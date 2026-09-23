Riepilogo andata secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup: vittorie per Wolfsburg, Hammarby e Feyenoord

Wolfsburg, Hammarby e Feyenoord hanno vinto le rispettive gare d'andata del secondo turno di qualificazione della ﻿UEFA Women's Europa Cup 2026/27.

Le gare di ritorno sono fissate per mercoledì 30 settembre. Le vincitrici accederanno al sorteggio di venerdì 2 ottobre, che definirà il tabellone completo dagli ottavi alla finale doppia (andata e ritorno).

Vi raccontiamo le partite di mercoledì.

Al 29' le padrone di casa passano in vantaggio con un colpo di testa di Elin Sørum su lancio lungo di Ída Marín Hermannsdóttir.

A pochi minuti dalla fine, la sedicenne Fanny Peterson, protagonista della corsa dell’Hammarby verso la finale inaugurale di maggio, blinda il risultato in favore delle vicecampionesse della stagione 2025/26.

Finale: tutto quello che c'è da sapere

Il Feyenoord va subito sotto a Oslo con la rete di Ronja Arnesen, ma chiude la prima frazione di gioco in pareggio grazie al gol di Victoria Della Puerta con un rasoterra dal limite dell’area.

Nella ripresa le padrone di casa passano in vantaggio con la seconda rete personale di Della Puerta (50') e poi dilagano grazie ai gol di Kirsten van de Westeringh (59') e Fleur Stoit (88').

Fleur Stoit del Feyenoord esulta per la rete del 4-1 Getty Images

Il Wolfsburg, arrivato ai quarti della scorsa UEFA Women's Champions League, travolge lo Sturm al Wolfsburg Stadion grazie ai gol di Ella Peddamors (10'), Lara Prašnikar (13'), Smilla Vallotta (30'), Svenja Huth (37'), Katharina Piljic (83') e Lena Lattwein (86'). Per le ospiti, Brigitta Pullins segna il gol della bandiera al 53'.

Il meglio dagli altri campi

• Lo Sparta Praga, semifinalista della scorsa stagione, dilaga nel secondo tempo, assicurandosi un vantaggio di 4-1 in vista della trasferta in casa del Farul Costanza.

• Klaudia Miłek ha segnato quattro gol nel 6-0 che consente allo Czarni Sosnowiec (che è da poco diventata la prima squadra a passare dal primo al terzo turno delle qualificazioni di Women's Champions League) di battere senza difficoltà il Breidablik, arrivato ai quarti dell’edizione 2025/26.

• Il rigore trasformato da Rebecka Blomqvist all’ora di gioco ha regalato all’Eintracht Frankfurt, altra semifinalista della scorsa stagione, una vittoria di misura in trasferta contro l’FH Hafnarfjördur.

• Ella Touon ha siglato una tripletta con l’Ajax, che la scorsa stagione ha raggiunto gli ottavi di finale, e adesso ha ben otto gol di vantaggio in vista del ritorno contro l’Aktobe.

• Jannie Lakip ha segnato entrambe le reti nella vittoria per 2-1 del Torreense sul Metalist 1925 Kharkiv.

Liz Rijsbergen ha segnato l'unico gol della vittoria del PSV Eindhoven contro il Fortuna Hjørring

Calendario completo e risultati delle gare di andata del secondo turno di qualificazione:

Mercoledì 23 settembre:

Metalist 1925 Kharkiv - Torreense 1-2

PAOK - Spartak Myjava 2-3

Breidablik - Czarni Sosnowiec 2-6

Slovan Liberec - Rosenborg 3-1

HJK Helsinki - Brann 0-2

FH Hafnarfjördur - Eintracht Frankfurt 0-1

Sparta Praha - Farul Constanța 4-1

Brøndby - Sporting CP 4-1

St. Pölten - Malmö 0-2

Feyenoord - Vålerenga 4-1

Hammarby - Rangers 2-0

PSV Eindhoven - Fortuna Hjørring 1-0

Wolfsburg - Sturm Graz 6-1

Ajax - Aktobe 8-0

Hearts - Real Sociedad 0-0

Sabato 26 settembre:

FC Minsk - Fenerbahçe (16:00 CET)

Finale 2026/27