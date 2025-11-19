UEFA.com funziona meglio su altri browser
Ritorno degli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup: Eintracht Frankfurt e Hammarby ai quarti

mercoledì 19 novembre 2025

Eintracht Frankfurt e Hammarby hanno completato il quadro dei quarti di finale dopo aver conquistato giovedì la vittoria tra andata e ritorno nei rispettivi ottavi di finale.

L'Hammarby si è qualificato ai quarti di una competizione femminile UEFA per la prima volta nella sua storia
La griglia dei quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup è adesso completa con la qualificazione delle ultime due squadre dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale di giovedì.

Ritorno ottavi di finale

Mercoledì 19 novembre
Young Boys - Sparta Praha 0-4 (tot.: 3-4)
Fortuna Hjørring - Breidablik 2-4 (dts, tot.: 3-4)
Mura - Nordsjælland 0-4 (tot.: 0-5)
Inter - Häcken 0-0 (tot.: 0-1)
Austria Wien - Anderlecht 2-1 (tot.: 3-1)
Sporting CP - Glasgow City 3-1 (dts, tot.: 4-2)

Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven 3-1 (tot.: 5-2)
Hammarby - Ajax 3-1 (tot.: 6-2)

Le quattro volte campionesse d'Europa dell'Eintracht Frankfurt si qualificano ai quarti vincendo 3-1 in casa contro il PSV Eindhoven (5-2 tra andata e ritorno).

L'Hammarby ha vinto 3-1 contro l'Ajax, passando con un 6-2 complessivo. La settimana scorsa lo Young Boys ha vinto 3-0 contro lo Sparta Praga e mercoledì sembrava destinato a diventare la prima squadra svizzera a raggiungere i quarti di finale della UEFA Women's Champions League. Tuttavia, lo Sparta ha impiegato appena 36 minuti per pareggiare il passivo, prima che Michaela Khýrová segnasse il suo terzo gol della serata nei minuti di recupero, consentendo alla squadra ceca di passare il turno. È stata la prima volta in una competizione UEFA per club femminili che una squadra è riuscita a qualificarsi dopo aver perso la partita di andata in casa con tre o più gol di scarto.

È stata una serata da ricordare per lo Sparta Praga
Dopo aver perso l'andata per 1-0, il Breidablik ha completato una rimonta in una gara dalle mille emozioni, dove alla fine si è imposto per 2-4 in casa del Fortuna Hjørring, qualificandosi ai quarti di finale, grazie al gol ai supplementari della 17enne Edith Kristín Kristjánsdóttir.

Anche lo Sporting CP si è qualificato vincendo ai tempi supplementari, dove ha superato di misura il Glasgow City. Anche l'Häcken si è qualificato e affronterà il Breidablik, che ha eliminato l'Inter (alla sua stagione d'esordio in Europa) con un pareggio per 0-0 in Italia, qualificandosi in virtù dell'1-0 complessivo.

Lo Sporting CP festeggia la vittoria sul Glasgow City
L'Austria Wien sarà l'avversaria dello Sparta nei quarti di finale, reduce dalla vittoria per 2-1 sull'Anderlecht nella partita di ritorno e per 3-1 tra andata e ritorno. Infine, il Nordsjælland ha vinto 4-0 sul campo del Mura dopo aver battuto la squadra slovena per 1-0 in casa.

Ogni turno della nuova competizione si disputa con partite d'andata e ritorno a eliminazione diretta, compresa la finale del 25/26 aprile e del 2/3 maggio. Il tabellone sino alla finale è già stato definito dal sorteggio.

Il tabellone della Women's Europa Cup

Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
Sparta Praha - Austria Wien
Sporting CP - Hammarby
Eintracht Frankfurt - Nordsjælland
Häcken - Breidablik

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Sparta Praha / Austria Wien - Sporting CP / Hammarby ﻿
2: Eintracht Frankfurt / Nordsjælland - Häcken / Breidablik

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

La squadra indicata per prima gioca la gara di andata in casa.

