Analisi di Serbia - Inghilterra 0-1: l'Inghilterra di Bellingham vince con resilienza

Jude Bellingham è stato ancora una volta l'uomo delle grandi occasioni, anche se nel secondo tempo l'Inghilterra ha avuto bisogno di tutta la sua resilienza per tenere testa alla Serbia nella prima gara del Gruppo C di UEFA EURO 2024.

È questo il verdetto degli osservatori tecnici UEFA Fabio Capello e Ioan Lupescu dopo la vittoria per 1-0 di domenica sera della squadra di Gareth Southgate a Gelsenkirchen.

In collaborazione con l'unità di analisi UEFA, gli osservatori hanno sottolineato il ruolo del numero 10 dell'Inghilterra, votato Player of the Match dopo il suo primo gol a EURO. Nella ripresa, però, la sua squadra ha dovuto resistere a un cambio tattico della Serbia, che ha pressato con maggiore intensità.

Su Bellingham, gli osservatori hanno affermato che "è stato decisivo in attacco e in difesa, ha corso molto e ha segnato il gol della vittoria". La sua rete al 13' mostra tutte queste qualità, come si vede nel primo video sotto.

Il grande impatto di Bellingham

Vale la pena sottolineare che Bellingham non si limita a mettere la palla in rete dopo una tipica incursione in area, ma aiuta anche a costruire la manovra offensiva indirizzando la palla a Kyle Walker sulla destra. Passano solo nove secondi e il giocatore del Real Madrid segna di testa in tuffo su un cross deviato di Bukayo Saka. Fondamentale il tempismo del 20enne centrocampista, al quarto gol in nazionale.

"Il gol nasce dal movimento di alcuni grandi giocatori", ha detto Bellingham, autore del primo gol dell'Inghilterra nel torneo proprio come in Qatar nel 2022. "Quei momenti magici in cui tutto si incastra in modo così naturale sono davvero belli", ha aggiunto. "Cerco sempre di inserirmi in area perché so che i compagni possono trovarmi e farmi segnare".

Se l'Inghilterra ha conquistato i tre punti, la Serbia può trarre incoraggiamento dalla prestazione del secondo tempo, con il passaggio dal 5-4-1 al 5-3-2. Gli osservatori tecnici UEFA hanno commentato: "La Serbia è stata più aggressiva, più concentrata e ha pressato meglio con il 5-3-2". Dušan Vlahović, che nel primo tempo si abbassava sulla destra quando la Serbia difendeva, ora affiancava Aleksandar Mitrović in avanti mentre la Serbia pressava uomo su uomo.

Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ha spiegato: "Sono cambiati un po' nel pressing. Giocavano praticamene a uomo e noi non riuscivamo a tenere bene la palla". Per rendere l'idea del pressing, il portiere inglese Jordan Pickford ha giocato più del doppio di palloni lunghi nel secondo tempo rispetto al primo, 20 contro otto.

Il pressing della Serbia nel secondo tempo

Nel secondo video si vede un esempio del pressing a uomo della Serbia, con il difensore centrale Miloš Veljković che segue Phil Foden. Secondo gli osservatori, la Serbia è riuscita a mantenere l'intensità grazie alle forze fresche, con Dušan Tadić e Luka Jović che hanno sostituito Mitrović e Saša Lukić al 61'.

A questo proposito, il Ct serbo Dragan Stojković ha commentato: "L'Inghilterra è una squadra fortissima, ma abbiamo giocato una partita molto coraggiosa con lo stile che volevamo. Con le sostituzioni siamo riusciti ad arrivare dove volevamo, controllando la palla e obbligando l'Inghilterra a difendere. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, non meritavamo di perdere ma continueremo ad andare avanti".