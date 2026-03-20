UEFA Women's Europa Cup: calendario fase a eliminazione diretta, risultati, tabellone completo

I quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup si sono conclusi il 18 febbraio e hanno decretato le semifinaliste.

Il tabellone a eliminazione diretta è stato tracciato sino alla finale. Ogni turno della nuova competizione prevede partite di andata e ritorno, compresa la finale in programma il 25/26 aprile e il 2/3 maggio.

Guarda il calendario completo e i risultati.

Orari CET

CALENDARIO SEMIFINALI

Andata

Mercoledì 25 marzo

Sparta Praha - Hammarby (18:00)

Eintracht Frankfurt - Häcken (18:30)

Ritorno

Giovedì 2 aprile

Hammarby - Sparta Praha (da concordare)

Häcken - Eintracht Frankfurt (18:30)

RISULTATI QUARTI DI FINALE

Ritorno

Mercoledì 18 febbraio

Nordsjælland - Eintracht Frankfurt 2-3 (tot. 2-7)

Hammarby - Sporting CI 1-1 (1-1, 5-4 dcr)

Breidablik - Häcken 1-4 (tot.: 1-11)

Austria Wien - Sparta Praha 1-3 dts (tot. 1-3)

Andata

Mercoledì 11 febbraio

Sparta Praha - Austria Wien 0-0

Häcken - Breidablik 7-0

Eintracht Frankfurt - Nordsjælland 4-0

Sporting CP - Hammarby 0-1

RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Giovedì 20 novembre

Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven 3-1 (tot.: 5-2)

Hammarby - Ajax 3-1 (tot.: 6-2)

Mercoledì 19 novembre

Young Boys - Sparta Praha 0-4 (tot.: 3-4)

Fortuna Hjørring - Breidablik 2-4 (dts, tot.: 3-4)

Mura - Nordsjælland 0-4 (tot.: 0-5)

Inter - Häcken 0-0 (tot.: 0-1)

Austria Wien - Anderlecht 2-1 (tot.: 3-1)

Sporting CP - Glasgow City 3-1 (dts, tot.: 4-2)

Mercoledì 12 novembre

Nordsjælland - Mura 1-0

Häcken - Inter 1-0

Sparta Praha - Young Boys 0-3

Anderlecht - Austria Wien 0-1

Breidablik - Fortuna Hjørring 0-1

PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 1-2

Ajax - Hammarby 1-3

Glasgow City - Sporting CP 1-1