chiaramente all'inizio della sequenza video sopra, quando Rodri trova spazio e assume la posizione perfetta dietro la palla per ricevere il passaggio. Come si vede nella grafica prima che il passaggio lo raggiunga, il giocatore controlla lo spazio sia dietro di lui che alla sua sinistra. Per l'unità di analisi UEFA, è l'esempio perfetto dal punto di vista tecnico di come ricevere il pallone: sul piede posteriore, con le spalle aperte e rivolte in avanti. In questo modo, si è subito pronti per giocarlo in avanti.

Analisi tattica: Rodri decisivo per il controllo della Spagna

Quindi, vediamo Rodri effettuare un passaggio per Pedri (uno dei 95 riusciti su 97 tentati). In totale, il numero 16 della Spagna ha effettuato 17 passaggi in avanti, sette dei quali sono stati ricevuti da Pedri. I movimenti di quest'ultimo e le combinazioni con Rodri sono stati importanti nelle manovre offensive della Spagna. "Pedri ha giocato molto bene tra le linee", osservano Capello e Lupescu. "Era sempre libero ed è stato un grosso problema per l'Italia. Ecco perché Jorginho è uscito nell'intervallo".

Analisi di Serbia - Inghilterra 0-1

Spalletti ha ammesso che la sua squadra "non è mai stata in grado di chiudere gli spazi tra le varie unità", mentre Bryan Cristante ha detto che l'Italia "non riusciva ad avanzare" perché la Spagna continuava a bloccarla nella propria metà campo: in questo senso, anche i difensori della Spagna sono stati determinanti. Lo si vede alla fine del video quando, con grande equilibrio, la Spagna sostiene l'attacco riconquistando velocemente la palla dopo un passaggio intercettato a Pedri.

Fabián Ruiz, da solo, ha riconquistato 14 palloni, il massimo nella serata, mentre il terzino sinistro Marc Cucurella è stato secondo con sette. "Abbiamo avuto difficoltà con il loro contropressing, ma abbiamo anche commesso errori su alcuni passaggi semplici", ha aggiunto Spalletti. Quanto a De La Fuente, ha concluso: "Sapevamo quando spingere, quando giocare in verticale e quando controllare la palla. In difesa siamo stati formidabili".

Fabián Ruiz ha riconquistato 14 palloni contro l'Italia UEFA via Getty Images

Un ultimo aspetto saliente è stata la prestazione di Williams, che ha spadroneggiato sulla sinistra con l'appoggio di Cucurella e si è guadagnato il premio di Player of the Match. "Williams è stato bravissimo nell'uno contro uno e ha creato occasioni, compresa quella che ha portato al gol", hanno concluso Capello e Lupescu. I dati sottolineano il suo contributo in campo: il suo numero di tentativi di dribbling (12, di cui quattro riusciti) è stato il massimo registrato finora da un giocatore a EURO 2024.