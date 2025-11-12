UEFA.com funziona meglio su altri browser
Ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup: andata

mercoledì 12 novembre 2025

Ecco come sono andate le gare d'andata degli ottavi di UEFA Women's Europa Cup.

GOTHENBURG, SWEDEN - NOVEMBER 12: Hanna Wijk and Alice Bergstrom of BK Hacken embrace after the UEFA Women's Europa Cup 2025/26 Round of 16, first leg match between BK Häcken FF and FC Internazionale Milano at the Hisingen Arena on November 12, 2025 in Gothenburg, Sweden. (Photo by David Lidstrom - UEFA/UEFA via Getty Images)
Le gare di ritorno sono in programma mercoledì e giovedì.

Ottavi di finale di Women's Europa Cup

Andata

Mercoledì 12 novembre

Nordsjælland - Mura 1-0 
Häcken - Inter 1-0 
Sparta Praha - Young Boys 0-3
Anderlecht - Austria Wien 0-1
Breidablik - Fortuna Hjørring 0-1
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 1-2 
Ajax - Hammarby 1-3 
Glasgow City - Sporting CP 1-1

Ritorno

Mercoledì 19 novembre

Young Boys - Sparta Praha (18:00)
Fortuna Hjørring - Breidablik (18:00)
Mura - Nordsjælland (18:00)
Inter - Häcken (18:30)
Austria Wien - Anderlecht (19:30)
Sporting CP - Glasgow City (20:45)

Giovedì 20 novembre

Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven (18:30)
Hammarby - Ajax (19:00)

Orari CET

Il tabellone della Women's Europa Cup

Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
1: Sparta Praha / Young Boys - Anderlecht / Austria Wien
2: Glasgow City / Sporting CP - Ajax / Hammarby
3: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Nordsjælland / Mura
4: Häcken / Inter - Breidablik / Fortuna Hjørring

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2
2: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

La squadra indicata per prima gioca la gara di andata in casa

