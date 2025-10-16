Secondo turno di qualificazione UEFA Women's Europa Cup: Inter, Sporting CP e Frankfurt agli ottavi

Con la fine del secondo turno di qualificazione, si è definita la griglia degli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup. Il sorteggio della fase a eliminazione diretta è in programma venerdì alle 13:00 CET.

Sorteggio fase a eliminazione diretta: venerdì

Nelle partite di giovedì, l'Hammarby ha pareggiato 1-1 a Brann passando in virtù del 5-2 tra andata e ritorno, mentre con la qualificazione dell'Häcken ai danni del Katowice, salgono a due le svedesi agli ottavi. Ci saranno anche due formazioni dei Paesi Bassi: il PSV Eindhoven (vittorioso per 2-0 nella gara secca contro il Minsk) e l'Ajax (0-0 t, 2-1 c contro il GC Frauenfussball).

L'altra partecipante svizzera, l'YB Frauen, ha vinto per 1-0 in casa dell'SFK 2000 Sarajevo dopo aver vinto 2-0 in trasferta. Lo Sparta Praha si è imposto per 5-0 sul Ferencváros.

Mercoledì si è qualificato con una grande rimonta nei minuti finali il Glasgow City. Le quattro volte campionesse d'Europa dell'Eintracht Frankfurt, invece, hanno vinto senza difficoltà in Cechia qualificandosi con un 5-0 complessivo.

Il Fortuna Hjørring, vice campione della UEFA Women's Cup 2002/03, ha battuto il Vorskla Poltava, mentre il Breidablik ha eliminato lo Spartak Subotica. L'Inter, alla sua stagione d'esordio in Europa, ha travolto il Vllaznia per 5-0 in Albania vincendo 12-0 tra andata e ritorno.

Anche lo Sporting CP ha dominato l'andata, sconfiggendo il Rosengård per 3-0, ma è stato costretto a faticare al ritorno, che è terminato con un pareggio per 2-2. Lo Slavia Praha invece ha pareggiato il punteggio aggregato a tre minuti dalla fine in casa dell'Austria Wien, salvo poi soccombere ai rigori.

Il Nordsjælland ha raggiunto le connazionali danesi del Fortuna, dopo aver ribaltato il deficit dell'andata contro il Gintra, mentre l'Anderlecht ha prevalso in rimonta per 3-2 sul campo del Braga. Il Mura è stata la prima squadra a qualificarsi domenica, grazie al 3-2 complessivo contro la Dinamo-BSUPC, nonostante la sconfitta per 2-1 della serata.

Agli ottavi di Women's Europa Cup Anderlecht (BEL)

Ajax (NED)

Austria Wien (AUT)

Breidablik (ISL)

Eintracht Frankfurt (GER)

Fortuna Hjørring (DEN)

Glasgow City (SCO)

Häcken (SWE)

Hammarby (SWE)

Inter (ITA)

Mura (SVN)

Nordsjælland (DEN)

PSV Eindhoven (NED)

Sparta Praha (CZE)

Sporting CP (POR)

YB Frauen (SUI)

Secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup

Giovedì 16 ottobre

Mercoledì 15 ottobre

Spartak Subotica - Breidablik 1-1 (tot. 1-5)

Vllaznia - Inter 0-5 (tot. 0-12)

Fortuna Hjørring - Vorskla Poltava 1-0 (tot. 2-1)

Nordsjælland - Gintra 5-0 (tot. 5-1)

Rosengård - Sporting CP 2-2 (tot. 2-5)

Slovácko - Eintracht Frankfurt 0-1 (tot. 0-5)

Austria Wien - Slavia Praha 2-1 (tot. 3-3dts, Austria Wien vince 5-3 dcr)

Glasgow City - HB Køge 5-3 (tot. 6-5)

Braga - Anderlecht 2-3 (tot. 3-4)

﻿Domenica 12 ottobre

Dinamo-BSUPC - Mura 2-1 (tot. 2-3)

Mercoledì 8 ottobre

YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0

Slavia Praha - Austria Wien 2-1

Inter - Vllaznia 7-0

Mura - Dinamo-BSUPC 2-0

Vorskla Poltava - Fortuna Hjørring 1-1

HB Køge - Glasgow City 2-1

Sparta Praha - Ferencváros 0-0

GC Frauenfussball - Ajax 0-0

Eintracht Frankfurt - Slovácko 4-0

Anderlecht - Braga 1-1

Breidablik - Spartak Subotica 4-0

Martedì 7 ottobre

Gintra - Nordsjælland 1-0

Häcken - Katowice 4-0

Hammarby - Brann 4-1

Sporting CP - Rosengård 3-0

Guida alle squadre

Glasgow City, Inter, Nordsjælland e PSV Eindhoven sono state trasferite al primo turno di qualificazione dalla UEFA Women's Champions League, da dove le restanti 20 contendenti si trasferiscono in questa fase.

Il Frankfurt (in precedenza 1. FFC Frankfurt) ha vinto la UEFA Women's Cup/Women's Champions League quattro volte.

Il Fortuna Hjørring è arrivato secondo nella Women's Cup 2002/03. Ajax, Brann, Breidablik, Glasgow City, Häcken, Slavia e Sparta sono arrivate in passato ai quarti di Women's Champions League.

Ajax, Breidablik, Brann, Frankfurt, Häcken, Hammarby, HB Køge, Rosengård, Slavia e Vllaznia hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni. Ginta e Minsk hanno raggiunto gli ottavi nel formato precedente.

GC Frauenfussball e Inter sono all'esordio in Europa.

L'SFK 2000 Sarajevo è alla 23esima partecipazione a competizioni europee.

Le date della UEFA Women's Europa Cup 2025/26

Ottavi di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 novembre

Ritorno: 19/20 novembre

Quarti di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

Semifinali

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Finale (andata e ritorno)

Sorteggio (per decidere l'ordine delle sfide): 17 ottobre, Nyon

Andata: 25 o 26 aprile

Ritorno: 2 o 3 maggio