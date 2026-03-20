UEFA Women's Europa Cup: calendario fase a eliminazione diretta, risultati, tabellone completo
venerdì 20 marzo 2026
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Calendario e risultati dell'edizione inaugurale della Women's Europa Cup.
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I quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup si sono conclusi il 18 febbraio e hanno decretato le semifinaliste.
Il tabellone a eliminazione diretta è stato tracciato sino alla finale. Ogni turno della nuova competizione prevede partite di andata e ritorno, compresa la finale in programma il 25/26 aprile e il 2/3 maggio.
Guarda il calendario completo e i risultati.
Orari CET
CALENDARIO SEMIFINALI
Mercoledì 25 marzo
Sparta Praha - Hammarby (18:00)
Eintracht Frankfurt - Häcken (18:30)
Giovedì 2 aprile
Hammarby - Sparta Praha (da concordare)
Häcken - Eintracht Frankfurt (18:30)
RISULTATI QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Nordsjælland - Eintracht Frankfurt 2-3 (tot. 2-7)
Hammarby - Sporting CI 1-1 (1-1, 5-4 dcr)
Breidablik - Häcken 1-4 (tot.: 1-11)
Austria Wien - Sparta Praha 1-3 dts (tot. 1-3)
Mercoledì 11 febbraio
Sparta Praha - Austria Wien 0-0
Häcken - Breidablik 7-0
Eintracht Frankfurt - Nordsjælland 4-0
Sporting CP - Hammarby 0-1
RISULTATI OTTAVI DI FINALE
Ritorno
Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven 3-1 (tot.: 5-2)
Hammarby - Ajax 3-1 (tot.: 6-2)
Mercoledì 19 novembre
Young Boys - Sparta Praha 0-4 (tot.: 3-4)
Fortuna Hjørring - Breidablik 2-4 (dts, tot.: 3-4)
Mura - Nordsjælland 0-4 (tot.: 0-5)
Inter - Häcken 0-0 (tot.: 0-1)
Austria Wien - Anderlecht 2-1 (tot.: 3-1)
Sporting CP - Glasgow City 3-1 (dts, tot.: 4-2)
Andata
Mercoledì 12 novembre
Nordsjælland - Mura 1-0
Häcken - Inter 1-0
Sparta Praha - Young Boys 0-3
Anderlecht - Austria Wien 0-1
Breidablik - Fortuna Hjørring 0-1
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 1-2
Ajax - Hammarby 1-3
Glasgow City - Sporting CP 1-1
Il tabellone della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup
Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Sparta Praha - Hammarby
2: Eintracht Frankfurt - Häcken
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Sparta Praha / Hammarby - Eintracht Frankfurt / Häcken
Le squadre elencate per prime giocano l'andata in casa