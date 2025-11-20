UEFA.com funziona meglio su altri browser
Quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup: guida alle squadre

giovedì 20 novembre 2025

Tracciamo il profilo delle squadre ancora in corsa nell'inaugurale edizione della competizione.

L'edizione inaugurale di UEFA Women's Europa Cup è arrivata ai quarti di finale, che si giocheranno l'11/12 e 18/19 febbraio.

Presentiamo un breve riepilogo delle otto contendenti, con il tabellone già deciso dal sorteggio sino alla finale che si giocherà con gare d'andata e ritorno.

Fase a eliminazione diretta Women's Europa Cup

Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
Sparta Praha - Austria Wien
Sporting CP - Hammarby ﻿
Eintracht Frankfurt - Nordsjælland
Häcken - Breidablik

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Sparta Praha / Austria Wien - Sporting CP / Hammarby ﻿
2: Eintracht Frankfurt / Nordsjælland - Häcken / Breidablik

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Winner semi-final 1 - Winner semi-final 2

La squadra elencata per prima gioca l'andata in casa

GUIDA ALLE SQUADRE

  • Il Frankfurt ha vinto quattro volte la UEFA Women's Cup/Women's Champions League.
  • Breidablik, Häcken e Sparta hanno tutte raggiunto in passato i quarti di Women's Champions League/UEFA Women's Cup.
  • Breidablik, Frankfurt, Häcken e Hammarby hanno tutte partecipato alla fase a gironi della Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni.
  • Austria Wien, Hammarby, Nordsjælland e Sporting CP accedono per la prima volta ai quarti di finale di una competizione UEFA femminile.

SPARTA PRAHA - AUSTRIA WIEN

Sparta Praha (CZE)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 18°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Cechia

Cammino sino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 4-4dts c, 4-3dcr - Nordsjælland, finale 1-5 c - Roma
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. - Ferencváros (0-0 c, 5-0 t)
Ottavi di finale: 4-3 tot. contro Young Boys (0-3 c, 4-0 t)

Scorsa stagione: primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2005/06)
Women's Champions League/Women's Cup quarter-final record: V0 S1
2005/06: 0-2tot.contro Djurgården (0-2 c, 0-0 t)

Titoli nazionali: 33 campionati (compresa Cecoslovacchia), 10 coppe nazionali

Austria Wien (AUT)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): N/D

Qualificazione in Europa: secondo posto in Austria

Cammino sino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 2-0 c - Glasgow City, finale 3-0 c - FC Minsk
Terzo turno di qualificazione: 0-2tot. - Paris FC (0-0 t, 0-2 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 3-3tot., 5-3dcr - Slavia Praha (1-2 t, 2-1dts c)
Ottavi di finale: 3-1 tot. contro Anderlecht (1-0 t, 2-1 c)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: girone di qualificazione (2001/02 come USC Landhaus)

Titoli nazionali: 12 campionati (come Landhaus), 11 coppe nazionali (come Landhaus)

SPORTING CP - HAMMARBY

Sporting CP (POR)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 61°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Portogallo

Cammino sino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. - Roma (2-1 t, 0-2 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2 tot. - Rosengård (3-0 c, 2-2 t)
Ottavi di finale: 4-2 tot. contro Glasgow City (1-1 t, 3-1 dts c)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: secondo turno di qualificazione (2024/25)

Titoli nazionali: 2 campionati, 3 coppe nazionali

Hammarby (SWE)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 51°

Qualificazione in Europa: terzo posto in Svezia

Cammino sino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 5-4 c - Metalist 1925, Finale 0-1 c - Manchester United
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2tot. - Brann (4-1 c, 1-1 t)
Ottavi di finale: 6-2 tot. contro Ajax (3-1 t, 3-1 c)

Scorsa stagione: fase a gironi di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi )2024/25)

Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali

EINTRACHT FRANKFURT - NORDSJÆLLAND

Eintracht Frankfurt (GER)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 31°

Qualificazione in Europa: terzo posto in Germania

Cammino sino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 1-5tot. - Real Madrid (1-2 c, 0-3 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. - Slovácko (4-0 c, 1-0 t)
Ottavi di finale: 5-2 tot. contro PSV Eindhoven (2-1 t, 3-1 c)

Scorsa stagione: terzo posto primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: campione (2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15 come FFC Frankfurt)

Bilancio ai quarti di finale di Women's Champions League/Women's Cup: V8 S2

Titoli nazionali: 7 campionati (come FFC Frankfurt), 9 coppe nazionali (come FFC Frankfurt)

Finale Women's Champions League 2015: Frankfurt - Paris Saint-Germain 2-1 ﻿

Nordsjælland (DEN)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 93°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Danimarca

Cammino sino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 4-4dts t, 3-4dcr - Sparta Praha, finale terzo posto 4-2 n - Aktobe
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 8-2tot. - KuPS (3-1 c, 5-1 t)
Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. - Gintra (0-1 t, 5-0 c)
Ottavi di finale: 5-0 tot. contro Mura (1-0 c, 4-0 t)

Scorsa stagione: terzo posto primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: terzo posto primo turno di qualificazione (2024/25)

Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali

HÄCKEN - BREIDABLIK

Häcken (SWE)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 13°

Qualificazione in Europa: secondo posto in Svezia

Cammino sino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. - Atlético Madrid (1-1 c, 1-2dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 7-1tot. - GKS Katowice (4-0 c, 3-1 t)
Ottavi di finale: 1-0 tot. contro Inter (1-0 c, 0-0 t)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2012/13 come Göteborg, 2023/24)
Bilancio ai quarti di Women's Champions League/Women's Cup: V0 S3

Titoli nazionali: 2 campionati (di cui 1 come Göteborg), 3 coppe nazionali (tutte come Göteborg)

Breidablik (ISL)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 49°

Qualificazione in Europa: campione d’Islanda

Cammino sino ai quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 3-1 n - Athlone Town, Finale 0-2 t - Twente
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-1 tot. - Spartak Subotica (4-0 c, 1-1 t)
Ottavi di finale: 4-3 tot. contro Fortuna Hjørring (0-1 c, 4-2dts t)

Scorsa stagione: finale turno 1 di qualificazione alla Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: Quarti di finale (2006/07)
Bilancio ai quarti di Women's Champions League/Women's Cup: V0 S1

Titoli nazionali: 20 campionati, 14 coppe nazionali

Per vittorie in coppa si intendono solo le coppe nazionali della propria federazione.

