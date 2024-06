Dove guardare UEFA EURO 2024: TV e live streaming

UEFA EURO 2024 sarà visibile in tutto il mondo grazie alle emittenti partner ufficiali della UEFA.

Scopri dove guardare UEFA EURO 2024 in base al luogo in cui ti trovi. Verifica sempre il palinsesto delle emittenti per ulteriori dettagli.

Europa

Albania: TV Klan

Andorra: M6, TF1 France, TVE Spain

Armenia: Armenia TV CJSC

Austria: ServusTV, ORF

Azerbaigian: Public TV Azerbaijan, CBC Sport

Belgio: RTBF, VRT Belgium

Bosnia-Erzegovina: BHRT

Bulgaria: NOVA Bulgaria, BNT

Croazia: HRT Croatia

Cipro: CyBC

Cechia: Česká Televize

Danimarca: DKDR Sport, TV2 Denmark

Estonia: TV3 Sport Estonia, ERR

Finlandia: YLE

Francia: M6, TF1 France, beIN Sports France

Georgia: GPB

Germania: Telekom Deutschland, ARD, RTL Germany, ZDF

Grecia: ERT Greece

Ungheria: MTVA Hungary

Islanda: RUV

Israele: Charlton

Italia: RAI, Sky Italia Srl

Kazakistan: Kazakhstan TV

Kosovo: ArtMotion

Lettonia: TV3 Sport Latvia

Lituania: TV3 Sport Lithuania

Malta: PBS

Moldavia: TRM

Montecarlo: M6, TF1 France

Montenegro: Arena Sport Serbia, RTCG

Paesi Bassi: NOS

Macedonia del Nord: Arena Sport Serbia, MKRTV

Norvegia: TV2-N, NRK TV

Polonia: TVP

Portogallo: RTP Portugal, SIC, Sport TV Portugal, TVI

Repubblica d'Irlanda: RTÉ Ireland

Romania: Pro TV Romania

Russia: Match TV, Okk

San Marino: RAI, Sky Italia Srl

Serbia: Arena Sport Serbia, RTS Serbia

Slovacchia: MARKIZA TV Slovakia

Slovenia: RTV Slovenija, Sportklub Slovenia

Spagna: TVE Spain

Svezia: SVT, TV4 Sweden

Svizzera: SRG SSR

Turchia: TRT Türkiye

Ucraina: Megogo Ukraine

Regno Unito: BBC TV Sport, ITV UK

Città del Vaticano: RAI, Sky Italia Srl

Resto del mondo

Afghanistan: Sony Six

Algeria: beIN Sports MENA

Samoa Americane: Fox Sports USA English, fubo TV, VIX

Angola: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Anguilla: CPSL

Antigua e Barbuda: CPSL

Argentina: ESPN Latin America

Aruba: CPSL

Australia: Optus Australia

Bahamas: CPSL

Bahrein: beIN Sports MENA

Bangladesh: Sony Six

Barbados: CPSL

Belize: CPSL, ESPN Latin America

Benin: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Bermuda: CPSL

Bhutan: Sony Six

Bolivia: ESPN Latin America

Bonaire: CPSL

Botswana: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Brasile: Livemode Brazil, TV Globo Brazil

Isole Vergini britanniche: CPSL

Burkina Faso: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Burundi: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Cambogia: CTN Cambodia

Camerun: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Canada: Bell Media Canada, TVA Sports

Capo Verde: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Isole Cayman: CPSL

Repubblica Centrafricana: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Ciad: beIN Sports MENA, NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Cile: ESPN Latin America

PR Cina: IQIYI Sports China, Migu Video, CCTV

Colombia: ESPN Latin America

Comore: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Congo: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Isole Cook: Digicel

Costa Rica: ESPN Latin America

Cuba: CPSL

Curaçao: CPSL

Repubblica Democratica del Congo: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Gibuti: beIN Sports MENA, NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Dominica: CPSL

Repubblica Dominicana: CPSL, ESPN Latin America

Ecuador: ESPN Latin America

Egitto: beIN Sports MENA

El Salvador: ESPN Latin America, Canal 4 TCS

Guinea Equatoriale: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Eritrea: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Eswatini: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Etiopia: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Figi: Digicel

Guiana Francese: ESPN Latin America, M6, TF1 France

Polinesia francese: Digicel, M6, TF1 France

Terre australi e antartiche francesi: M6, TF1 France

Gabon: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Gambia: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Ghana: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Grenada: CPSL

Guadalupa: CPSL, M6, TF1 France

Guam: Fox Sports USA English, fubo TV, VIX

Guatemala: ESPN Latin America

Guiana: CPSL

Guinea: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Guinea-Bissau: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Guyana: ESPN Latin America

Haiti: CPSL

Honduras: ESPN Latin America

Hong Kong SAR: PCCW

India e subcontinente indiano: Sony Six

Indonesia: MNC

In volo: IMG In-Flight UK

Iran: beIN Sports MENA

Iraq: beIN Sports MENA

Costa d'Avorio: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Giamaica: CPSL

Giappone: Abema TV, WOWOWGiordania: beIN Sports MENA

Kenya: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Kiribati: Digicel

Kyrgyzstan: KTRK Sport

Kuwait: beIN Sports MENA

Libano: beIN Sports MENA

Lesotho: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Liberia: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Libia: beIN Sports MENA

Macao SAR: IQIYI Sports China

Madagascar: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Malawi: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Malesia: SPOTV Malaysia

Maldive: Sony Six

Mali: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Isole Marianne: Fox Sports USA English, fubo TV, VIX

Isole Marshall: Digicel

Martinica: CPSL, M6, TF1 France

Mauritania: beIN Sports MENA, NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Mauritius: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Mayotte: M6, TF1 France

Messico: Sky Mexico

Micronesia: Digicel

Midway: Fox Sports USA English, fubo TV, VIX

Mongolia: Unitel Mongolia

Montserrat: CPSL

Marocco: beIN Sports MENA

Mozambico: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Namibia: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Nauru: Digicel

Nepal: Sony Six

Nuova Caledonia: M6, TF1 France

Nuova Zelanda: TVNZ

Nicaragua: ESPN Latin America

Niger: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Nigeria: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Niue: Digicel

Oman: beIN Sports MENA

Pakistan: Sony Six

Palau: Digicel

Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): beIN Sports MENA

Panama: ESPN Latin America

Papua Nuova Guinea: Digicel

Paraguay: ESPN Latin America

Perù: ESPN Latin America

Porto Rico: Fox Sports USA English, fubo TV, VIX

Qatar: beIN Sports MENA

Réunion: M6, TF1 France

Ruanda: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Saba: CPSL

Samoa: Digicel

São Tomé e Principe: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Arabia Saudita: beIN Sports MENA

Senegal: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Seychelles: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Sierra Leone: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Singapore: SPOTV Singapore, MediaCorp

Isole Salomone: Digicel

Somalia: beIN Sports MENA, SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Sudafrica: Supersport South Africa

Corea del Sud: CJ Media

Sud Sudan: beIN Sports MENA, SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Sri Lanka: Sony Six

St. Barthélemy: M6, TF1 France

St. Barts: CPSL

St. Christopher: CPSL

St. Eustatius: CPSL

St. Helena and Ascension: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

St. Kitts e Nevis: CPSL

St. Lucia: CPSL

St. Martin: CPSL, M6, TF1 France

Saint-Pierre e Miquelon: CPSL, M6, TF1 France

San Vincenzo e Grenadine: CPSL

Sudan: beIN Sports MENA, SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Suriname: CPSL, ESPN Latin America

Siria: beIN Sports MENA

Taiwan/Taipei cinese: ELTA

Tagikistan: Varzish TV

Tanzania: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Thailandia: PPTV, MCOT, Thairath, TrueVisions

Togo: NEW WORLD TV, Supersport South Africa

Tokelau: Digicel

Tonga: Digicel

Tortola: CPSL

Trinidad and Tobago: CPSL

Tunisia: beIN Sports MENA

Turkmenistan: Alma SportIsole Turks e Caicos: CPSL

Tuvalu: Digicel

Isole Vergini americane: Fox Sports USA English, fubo TV, VIX

Uganda: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Emirati Arabi Uniti: beIN Sports MENA

Stati Uniti d'America: Fox Sports USA English, fubo TV, VIX

Uruguay: ESPN Latin America

Vanuatu: Digicel

Venezuela: ESPN Latin America

Vietnam: Viettel, HTV

Wallis e Futuna: Digicel, M6, TF1 France

Sahara occidentale: beIN Sports MENA

Yemen: beIN Sports MENA

Zambia: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa

Zimbabwe: SportyTV Nigeria, Supersport South Africa