Women's EURO 2025: una festa del calcio per le famiglie

Con prezzi convenienti, una forte attenzione all'accessibilità e un grande impegno verso il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti umani, la Svizzera è pronta ad accogliere tutti quest'estate.

Il torneo è organizzato su misura per creare un ambiente accogliente per bambini e giovani, con policy di tutela dell'infanzia integrate nella gestione di ogni stadio.

Alla portata di tutti

Women's EURO 2025 vedrà in gara i migliori talenti del calcio femminile europeo, tra cui la spagnola Aitana Bonmatí, vincitrice del Pallone d'Oro 2024, Alessia Russo (Inghilterra), Ewa Pajor (Polonia) e Sandy Baltimore (Francia).

I tifosi potranno applaudire queste giocatrici di fama mondiale e molte altre a prezzi modici, con biglietti a partire da soli 25 franchi.

I possessori dei biglietti che viaggiano in Svizzera beneficeranno anche dei mezzi pubblici gratuiti, che aggiungono ancora più valore. Il giorno della partita, ogni biglietto sarà valido per un viaggio di andata e ritorno in seconda classe tra qualsiasi località elvetica e lo stadio.

L'iniziativa non solo promuove i viaggi sostenibili, ma rende anche più accessibile il torneo. Ad esempio, una famiglia di quattro persone può assistere a una partita di Women's EURO 2025 per 100 franchi: in sostanza, tutti potranno vivere le emozioni di quest'estate.

Tifosi dei Paesi Bassi e della Svizzera nel 2022 UEFA via Getty Images

Attività per famiglie

Ognuna delle otto città ospitanti di EURO 2025 avrà una fan zone dedicata in pieno centro, con un ricco programma di attività per tutte le età.

Ad esempio sono in programma partite in diretta su maxischermo, concerti, laboratori, presentazioni, truccabimbi e campi da calcio a misura di bambino.

Una sicura protagonista sarà Maddli, la mascotte ufficiale di Women's EURO 2025. Maddli è un vivace cucciolo di San Bernardo che ha un nome ispirato a Madeleine Boll, la prima calciatrice tesserata in Svizzera.

Con la sua energia, il suo calore e la sua voglia di giocare, Maddli regalerà ricordi indimenticabili ai tifosi di tutte le età.

Maddli a una partita della Svizzera

Ambiente caloroso e accogliente

Nel rispetto della strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) di Women's EURO 2025, tutti i gruppi sociali e le comunità potranno sentirsi parte del torneo, prevenendo e combattendo ogni forma di discriminazione.

Ciò si riflette nella dichiarazione congiunta sui diritti umani firmata dalla Confederazione svizzera, dalle città ospitanti, dalla Federcalcio svizzera (ASF) e dalla UEFA a marzo 2025.

La dichiarazione delinea le responsabilità di ciascuno degli organismi coinvolti e sottolinea la necessità di collaborazione per creare un ambiente amichevole e accogliente per tutti, dai giocatori agli allenatori, dai funzionari allo staff, dai volontari ai tifosi.

La strategia ESG stabilisce inoltre linee guida chiare per garantire l'accessibilità in tutti gli stadi, con infrastrutture accessibili, il commento audio-descrittivo e informazioni sul torneo facilmente comprensibili e inclusive.

Inoltre, chiunque necessiti di assistenza allo stadio potrà usufruire di un team dedicato, ma saranno disponibili anche canali di feedback e segnalazione per chiunque desideri lasciare un commento sulla propria esperienza al torneo.

Impatto a lungo termine

Women's EURO 2025 è destinato a lasciare un'eredità cospicua in Svizzera e continuerà a rendere il calcio più inclusivo anche dopo il fischio finale.

Guidato dal programma congiunto UEFA-SFA "Here to Stay", Women's EURO 2025 stimolerà lo sviluppo sostenibile e a lungo termine del calcio femminile di base e d'elite.

"Here to Stay" si propone di raddoppiare il numero di donne che giocano a calcio in Svizzera da 40.000 a 80.000 e il numero di donne che lavorano come allenatrici e arbitri da 2500 a 5000.

Le ragazze del centro tecnico della SFA con il trofeo di Women's EURO a Berna AFP via Getty Images

A livello d'elite, l'obiettivo è migliorare gli standard, gli stadi e la visibilità della Super League femminile nazionale e promuovere la prossima generazione di giocatrici di alto livello.

La SFA promuove inoltre cambiamenti strutturali a livello sociale per aumentare la rappresentanza delle donne nel calcio e creare percorsi chiari per le nuove leader.