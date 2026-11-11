Fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Europa Cup: calendario e risultati

Ecco il riepilogo dei risultati e il tabellone di UEFA Women's Europa Cup, dagli ottavi di finale alla doppia finale. Il Wolfsburg è la prima squadra qualificata ai quarti.

Conosciamo le squadre degli ottavi di finale

Verso la finale: il tabellone completo della fase a eliminazione diretta

Calendario e risultati ottavi di finale

Orari CET

Ritorno

Martedì 10 novembre 2026

Feyenoord - Wolfsburg 0-3 (tot. 0-10)

Mercoledì 11 novembre 2026

Czarni Sosnowiec - Brann (17:00, and.: 0-3)

Brøndby - Rosenborg (18:00, and.: 1-1)

Fenerbahçe - Real Sociedad (18:00, and.: 0-2)

Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven (18:30, and.: 2-0)

Hammarby - Spartak Myjava (19:00, and.: 3-1)

Malmö - Ajax (19:00, and.: 2-1)

Andata

Giovedì 12 novembre 2026

Torreense - Sparta Praha (18:00, and.: 2-2)

Giovedì 29 ottobre 2026Sparta Praha - Torreense 2-2

Rosenborg - Brøndby 1-1

Mercoledì 28 ottobre 2026

Brann - Czarni Sosnowiec 3-0

Spartak Myjava - Hammarby 1-3

PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 0-2

Real Sociedad - Fenerbahçe 2-0

Wolfsburg - Feyenoord 7-0

Ajax - Malmö 1-2

Il cammino dell'Hammarby sino alla finale della passata stagione

Quarti di finale (3/4 e 10/11 febbraio)

1: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Real Sociedad / Fenerbahçe

2: Brann / Czarni Sosnowiec - Sparta Praha / Torreense

3: Spartak Myjava / Hammarby - Ajax / Malmö

4: Rosenborg / Brøndby - Wolfsburg

Semifinali (23-24 marzo e 31 marzo-1° aprile)

1: Vincente Quarto di finale 1 - Vincente Quarto di finale 2

2: Vincente Quarto di finale 3 - Vincente Quarto di finale 4

Finale (1 e 2 maggio e 8 e 9 maggio)

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Le squadre elencate per prima giocano l'andata in casa

Breve guida alle squadre