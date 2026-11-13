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Quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup: Frankfurt - Real Sociedad, Brann - Torreense, Hammarby - Ajax, Brøndby - Wolfsburg

venerdì 13 novembre 2026

Il profilo delle squadre che parteciperanno ai quarti di finale a febbraio.

Il tabellone della UEFA Women's Europa Cup 2026/27
Il tabellone della UEFA Women's Europa Cup 2026/27 UEFA

I quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup si disputeranno nelle prime due settimane di febbraio. Il tabellone è già stato definito e culminerà nella doppia finale di maggio.

UEFA.com traccia il profilo di tutte le squadre che hanno superato gli ottavi di finale.﻿

Tabellone Women's Europa Cup

Quarti di finale (3/4 e 10/11 febbraio)

Eintracht Frankfurt - Real Sociedad
Brann - Torreense
Hammarby - Ajax
Brøndby - Wolfsburg

Semifinali (23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile)

1: Eintracht Frankfurt / Real Sociedad - Brann / Torreense﻿
2: Hammarby / Ajax - Brøndby / Wolfsburg

Finale (1/2 maggio e 8/9 maggio)

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Le squadre indicate per prime giocano la gara di andata in casa.

Guida alle squadre

  • L'Eintracht Frankfurt ha vinto quattro volte la Coppa UEFA/Champions League femminile, mentre il Wolfsburg si è aggiudicato il titolo due volte. Il Brøndby è arrivato in semifinale nella stessa competizione, mentre l'Ajax e il Brann hanno raggiunto i quarti.
  • L'Hammarby è arrivato secondo nella prima edizione della Women's Europa Cup la scorsa stagione (battendo l'Ajax con un 6-2 complessivo agli ottavi), mentre l'Eintracht ha raggiunto le semifinali.
  • Il Wolfsburg ha raggiunto i quarti di finale di Champions League la scorsa stagione, mentre Ajax, Brann, Frankfurt e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi nelle ultime quattro stagioni.
  • Il Torreense ha fatto il suo debutto nelle competizioni UEFA in Women's Champions League 2026/27, prima di passare all'Europa Cup.
  • La Real Sociedad si è qualificata per la prima volta ai quarti di finale di una competizione femminile UEFA.

Eintracht Frankfurt - Real Sociedad

Eintracht Frankfurt (Germania)

Ranking UEFA (a fine 2025/26): 13°

Qualificazione: terzo posto in Germania

Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 8-0 c - Omonia (semifinale), 2-0 c - Malmö (finale)
Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. - Paris Saint-Germain (1-1 c, 1-5dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. - FH (1-0 t, 4-1 t)
Ottavi di finale: 4-1tot. - PSV Eindhoven (2-0 t, 2-1 c)

Migliori marcatrici Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Rebecka Blomqvist, Laura Freigang, Hayley Raso 2

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione Women's Champions League; semifinale Women's Europa Cup

Miglior traguardo in Women's Europa Cup: semifinali (2025/26)

Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: campione x 4 (2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15)

Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali

  • Solo l'OL Lyonnes ha vinto più titoli UEFA femminili rispetto all'Eintracht, che si è aggiudicato la prima Coppa UEFA nel 2001/02 ma nella scorsa Women's Europa Cup è uscito in semifinale contro l'Häcken.
L'Eintracht spera di aggiungere la Women's Europa Cup alle sue quattro UEFA Women's Champions League/Coppa UEFA
L'Eintracht spera di aggiungere la Women's Europa Cup alle sue quattro UEFA Women's Champions League/Coppa UEFAUEFA via Getty Images

Real Sociedad (Spagna)

Ranking UEFA (a fine 2025/26): 29°

Qualificazione: terzo posto in Spagna

Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. - Chelsea (2-5 t, 0-1 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 4-0tot. - Hearts (0-0 t, 4-0 c)
Ottavi di finale: 4-0tot. - Fenerbahçe (2-0 c, 2-0 t)

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Ainhoa Marin 2

Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: secondo turno di qualificazione 2 (2022/23)

Titoli nazionali: 1 coppa nazionale

  • La Real Sociedad partecipa per la seconda volta a una competizione europea dopo l'uscita contro il Bayern nelle qualificazioni di Champions League 2022/23.
La Real Sociedad festeggia la qualificazione contro il Fenerbahçe
La Real Sociedad festeggia la qualificazione contro il FenerbahçeUEFA via Getty Images

Brann - Torreense

Brann (Norvegia)

Ranking UEFA (a fine 2025/26): 22°

Qualificazione: campione di Norvegia

Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League Secondo turno di qualificazione: 5-0 n - Mitrovica (semifinale), ﻿3-2 n - PAOK (finale)
Terzo turno di qualificazione: 2-5tot. - Austria Wien (2-1 c, 0-4 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 6-0tot. - HJK Helsinki (2-0 t, 4-0 c)
Ottavi di finale: 8-1tot. - Czarni Sosnowiec (3-0 c, 5-1 t)

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Brenna Lovera 4

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione di Women's Champions League; secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup

Miglior traguardo in Women's Europa Cup: secondo turno di qualificazione (2025/26)

Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: quarti di finale (2023/24)

Titoli nazionali: 3 campionati, 2 coppe nazionali

  • La scorsa stagione, il Brann ha perso al secondo turno di qualificazione contro l'Hammarby, poi secondo classificato. A novembre 2026, invece, ha difeso il titolo in campionato, conquistando così il suo secondo double nazionale.
Il Brann è approdato ai quarti, come in Women's Champions League 2023/24
Il Brann è approdato ai quarti, come in Women's Champions League 2023/24UEFA via Getty Images

Torreense (Portogallo)

Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D

Qualificazione: terzo posto in Portogallo

Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 1-2 t - Juventus (semifinale),﻿ 5-2 n - Apolonia (finale terzo posto)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 9-2tot. - Kolos Kovalivka (6-1 c, 3-1 t)
Secondo turno di qualificazione: 6-2tot. - Metalist 1925 Kharkiv (2-1 t, 4-1 c)
Ottavi di finale: 5-2tot. - Sparta Praha (2-2 t, 3-0 c)

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Gerda Konst 5

Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

Titoli nazionali: 1 coppa nazionale

  • Questa è la stagione d'esordio in Europa del Torreense, che potrebbe diventare la prima squadra portoghese a raggiungere le semifinali nelle competizioni europee femminili UEFA.
Il Torreense ha eliminato lo Sparta Praha agli ottavi di finale
Il Torreense ha eliminato lo Sparta Praha agli ottavi di finaleUEFA via Getty Images

Hammarby - Ajax

Hammarby (Svezia)

Ranking UEFA (a fine 2025/26): 17°

Qualificazione: secondo posto in Svezia

Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: ﻿4-0 n - Apolonia (semifinale), ﻿1-3dts t - Juventus (finale)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. - Rangers (2-0 c, 3-0 t)
Ottavi di finale: 7-1tot. - Spartak Myjava (3-1 t, 4-0 c)

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Elin Sørum 4

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di Women's Champions League; finalista Women's Europa Cup

Miglior traguardo in Women's Europa Cup: vicecampione (2025/26)

Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: fase a gironi (2024/25)

Titoli nazionali: 2 campionati, 5 coppe nazionali

  • L'Hammarby ha partecipato alla prima finale di una competizione UEFA tutta svedese, perdendo complessivamente 4-2 contro l'Häcken.
Women's Europa Cup: il cammino dell'Hammarby verso la prima finale

Ajax (Paesi Bassi)

Ranking UEFA (a fine 2025/26): 24°

Qualificazione: secondo posto nei Paesi Bassi

Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 2-0 n - Brøndby (semifinale), ﻿2-1 t - Rangers (finale)
Terzo turno di qualificazione: 1-4 tot. - Real Madrid (0-2 c, 1-2 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. - Aktobe (8-0 c, 0-1 t)
Ottavi di finale: 3-2tot. - Malmö (1-2 c, 2-0 t)

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Ella Touon 3

Scorsa stagione: ottavi di finale di Women's Europa Cup

Miglior traguardo in Women's Europa Cup: ottavi di finale (2025/26)

Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: quarti di finale (2023/24)

Titoli nazionali: 3 campionati, 6 coppe nazionali

  • L'Ajax ha perso contro l'Hammarby nella prima edizione dell'Europa Cup dopo aver subito due sconfitte per 3-1, ma si è vendicato contro un'altra squadra svedese segnando due gol negli ultimi cinque minuti contro il Malmö agli ottavi di finale di questa edizione.
L'Ajax ha compiuto una rimonta nel finale a Malmö
L'Ajax ha compiuto una rimonta nel finale a MalmöUEFA via Getty Images

Brøndby - Wolfsburg

Brøndby (Danimarca)

Ranking UEFA (a fine 2025/26): 82°

Qualificazione: secondo posto in Danimarca

Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 0-2 n - Ajax (semifinale), ﻿1-1dts, 5-3dcr n - Slavia Praha (finale terzo posto)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 9-1 tot. - Spartak Subotica (5-0 t, 4-1 c)
Secondo turno di qualificazione: 6-3tot. - Sporting CP (4-1 c, 2-2 t)
Ottavi di finale: 3-1tot. - Rosenborg (1-1 t, 2-0 c)

Migliori marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni comprese): Mila Bischoff 3

Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

Miglior traguardo in Women's Champions League/Coppa UEFA: semifinali (2003/04, 2006/07, 2014/15)

Titoli nazionali: 12 campionati, 11 coppe nazionali

  • Questa è la 22esima stagione del Brøndby nelle competizioni femminili UEFA (la quinta più lunga tra tutti i club) e l'ottava in cui raggiunge i quarti di finale.
Il Brøndby ha eliminato il Rosenborg agli ottavi di finale
Il Brøndby ha eliminato il Rosenborg agli ottavi di finaleUEFA via Getty Images

Wolfsburg (Germania)

Ranking UEFA (a fine 2025/26): 6°

Qualificazione: secondo posto in Germania

Il cammino fino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 3-3tot., 4-5dcr - Inter (2-0 c, 1-3dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. - Sturm Graz (6-1 c, 2-0 t)
Ottavi di finale: 10-0tot. - Feyenoord (7-0 c, 3-0 t)

Migliori marcatrici Women's Europa Cupd (qualificazioni comprese): Cora Zicai, Lara Prašnikar 3

Scorsa stagione: quarti di finale di Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

Women's Champions League / Women's Cup best: campione x 2 (2012/13, 2013/14)

Titoli nazionali: 7 campionati, 11 coppe nazionali

  • Il Wolfsburg punta a raggiungere la sua settima finale europea dopo aver disputato sei finali di Champions League.
Il Wolfsburg festeggia il successo agli ottavi di finale contro il Feyenoord
Il Wolfsburg festeggia il successo agli ottavi di finale contro il FeyenoordUEFA via Getty Images

Per "coppa nazionale" si intende esclusivamente la coppa principale messa in palio dalla federazione.

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