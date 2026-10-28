Riepilogo andata ottavi di finale Women's Europa Cup: sette gol per il Wolfsburg, vincono Hammarby e Malmö
mercoledì 28 ottobre 2026
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Wolfsburg, Hammarby e Malmö sono tra le squadre al comando dopo le gare di andata degli ottavi di finale Women's Europa Cup.
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Wolfsburg, Hammarby e Malmö sono tra le squadre al comando dopo le gare di andata degli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup.
In attesa degli altri due incontri di giovedì, ecco il riepilogo della serata di mercoledì.
Spartak Myjava - Hammary 1-3
Le vicecampionesse in carica resistono al tentativo di rimonta dello Spartak Myjava e tornano a Stoccolma con due gol di vantaggio. Elin Sørum porta in vantaggio l'Hammarby su rigore, ma Katarína Vredíková pareggia a metà del secondo tempo dalla corta distanza. La squadra svedese torna in vantaggio sette minuti dopo con Mari Nyhagen su cross rasoterra di Stina Lennartsson. Quindi, Nyhagen propizia il terzo gol delle ospiti con Svea Rehnberg.
Wolfsburg - Feyenoord 7-0
Cora Zicai sigla una tripletta e apre la strada al travolgente successo del Wolfsburg. Dopo un rigore trasformato da Lara Prašnikar in avvio di gara, Zicai segna tre volte in otto otto minuti nel primo tempo. Prašnikar trova la seconda rete personale a inizio ripresa, mentre Cecilie Fløe trasforma un altro rigore al 10'. Infine, la centrocampista Joni Paliama devia il pallone nella propria porta e suggella la pesante vittoria della squadra tedesca.
Ajax - Malmö 1-2
L'Ajax perde di misura una combattutissima gara d'andata a Duivendrecht. L'inizio della partita, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, vede le ospiti portarsi in vantaggio al 2' con Isabella D'Aquila. Quindi, Skoog raddoppia nel secondo tempo su cross di Stinalisa Johansson. L'Ajax accorcia le distanze con un bel tiro di prima intenzione di Amber Visshcher, lasciando la sfida più che aperta.
Il meglio dagli altri campi
• I gol in avvio di Hayley Raso e Laura Freigang regalano all'Eintracht Frankfurt un vantaggio di due reti in vista della gara di ritorno in casa contro il PSV Eindhoven.
• La Real Sociedad sblocca il risultato nel secondo tempo e batte un Fenerbahçe che termina la partita in dieci uomini dopo l'espulsione di Maria Alves.
• Tre gol nei primi 20 minuti, tra cui una doppietta di Brenna Lovera, permettono al Brann di prendere il controllo della sfida contro il Czarni Sosnowiec.
Partite di andata e risultati:
Orari CET
Mercoledì 28 ottobre
Brann - Czarni Sosnowiec 3-0
Spartak Myjava - Hammarby 1-3
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 0-2
Real Sociedad - Fenerbahçe 2-0
Wolfsburg - Feyenoord 7-0
Ajax - Malmö 1-2
Giovedì 29 ottobre
Sparta Praha - Torreense (18:00)
Rosenborg - Brøndby (18:00)
Partite di ritorno:
Martedì 10 novembre
Feyenoord - Wolfsburg (19:00)
Mercoledì 11 novembre
Czarni Sosnowiec - Brann (17:00)
Brøndby - Rosenborg (18:00)
Fenerbahçe - Real Sociedad (18:00)
Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven (18:30)
Torreense - Sparta Praha (19:00)
Hammarby - Spartak Myjava (19:00)
Malmö - Ajax (19:00)
Le date della Women's Europa Cup
Quarti di finaleAndata: 3/4 febbraio 2027
Ritorno: 10/11 febbraio 2027
Semifinali
Andata: 23/24 marzo 2027
Ritorno: 31 marzo/1 aprile 2027
Finale
Andata: 1/2 maggio 2027
Ritorno: 8/9 maggio 2027