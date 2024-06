Paesi Bassi-Francia 0-0: a Lipsia prevalgono le difese

Paesi Bassi e Olanda non riescono a superarsi. A Lipsia, la nazionale di Ronald Koeman e quella di Didier Deschamps restano appaiate con 4 punti al comando del gruppo D, dove tutto è ancora in ballo per la qualificazione agli ottavi di UEFA EURO 2024.

I momenti-chiave 1': Frimpong mette alla prova i riflessi di Maignan

14': Griezmann incespica sul pallone e sciupa un'ottima chance

28': Thuram batte in velocità De Vrij ma il suo tiro è impreciso.

60': Thuram calcia fuori di poco sull'assist di Rabiot

La partita in breve: nessun gol a Lipsia

Un duello a centrocampo durante la sfida tra Paesi Bassi e Francia

È stata una sfida in cui i difensori sono stati i protagonisti in campo, con il capitano olandese Virgil van Dijk che ha particolarmente impressionato nel disinnescare le potenti minacce offensive della Francia. I tulipani sfiorano il vantaggio nel giro di un minuto, con Jeremie Frimpong che mette in mostra il suo marchio di fabbrica - la velocità - aggancia un passaggio filtrante e chiama a un super intervento il portiere francese Mike Maignan.

Il capitano dei Les Bleus, Antoine Griezmann, va un passo dall'1-0 al 15', ma non premia l'altruismo di Adrien Rabiot e incepisca sul pallone, prima di calciare poco dopo a lato. Marcus Thuram elude la trappola del fuorigioco olandese e vola a raccogliere un bellissimo passaggio di Jules Koundé, ma il suo tiro da posizione angolata non inquadra lo specchio della porta.

Poche azioni pericolose nel secondo tempo fino a quando uno spazio si apre improvvisamente davanti a Thuram, ma il 26enne calcia a lato. La Francia aumenta l'intensità e sembra la squadra più propensa a segnare, ma non riesce proprio modo di superare il muro arancione davanti a sé. La partita termina 0-0, con il Ct dei Les Bleus Didier Deschamps che ha deciso di non rischiare Kylian Mbappé, in panchina per tutta la partita.

Paesi Bassi-Francia 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: N'Golo Kanté (Francia)

Kanté è stato attento in fase difensiva per tutta la partita, ma è stato anche un fattore nei momenti di attacco della Francia, come riflettono le sue statistiche.

Il saluto tra Thuram e il suo Ct, Deschamps

Formazioni

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten (Veerman 73'), Simons (Wijnaldum 73'), Reijnders; Frimpong (Geertruida 73'), Depay (Weghorst 79'), Gakpo

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Dembélé (Coman 75'), Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Thuram (Giroud 75')