Riepilogo ritorno ottavi di finale Women's Europa Cup: l'Ajax passa in rimonta, ai quarti anche Brann, Brøndby, Eintracht, Hammarby, Real Sociedad e Wolfsburg

I quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup prendono forma, con sette delle otto partite degli ottavi di finale già disputate.

Tra le squadre qualificate ai quarti ci sono Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, già vincitrici della UEFA Women's Champions League, insieme ad Hammarby (finalista la scorsa stagione), Brann, Brøndby, Real Sociedad e, grazie a una clamorosa rimonta, Ajax. Sparta Praha e Torreense si affronteranno giovedì.

Il cammino verso la finale di Women's Europa Cup Quarti di finale (3/4 e 10/11 febbraio) Eintracht Frankfurt - Real Sociedad

Brann - Sparta Praha / Torreense

Hammarby - Ajax

Brøndby - Wolfsburg Semifinali (23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile) 1: Eintracht Frankfurt / Real Sociedad - Brann / Sparta Praga / Torreense

2: Hammarby / Ajax - Brøndby / Wolfsburg Finale (1/2 maggio e 8/9 maggio) Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

L'Ajax dopo il gol nel finale di Sherida Spitse UEFA via Getty Images

L'Ajax compie una rimonta spettacolare negli ultimi quattro minuti e ribalta la sconfitta casalinga per 2-1 dell'andata. Il Malmö parte meglio in avvio, quando Mia Persson costringe il portiere Danae van der Vliet all'intervento. L'Ajax resiste e sfiora il gol verso la fine del primo tempo con Mirte van Koppen, Ella Touon e Nadine Noordam. A inizio ripresa, Stinalisa Johansson incorna tra le braccia di Van der Vliet, poi Isabella D'Aquila si trova a tu per tu con l'estremo difensore ma calcia a lato.

Quando sembra che il Malmö abbia ormai fatto abbastanza, la subentrata Bo van Egmond incorna in rete su cross di Joëlle Smits a 4' dalla fine e porta il risultato complessivo in parità. Allo scadere, Sherida Spitse si avventa su un pallone vagante al limite dell'area e fa partire un potente tiro che, con la complicità di una deviazione, supera Musovic, scatenando l'esultanza sfrenata dell'Ajax.

La Real Sociedad festeggia la sua prima qualificazione ai quarti di finale di una competizione UEFA femminile. UEFA via Getty Images

Davanti agli oltre 7000 spettatori del Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, le ospiti si portano quasi immediatamente sul 3-0 grazie a un cross rasoterra di Cecilia Marcos deviato nella propria porta da Colette Ndzana. Il portiere di casa, Natalia Munteanu, è bravissima a respingere un colpo di testa ravvicinato di Keefe poco dopo la mezz'ora ma, sul successivo calcio d'angolo di Marcos, Keefe segna sul primo palo.

Malin Brenn ha segnato l'ultimo gol del Brøndby UEFA via Getty Images

Il Brøndby torna fra le prime otto squadre in una competizione europea superando il Rosenborg. La formazione danese passa in vantaggio al 10': dopo una combinazione tra Mila Bischoff ed Emma Pelkowski, la palla termina a Rakel Engesvik, che punisce la sua ex squadra. Dopo aver respinto una serie di assalti del Rosenborg, il Brøndby reagisce e accelera il passo fino al 90', quando Malin Brenn corona un'ottima prestazione insaccando su un calcio d'angolo di Bischoff al secondo tentativo.

Il meglio dagli altri campi

• Wolfsburg e Frankfurt, ex campionesse d'Europa, passano agevolmente il turno vincendo di nuovo contro le olandesi del Feyenoord e del PSV.

• L'Hammarby, finalista la scorsa stagione, supera lo Spartak Myjava e diventa la prima squadra slovacca a raggiungere gli ottavi di finale di una competizione femminile UEFA.

• Le campionesse di Norvegia del Brann interrompono l'ottima stagione d'esordio del Czarni.

• Giovedì, il Torreense ospita lo Sparta Praga dopo il rinvio della gara per maltempo. Si parte dal 2-2 dell'andata.

L'Hammarby applaude i tifosi dopo aver fatto un passo avanti verso la finale. UEFA via Getty Images

Risultato di martedì:

Feyenoord - Wolfsburg 0-3 (tot. 0-10)

Risultati di mercoledì:

Czarni Sosnowiec - Brann 1-5 (tot. 1-8)

Brøndby - Rosenborg 2-0 (tot. 3-1)

Fenerbahçe - Real Sociedad 0-2 (tot. 0-4)

Eintracht Francoforte - PSV Eindhoven 2-1 (tot. 4-1)

Hammarby - Spartak Myjava 4-0 (tot. 7-1)

Malmö 0-2 Ajax (tot. 2-3)

Partita di giovedì:

Torreense - Sparta Praha (ore 18:00 CET, and. 2-2)