UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

UEFA Women's Europa Cup: calendario fase a eliminazione diretta, risultati, tabellone completo

venerdì 20 marzo 2026

Calendario e risultati dell'edizione inaugurale della Women's Europa Cup.

Le quattro volte campionesse d'Europa dell'Eintracht Frankfurt sono le prime qualificate in semifinale dopo la vittoria per 3-2 in casa del Nordsjælland
Le quattro volte campionesse d'Europa dell'Eintracht Frankfurt sono le prime qualificate in semifinale dopo la vittoria per 3-2 in casa del Nordsjælland UEFA

I quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup si sono conclusi il 18 febbraio e hanno decretato le semifinaliste.

Il tabellone a eliminazione diretta è stato tracciato sino alla finale. Ogni turno della nuova competizione prevede partite di andata e ritorno, compresa la finale in programma il 25/26 aprile e il 2/3 maggio.

Guarda il calendario completo e i risultati.

Orari CET

CALENDARIO SEMIFINALI

Andata

Mercoledì 25 marzo
Sparta Praha - Hammarby (18:00)
Eintracht Frankfurt - Häcken (18:30)

Ritorno

Giovedì 2 aprile
Hammarby - Sparta Praha (da concordare)
Häcken - Eintracht Frankfurt (18:30)

RISULTATI QUARTI DI FINALE

Ritorno

Mercoledì 18 febbraio
Nordsjælland - Eintracht Frankfurt 2-3  (tot. 2-7)
Hammarby - Sporting CI 1-1 (1-1, 5-4 dcr)
Breidablik - Häcken 1-4 (tot.: 1-11)
Austria Wien - Sparta Praha 1-3 dts (tot. 1-3)

Andata

Mercoledì 11 febbraio
Sparta Praha - Austria Wien 0-0
Häcken - Breidablik 7-0 
Eintracht Frankfurt - Nordsjælland 4-0
Sporting CP - Hammarby 0-1

RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Ritorno

Giovedì 20 novembre

Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven 3-1 (tot.: 5-2)
Hammarby - Ajax 3-1 (tot.: 6-2)

Mercoledì 19 novembre

Young Boys - Sparta Praha 0-4 (tot.: 3-4)
Fortuna Hjørring - Breidablik 2-4 (dts, tot.: 3-4)
Mura - Nordsjælland 0-4 (tot.: 0-5)
Inter - Häcken 0-0 (tot.: 0-1)
Austria Wien - Anderlecht 2-1 (tot.: 3-1)
Sporting CP - Glasgow City 3-1 (dts, tot.: 4-2)

Andata

Mercoledì 12 novembre

Nordsjælland - Mura 1-0
Häcken - Inter 1-0
Sparta Praha - Young Boys 0-3
Anderlecht - Austria Wien 0-1
Breidablik - Fortuna Hjørring 0-1
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 1-2
Ajax - Hammarby 1-3
Glasgow City - Sporting CP 1-1

Il tabellone della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Sparta Praha - Hammarby
2: Eintracht Frankfurt - Häcken

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Sparta Praha / Hammarby - Eintracht Frankfurt / Häcken

Le squadre elencate per prime giocano l'andata in casa

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 20 marzo 2026

Scelti per te

Scopri chi ha superato il secondo turno di qualificazione
Live 16/10/2025

Scopri chi ha superato il secondo turno di qualificazione

PSV, Ajax, Inter ed Eintracht Frankfurt sono tra le squadre qualificate agli ottavi di finale della prima edizione della UEFA Women's Europa Cup.
Glasgow City, Ajax e Inter tra le qualificate
Live 04/09/2025

Glasgow City, Ajax e Inter tra le qualificate

Glasgow City, Ajax, Inter, PSV (dopo una grande rimonta), sono tra le squadre approdate al secondo turno di qualificazione.
Guida alle squadre degli ottavi di finale
Live 21/10/2025

Guida alle squadre degli ottavi di finale

Tracciamo il profilo delle squadre ancora in corsa nell'inaugurale edizione della competizione.