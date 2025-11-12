Ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup: andata
mercoledì 12 novembre 2025
Ecco come sono andate le gare d'andata degli ottavi di UEFA Women's Europa Cup.
Ecco come sono finite le gare d'andata ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup
Le gare di ritorno sono in programma mercoledì e giovedì.
Ottavi di finale di Women's Europa Cup
Mercoledì 12 novembre
Nordsjælland - Mura 1-0
Häcken - Inter 1-0
Sparta Praha - Young Boys 0-3
Anderlecht - Austria Wien 0-1
Breidablik - Fortuna Hjørring 0-1
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 1-2
Ajax - Hammarby 1-3
Glasgow City - Sporting CP 1-1
Mercoledì 19 novembre
Young Boys - Sparta Praha (18:00)
Fortuna Hjørring - Breidablik (18:00)
Mura - Nordsjælland (18:00)
Inter - Häcken (18:30)
Austria Wien - Anderlecht (19:30)
Sporting CP - Glasgow City (20:45)
Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven (18:30)
Hammarby - Ajax (19:00)
Orari CET
Il tabellone della Women's Europa Cup
Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
1: Sparta Praha / Young Boys - Anderlecht / Austria Wien
2: Glasgow City / Sporting CP - Ajax / Hammarby
3: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Nordsjælland / Mura
4: Häcken / Inter - Breidablik / Fortuna Hjørring
Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2
2: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2
La squadra indicata per prima gioca la gara di andata in casa