Ritorno secondo turno di qualificazione di Women's Europa Cup: Hammarby, Frankfurt, Sparta, Ajax e PSV tra le qualificate

Il quadro degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup è completo. L'Hammarby, finalista della scorsa stagione, e le semifinaliste del 2025/26 Eintracht Frankfurt e Sparta Praha sono tra le squadre che hanno superato il secondo turno di qualificazione.

Hanno conquistato l’accesso agli ottavi anche altre due squadre già arrivate tra le migliori 16 nella scorsa edizione, Ajax e PSV Eindhoven, oltre al Wolfsburg, ex campione d’Europa come il Frankfurt, alle esordienti nelle competizioni europee femminili Fenerbahçe, Malmö e Torreense, e allo Spartak Myjava, protagonista di una storica qualificazione per il calcio slovacco.

Facciamo il punto sulla della situazione, in attesa che il tabellone per il prosieguo della competizione venga definito con il sorteggio di venerdì alle 13:00 CET.

Qualificate agli ottavi di finale Ajax, Brann, Brøndby, Czarni Sosnowiec, Frankfurt, Fenerbahçe, Feyenoord, Frankfurt, Hammarby, PSV Eindhoven, Malmö, Real Sociedad, Rosenborg, Sparta Praha, Spartak Myjava, Torreense, Wolfsburg

Il Frankfurt quattro volte campione d’Europa, che la scorsa stagione ha raggiunto le semifinali, partiva dall’1-0 dell’andata nella sfida casalinga contro le esordienti dell’FH. Il vantaggio è però svanito dopo appena 12 minuti, quando Nia Christopher, già pericolosa nei primi minuti, ha raccolto di testa un cross della 17enne Ingibjörg Magnúsdóttir, diventando la prima giocatrice delle Bermuda a segnare in una competizione UEFA.

Il Frankfurt ha cercato di riportarsi avanti nel punteggio complessivo e Rebecka Blomqvist, dopo aver intercettato un rinvio dal fondo, è stata fermata all’ultimo momento da un intervento di Jónína Linnet. L’FH ha resistito fino all’intervallo, ma dopo appena 60 secondi dall’inizio della ripresa Larissa Mühlhaus, entrata dalla panchina insieme a Hanna Bennison, ha riportato avanti il Frankfurt l doppio confronto con una bella azione personale.

Il Frankfurt ha continuato ad attaccare e Laura Freigang ha firmato il 2-1, segnando al volo dopo una respinta della difesa dell’FH. Poco dopo l’ora di gioco, Bennison ha raccolto il pallone dopo una conclusione di Hayley Raso respinta, trovando il gol. La stessa Raso ha poi completato il successo da distanza ravvicinata, dopo che Aldís Gudlaugsdóttir aveva respinto una conclusione di Vivienne Lia.

Finalista la scorsa stagione, l’Hammarby ha compiuto un altro passo verso l’obiettivo di migliorarsi. Forte del 2-0 ottenuto all’andata, ha aumentato il proprio vantaggio complessivo dopo 14 minuti, quando Mathilde Janzen ha servito in profondità Anna Walter, che ha battuto Jenna Fife.

Il secondo gol è arrivato poco dopo l’ora di gioco: Walter ha avviato un rapido contropiede e servito Ída Marín Hermannsdóttir, arrivata dall’FH ad agosto, che è entrata in area e ha insaccato. Al 77’ è arrivato il 3-0: Mari Nyhagen ha servito all’indietro la compagna di squadra Svea Rehnberg, la cui conclusione è stata respinta da Fife, prima che Fanny Peterson ribadisse in rete sulla respinta.

La prima edizione della Women’s Europa Cup ha regalato diverse grandi rimonte nelle gare di ritorno, tra cui quella del PSV ai danni del Rosenborg, ma questa volta è stato il club norvegese a ribaltare la situazione, qualificandosi dopo la sconfitta per 3-1 subita in Repubblica Ceca la scorsa settimana. A Trondheim la partita è iniziata a ritmo altissimo e Cille Nilsen ha segnato due gol nei primi 14 minuti, prima con una conclusione dalla distanza e poi finalizzando un cross di Ine Berre.

Al 21’ il Rosenborg è passato in vantaggio nel punteggio complessivo: Berre ha servito Oline Fuglem, che ha segnato da distanza ravvicinata, ma lo Slovan ha reagito subito, con Kateřina Vithová pronta a sfruttare un cross di Radka Hlouchová arrivato in area. Le occasioni non sono mancate da entrambe le parti, ma quando i tempi supplementari sembravano ormai vicini, la capitana del Rosenborg Synne Aunehaugen ha segnato di testa su calcio d’angolo battuto da Milena Kokosz all’85’.

Il meglio delle altre sfide

• Lo Sparta Praha, come il Frankfurt, semifinalista la scorsa stagione, supera agevolmente il turno.

• Il PSV raggiunge gli ottavi di finale per la seconda stagione consecutiva.

• La Real Sociedad conquista la sua prima vittoria in una competizione UEFA e si qualifica, mentre Brann e Wolfsburg passano senza difficoltà.

• L’Aktobe esce di scena con la sua prima vittoria in una competizione UEFA, ma l’Ajax si qualifica senza problemi; nonostante la sconfitta nella gara di ritorno, anche il Feyenoord contribuisce al tris olandese.

• Lo Spartak Myjava diventa il primo club slovacco a raggiungere gli ottavi di una competizione UEFA femminile.

• Il Czarni è la prima squadra polacca a raggiungere gli ottavi di una competizione UEFA femminile dai tempi dell’AZS Wrocław nel 2005/06.

• Il Brøndby elimina lo Sporting CP, approdato ai quarti la scorsa stagione, ma le esordienti del Torreense tengono vive le speranze del Portogallo.

• Anche Fenerbahçe e Malmö raggiungono gli ottavi alla loro prima stagione in una competizione UEFA femminile.



Aktobe - Ajax 1-0 (tot. 1-8)

Farul Constanța - Sparta Praha 0-4 (tot. 1-8)

Vålerenga - Feyenoord 2-1 (tot. 3-5)

Rosenborg - Slovan Liberec 4-1 (tot. 5-4)

Brann - HJK Helsinki 4-0 (tot. 6-0)

Fortuna Hjørring - PSV Eindhoven 0-0 (tot. 0-1)

Spartak Myjava - PAOK 1-1 (tot. 4-3)

Eintracht Frankfurt - FH Hafnarfjördur 4-1 (tot. 5-1)

Sturm Graz - Wolfsburg 0-2 (tot. 1-8)

Fenerbahçe - FC Minsk 1-0 (tot. 5-1)

Real Sociedad - Hearts 4-0 (tot. 4-0)

Malmö - St. Pölten 3-0 (tot. 5-0)

Czarni Sosnowiec - Breidablik 1-0 (tot. 7-2)

Rangers - Hammarby 0-3 (tot. 0-5)

Sporting CP - Brøndby 2-2 (tot. 3-6)

Torreense - Metalist 1925 Kharkiv 4-1(tot. 6-2)

La prima stagione del Fenerbahçe in Europa prosegue agli ottavi di finale Anadolu via Getty Images

Le date della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup

Ottavi di finale

Andata: 28/29 ottobre

Ritorno: 10/11 novembre

Quarti di finale

Andata: 3/4 febbraio

Ritorno: 10/11 febbraio

Semifinali

Andata: 23/24 marzo

Ritorno: 31 marzo/1 aprile

Finale

Andata: 1/2 maggio

Ritorno: 8/9 maggio