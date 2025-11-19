Ritorno degli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup: Eintracht Frankfurt e Hammarby ai quarti

La griglia dei quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup è adesso completa con la qualificazione delle ultime due squadre dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale di giovedì.

Le quattro volte campionesse d'Europa dell'Eintracht Frankfurt si qualificano ai quarti vincendo 3-1 in casa contro il PSV Eindhoven (5-2 tra andata e ritorno).

L'Hammarby ha vinto 3-1 contro l'Ajax, passando con un 6-2 complessivo. La settimana scorsa lo Young Boys ha vinto 3-0 contro lo Sparta Praga e mercoledì sembrava destinato a diventare la prima squadra svizzera a raggiungere i quarti di finale della UEFA Women's Champions League. Tuttavia, lo Sparta ha impiegato appena 36 minuti per pareggiare il passivo, prima che Michaela Khýrová segnasse il suo terzo gol della serata nei minuti di recupero, consentendo alla squadra ceca di passare il turno. È stata la prima volta in una competizione UEFA per club femminili che una squadra è riuscita a qualificarsi dopo aver perso la partita di andata in casa con tre o più gol di scarto.

È stata una serata da ricordare per lo Sparta Praga UEFA via Getty Images

Dopo aver perso l'andata per 1-0, il Breidablik ha completato una rimonta in una gara dalle mille emozioni, dove alla fine si è imposto per 2-4 in casa del Fortuna Hjørring, qualificandosi ai quarti di finale, grazie al gol ai supplementari della 17enne Edith Kristín Kristjánsdóttir.

Anche lo Sporting CP si è qualificato vincendo ai tempi supplementari, dove ha superato di misura il Glasgow City. Anche l'Häcken si è qualificato e affronterà il Breidablik, che ha eliminato l'Inter (alla sua stagione d'esordio in Europa) con un pareggio per 0-0 in Italia, qualificandosi in virtù dell'1-0 complessivo.

Lo Sporting CP festeggia la vittoria sul Glasgow City UEFA via Getty Images

L'Austria Wien sarà l'avversaria dello Sparta nei quarti di finale, reduce dalla vittoria per 2-1 sull'Anderlecht nella partita di ritorno e per 3-1 tra andata e ritorno. Infine, il Nordsjælland ha vinto 4-0 sul campo del Mura dopo aver battuto la squadra slovena per 1-0 in casa.

Ogni turno della nuova competizione si disputa con partite d'andata e ritorno a eliminazione diretta, compresa la finale del 25/26 aprile e del 2/3 maggio. Il tabellone sino alla finale è già stato definito dal sorteggio.