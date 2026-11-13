Quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup: Frankfurt - Real Sociedad, Brann - Torreense, Hammarby - Ajax, Brøndby - Wolfsburg
venerdì 13 novembre 2026
Intro articolo
Il profilo delle squadre che parteciperanno ai quarti di finale a febbraio.
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Corpo articolo
I quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup si disputeranno nelle prime due settimane di febbraio. Il tabellone è già stato definito e culminerà nella doppia finale di maggio.
UEFA.com traccia il profilo di tutte le squadre che hanno superato gli ottavi di finale.
Tabellone Women's Europa Cup
Quarti di finale (3/4 e 10/11 febbraio)
Eintracht Frankfurt - Real Sociedad
Brann - Torreense
Hammarby - Ajax
Brøndby - Wolfsburg
Semifinali (23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile)
1: Eintracht Frankfurt / Real Sociedad - Brann / Torreense
2: Hammarby / Ajax - Brøndby / Wolfsburg
Finale (1/2 maggio e 8/9 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2
Le squadre indicate per prime giocano la gara di andata in casa.
Guida alle squadre
- L'Eintracht Frankfurt ha vinto quattro volte la Coppa UEFA/Champions League femminile, mentre il Wolfsburg si è aggiudicato il titolo due volte. Il Brøndby è arrivato in semifinale nella stessa competizione, mentre l'Ajax e il Brann hanno raggiunto i quarti.
- L'Hammarby è arrivato secondo nella prima edizione della Women's Europa Cup la scorsa stagione (battendo l'Ajax con un 6-2 complessivo agli ottavi), mentre l'Eintracht ha raggiunto le semifinali.
- Il Wolfsburg ha raggiunto i quarti di finale di Champions League la scorsa stagione, mentre Ajax, Brann, Frankfurt e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi nelle ultime quattro stagioni.
- Il Torreense ha fatto il suo debutto nelle competizioni UEFA in Women's Champions League 2026/27, prima di passare all'Europa Cup.
- La Real Sociedad si è qualificata per la prima volta ai quarti di finale di una competizione femminile UEFA.
Eintracht Frankfurt - Real Sociedad
Eintracht Frankfurt (Germania)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 13°
Qualificazione: terzo posto in Germania
Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 8-0 c - Omonia (semifinale), 2-0 c - Malmö (finale)
Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. - Paris Saint-Germain (1-1 c, 1-5dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. - FH (1-0 t, 4-1 t)
Ottavi di finale: 4-1tot. - PSV Eindhoven (2-0 t, 2-1 c)
Migliori marcatrici Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Rebecka Blomqvist, Laura Freigang, Hayley Raso 2
Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione Women's Champions League; semifinale Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: semifinali (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: campione x 4 (2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15)
Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali
- Solo l'OL Lyonnes ha vinto più titoli UEFA femminili rispetto all'Eintracht, che si è aggiudicato la prima Coppa UEFA nel 2001/02 ma nella scorsa Women's Europa Cup è uscito in semifinale contro l'Häcken.
Real Sociedad (Spagna)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 29°
Qualificazione: terzo posto in Spagna
Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. - Chelsea (2-5 t, 0-1 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 4-0tot. - Hearts (0-0 t, 4-0 c)
Ottavi di finale: 4-0tot. - Fenerbahçe (2-0 c, 2-0 t)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Ainhoa Marin 2
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: secondo turno di qualificazione 2 (2022/23)
Titoli nazionali: 1 coppa nazionale
- La Real Sociedad partecipa per la seconda volta a una competizione europea dopo l'uscita contro il Bayern nelle qualificazioni di Champions League 2022/23.
Brann - Torreense
Brann (Norvegia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 22°
Qualificazione: campione di Norvegia
Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League Secondo turno di qualificazione: 5-0 n - Mitrovica (semifinale), 3-2 n - PAOK (finale)
Terzo turno di qualificazione: 2-5tot. - Austria Wien (2-1 c, 0-4 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 6-0tot. - HJK Helsinki (2-0 t, 4-0 c)
Ottavi di finale: 8-1tot. - Czarni Sosnowiec (3-0 c, 5-1 t)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Brenna Lovera 4
Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione di Women's Champions League; secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: secondo turno di qualificazione (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: quarti di finale (2023/24)
Titoli nazionali: 3 campionati, 2 coppe nazionali
- La scorsa stagione, il Brann ha perso al secondo turno di qualificazione contro l'Hammarby, poi secondo classificato. A novembre 2026, invece, ha difeso il titolo in campionato, conquistando così il suo secondo double nazionale.
Torreense (Portogallo)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D
Qualificazione: terzo posto in Portogallo
Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 1-2 t - Juventus (semifinale), 5-2 n - Apolonia (finale terzo posto)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 9-2tot. - Kolos Kovalivka (6-1 c, 3-1 t)
Secondo turno di qualificazione: 6-2tot. - Metalist 1925 Kharkiv (2-1 t, 4-1 c)
Ottavi di finale: 5-2tot. - Sparta Praha (2-2 t, 3-0 c)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Gerda Konst 5
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Titoli nazionali: 1 coppa nazionale
- Questa è la stagione d'esordio in Europa del Torreense, che potrebbe diventare la prima squadra portoghese a raggiungere le semifinali nelle competizioni europee femminili UEFA.
Hammarby - Ajax
Hammarby (Svezia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 17°
Qualificazione: secondo posto in Svezia
Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 4-0 n - Apolonia (semifinale), 1-3dts t - Juventus (finale)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. - Rangers (2-0 c, 3-0 t)
Ottavi di finale: 7-1tot. - Spartak Myjava (3-1 t, 4-0 c)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Elin Sørum 4
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di Women's Champions League; finalista Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: vicecampione (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: fase a gironi (2024/25)
Titoli nazionali: 2 campionati, 5 coppe nazionali
- L'Hammarby ha partecipato alla prima finale di una competizione UEFA tutta svedese, perdendo complessivamente 4-2 contro l'Häcken.
Ajax (Paesi Bassi)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 24°
Qualificazione: secondo posto nei Paesi Bassi
Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 2-0 n - Brøndby (semifinale), 2-1 t - Rangers (finale)
Terzo turno di qualificazione: 1-4 tot. - Real Madrid (0-2 c, 1-2 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. - Aktobe (8-0 c, 0-1 t)
Ottavi di finale: 3-2tot. - Malmö (1-2 c, 2-0 t)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Ella Touon 3
Scorsa stagione: ottavi di finale di Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: ottavi di finale (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: quarti di finale (2023/24)
Titoli nazionali: 3 campionati, 6 coppe nazionali
- L'Ajax ha perso contro l'Hammarby nella prima edizione dell'Europa Cup dopo aver subito due sconfitte per 3-1, ma si è vendicato contro un'altra squadra svedese segnando due gol negli ultimi cinque minuti contro il Malmö agli ottavi di finale di questa edizione.
Brøndby - Wolfsburg
Brøndby (Danimarca)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 82°
Qualificazione: secondo posto in Danimarca
Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 0-2 n - Ajax (semifinale), 1-1dts, 5-3dcr n - Slavia Praha (finale terzo posto)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 9-1 tot. - Spartak Subotica (5-0 t, 4-1 c)
Secondo turno di qualificazione: 6-3tot. - Sporting CP (4-1 c, 2-2 t)
Ottavi di finale: 3-1tot. - Rosenborg (1-1 t, 2-0 c)
Migliori marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Mila Bischoff 3
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: semifinali (2003/04, 2006/07, 2014/15)
Titoli nazionali: 12 campionati, 11 coppe nazionali
- Questa è la 22esima stagione del Brøndby nelle competizioni femminili UEFA (la quinta più lunga tra tutti i club) e l'ottava in cui raggiunge i quarti di finale.
Wolfsburg (Germania)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 6°
Qualificazione: secondo posto in Germania
Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 3-3tot., 4-5dcr - Inter (2-0 c, 1-3dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. - Sturm Graz (6-1 c, 2-0 t)
Ottavi di finale: 10-0tot. - Feyenoord (7-0 c, 3-0 t)
Migliori marcatrici Women's Europa Cupd (qualificazioni comprese): Cora Zicai, Lara Prašnikar 3
Scorsa stagione: quarti di finale di Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Women's Champions League / Women's Cup best: campione x 2 (2012/13, 2013/14)
Titoli nazionali: 7 campionati, 11 coppe nazionali
- Il Wolfsburg punta a raggiungere la sua settima finale europea dopo aver disputato sei finali di Champions League.
Per "coppa nazionale" si intende esclusivamente la coppa principale messa in palio dalla federazione.