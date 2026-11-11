Fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Europa Cup: calendario e risultati
mercoledì 11 novembre 2026
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Tutti i risultati ed il tabellone dagli ottavi di finale alla doppia finale.
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Ecco il riepilogo dei risultati e il tabellone di UEFA Women's Europa Cup, dagli ottavi di finale alla doppia finale. Il Wolfsburg è la prima squadra qualificata ai quarti.
Verso la finale: il tabellone completo della fase a eliminazione diretta
Calendario e risultati ottavi di finale
Orari CET
Ritorno
Martedì 10 novembre 2026
Feyenoord - Wolfsburg 0-3 (tot. 0-10)
Mercoledì 11 novembre 2026
Czarni Sosnowiec - Brann (17:00, and.: 0-3)
Brøndby - Rosenborg (18:00, and.: 1-1)
Fenerbahçe - Real Sociedad (18:00, and.: 0-2)
Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven (18:30, and.: 2-0)
Hammarby - Spartak Myjava (19:00, and.: 3-1)
Malmö - Ajax (19:00, and.: 2-1)
Andata
Giovedì 12 novembre 2026
Torreense - Sparta Praha (18:00, and.: 2-2)
Giovedì 29 ottobre 2026Sparta Praha - Torreense 2-2
Rosenborg - Brøndby 1-1
Mercoledì 28 ottobre 2026
Brann - Czarni Sosnowiec 3-0
Spartak Myjava - Hammarby 1-3
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 0-2
Real Sociedad - Fenerbahçe 2-0
Wolfsburg - Feyenoord 7-0
Ajax - Malmö 1-2
Quarti di finale (3/4 e 10/11 febbraio)
1: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Real Sociedad / Fenerbahçe
2: Brann / Czarni Sosnowiec - Sparta Praha / Torreense
3: Spartak Myjava / Hammarby - Ajax / Malmö
4: Rosenborg / Brøndby - Wolfsburg
Semifinali (23-24 marzo e 31 marzo-1° aprile)
1: Vincente Quarto di finale 1 - Vincente Quarto di finale 2
2: Vincente Quarto di finale 3 - Vincente Quarto di finale 4
Finale (1 e 2 maggio e 8 e 9 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2
Le squadre elencate per prima giocano l'andata in casa
Breve guida alle squadre
- Il Frankfurt ha vinto quattro volte la Coppa UEFA femminile/Champions League, mentre il Wolfsburg si è aggiudicato il titolo due volte. Brøndby e Rosenborg (allora Trondheims-Ørn) sono arrivate in semifinale nella stessa competizione, mentre Ajax, Brann e Sparta hanno raggiunto i quarti di finale.
- La scorsa stagione, l'Hammarby si è classificato secondo nella prima edizione della Women's Europa Cup, mentre Frankfurt e Sparta Praha hanno raggiunto le semifinali e l'Ajax e PSV hanno raggiunto gli ottavi di finale.
- Il Frankfurt ha battuto il PSV negli ottavi della passata stagione.
- Il Wolfsburg ha raggiunto i quarti di finale di Women's Champions League la scorsa stagione, mentre Ajax, Brann, Frankfurt e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi delle ultime quattro edizioni.
- Il Feyenoord è all'esordio in Europa. Anche Fenerbahçe, Malmö e Torreense hanno esordito nelle competizioni UEFA in questa stagione, prima in Women's Champions League e poi in Europa Cup.
- Czarni Sosnowiec, Real Sociedad e Spartak Myjava si sono qualificate per la prima volta agli ottavi di finale di una competizione UEFA femminile; lo Spartak Myjava è la prima squadra slovacca a raggiungere questo traguardo.