Women's EURO 2025, guida per principianti: come funziona, squadre partecipanti, biglietti

UEFA Women's EURO 2025 si giocherà dal 2 al 27 luglio in Svizzera.

Leggete la nostra guida completa di quello che si preannuncia come un altro torneo di successo.

Women's EURO 2025: panoramica generale

Da quanti anni si gioca Women's EURO?

La prima competizione europea UEFA per rappresentative femminili si è giocata dal 1982 al 1984 ed è stata vinta dalla Svezia. Nel 1991 è stata introdotta una fase finale a quattro squadre e il torneo ha preso il nome di Campionato Europeo Femminile UEFA.

Nel 1997, la fase finale è diventata a otto squadre ed è stata introdotta con una fase a gironi e una cadenza quadriennale. La fase finale è stata allargata a 12 squadre nel 2009 e a 16 nel 2017. L'edizione del 2021 è stata posticipata di un anno a causa della pandemia di COVID, ma la cadenza classica è stata ripristinata nel 2025.

Guida all'evento

Quando e dove si svolgono le partite di Women's EURO?

Il torneo inizia alle 18:00 CET di mercoledì 2 luglio all'Arena Thun e vedrà affrontarsi Islanda e Finlandia. Tre ore più tardi le padrone di casa della Svizzera affrontano la Norvegia al St. Jakob-Park di Basilea, stadio che ospiterà anche la finale di domenica 27 luglio alle 18:00 CET. Oltre al St. Jakob-Park, le partite si giocheranno anche allo Stadion Wankdorf di Berna, allo Stade de Genève di Ginevra, allo Stadion Letzigrund di Zurigo, all'Arena St.Gallen di San Gallo, all'Allmend Stadion Luzern di Lucerna e allo Stade de Tourbillon di Sion.

Calendario partite

Come funziona Women's EURO?

Nel torneo le squadre sono suddivise in quattro gironi da quattro squadre, e le prime due di ciascun girone si qualificano ai quarti di finale a eliminazione diretta. Le partite in parità dopo i 90 minuti regolamentari andranno ai tempi supplementari, poi in caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore.

I gironi di Women's EURO 2025 Gruppo A: Svizzera (padroni di casa), Norvegia, Islanda, Finlandia Gruppo B: Spagna, Portogallo, Belgio, Italia Gruppo C: Germania, Polonia, Danimarca, Svezia Gruppo D: Francia, Inghilterra (detentori), Galles, Paesi Bassi

Chi sono le favorite per la vittoria di Women's EURO?

L'Inghilterra è la nazione campione in carica dopo il trionfo in casa nel 2022, che le ha permesso di vincere il suo primo trofeo a livello maggiore e di raggiungere la fase finale della Coppa del Mondo femminile FIFA dell'anno successivo. Al Mondiale le inglesi hanno perso contro la Spagna, che ha conquistato il suo primo titolo senior dopo i numerosi successi mondiali ed europei a livello giovanile. A febbraio 2024 La Roja ha poi vinto la prima edizione della UEFA Women's Nations League.

La Germania, che ha portato l'Inghilterra ai supplementari nella finale del 2022 a Wembley, ha vinto sei edizioni di fila del torneo, dal 1995 al 2013, e ha sollevato il trofeo in otto delle 13 fasi finali, vincendo anche due Mondiali e la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2016. I Paesi Bassi hanno vinto l'edizione del 2017 da nazione ospitante e due anni dopo hanno raggiunto la finale della Coppa del Mondo femminile. L'allenatrice che ha guidato la nazionale in quei successi, Sarina Wiegman, si è poi trasferita sulla panchina dell'Inghilterra, dove ha ripetuto quelle imprese, ma i Paesi Bassi sono sempre tra le favorite.

Negli anni '10 del 2000, la Francia è sempre stata considerata tra le favorite, anche grazie al dominio del Lyon a livello europeo, ma ha dovuto aspettare fino all'anno scorso per raggiungere la sua prima finale a livello maggiore quando è arrivata seconda in Nations League.

Segui Women's EURO sull'app ufficiale

Women's EURO 2025: le città ospitanti

Chi sono le altre contendenti di Women's EURO?

La Svizzera ha un compito difficile se vuole diventare la terza nazione consecutiva a vincere l'Europeo femminile in casa, ma l'allenatrice Pia Sundhage ha un lungo curriculum di successi in tornei importanti con Stati Uniti, Svezia e Brasile. L'Italia si è classificata al di sopra di Paesi Bassi e Norvegia nel proprio girone di qualificazione e ha una buona tradizione calcistica, mentre l'Islanda è alla sua quinta fase finale consecutiva.

Il Belgio ha raggiunto i quarti di finale nel 2022 precedendo l'Italia, che si trova di nuovo sulla sua strada in un girone che comprende anche un Portogallo in rapida crescita. La Finlandia non supera la fase a gironi dal 2009, ma potrebbe riscattarsi nel girone contro Islanda, Norvegia e Svizzera, mentre la Polonia (che può contare sui gol di Ewa Pajor) e il Galles, al loro esordio nella fase finale, hanno avuto sorteggi difficili ma possono essere le outsider del torneo.

Quanti tifosi assisteranno alle partite negli stadi?

Biglietti

L'Inghilterra nel 2022 ha battuto tutti i record con 87.192 presenze in finale, e ben 574.865 complessivamente tra tutte le 31 partite, più del doppio del precedente record. Con i biglietti venduti a partire da CHF 25, comprensivi di trasferimenti gratuiti in treno all'interno della Svizzera per tutti i possessori di un biglietto, l'obiettivo dichiarato è quello di battere questo traguardo.

A marzo erano già stati venduti più di 500.000 biglietti, di cui circa 90.000 nelle 24 ore successive al sorteggio di dicembre.

Tecnologia e arbitraggio: ci sarà il VAR a Women's EURO?

Le stesse tecnologie utilizzate a UEFA EURO 2024 saranno utilizzate anche a Women's EURO 2025: Video Assistant Referee (VAR), goal-line technology (GLT), connected ball technology e semi-automated offside technology (SAOT). In particolare, sia la tecnologia del Connected Ball che il SAOT saranno utilizzate per la prima volta a Women's EURO. L'hub VAR+football technologies del torneo avrà sede a Nyon.

Precedenti fasi finali

Campionati Europei femminili UEFA



A 16 squadre

2022: Inghilterra - Germania 2-1 (dts); Wembley, Inghilterra

2017: Paesi Bassi - Danimarca 4-2; Enschede, Paesi Bassi 

A 12 squadre

2013: Germania - Norvegia 1-0; Solna, Svezia

2009: Germania - Inghilterra 6-2; Helsinki, Finlandia

A 8 squadre

2005: Germania - Norvegia 3-1; Blackburn, Inghilterra

2001: Germania - Svezia 1-0 (dts, Golden Goal); Ulm, Germania

Fase finale con partite di andata e ritorno a eliminazione diretta, finale unica

1995: Germania - Svezia 3-2; Kaiserslautern, Germania

Fase finale a quattro squadre a eliminazione diretta

1993: Norvegia - Italia 1-0; Cesena, Italia

1991: Germania - Norvegia 3-1 (dts); Aalborg, Danimarca

Competizione Europea UEFA per rappresentative femminili

Fase finale a quattro squadre

1989: Germania Ovest - Norvegia 4-1; Osnabruck, Germania Ovest

1987: Norvegia - Svezia 2-1; Oslo, Norvegia

Fase finale con gare d'andata e ritorno

1984: Svezia - Inghilterra 1-1 (4-3 dcr); andata e ritorno, Gothenburg e Luton

Women's EURO 2025: le contendenti

Chi sono le 16 contendenti?

Guida alle squadre

Ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta nel 2022 ed è guidata dall'attaccante Tessa Wullaert.

Finalista a sorpresa nel 2017, può contare ancora su una stella come Harder.

Arriva alla finale del 2022 con un'ondata di sostegno da parte del pubblico di casa e arriva in finale di Coppa del Mondo.

Ha raggiunto la semifinale nel 2005 all'esordio nel torneo.

Semifinalista nel 2022, superata dall'Australia in un'epica partita decisa dai rigori nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2023 e seconda classificata nella prima Nations League del 2024, le Bleues sembrano essere pronte a conquistare finalmente il primo trofeo a livello maggiore.

Campione nel 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 e 2013, ha anche vinto i Mondiali 2003 e 2007 e le Olimpiadi 2016. Ha portato l'Inghilterra ai tempi supplementari nella finale di WEURO 2022 e ha battuto la Spagna per il bronzo olimpico del 2024.

La squadra maschile ha incantato il mondo a UEFA EURO 2016, mentre quella femminile è una veterana essendo già alla quinta fase finale consecutiva.

Le Azzurre sono state una delle prime protagoniste della competizione e stanno tornado di nuovo ai massimi livelli.

Vogliono riprendersi il trofeo conquistato nel 2017 e vantano talenti di prim'ordine sparsi nei migliori campionati d'Europa, oltre ad alcune giovani di grande prospettiva.

Due volte vincitrice, la Norvegia è uscita nella fase a gironi nel 2017 e nel 2022, ma una squadra con stelle come Graham Hansen, Hegerberg, Frida Maanum e Guro Reiten dovrebbe essere considerata tra le favorite.

Al loro debutto in un torneo importante, vantano in attacco la prolifica Pajor, una delle tante componenti della squadra che ha partecipato alla straordinaria vittoria degli Europei femminili Under 17 UEFA nel 2012/13.

Alla terza fase finale consecutiva, anche a livello di club è molto cresciuto.

La Coppa del Mondo 2023 è stata la loro svolta a livello maggiore, e con le vincitrici del Pallone d'Oro, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, in squadra, vincere l'ultimo trofeo che manca in bacheca è più di un sogno.

Medaglia di bronzo nei Mondiali del 2019 e 2023, argento olimpico nel 2021 e semifinalista di WEURO nel 2022; l'oro è l'unica cosa che manca a questa squadra che sotto la guida di Peter Gerhardsson (che lascerà la nazionale dopo questo torneo) è diventata specialista delle fasi finali.

Padrona di casa di questa edizione, la Svizzera punterà sul proprio pubblico oltre che sull'allenatrice Sundhage, che ha vinto il titolo del 1984 con la Svezia come giocatrice e la medaglia d'argento olimpica nel 2016 come allenatrice; ha guidato gli Stati Uniti a due ori olimpici e nel 2022 ha vinto la Copa América Femenina con il Brasile.

Al suo primo torneo importante come la Polonia, ha dimostrato la sua tempra sia contro la Slovacchia che contro la Repubblica d'Irlanda negli spareggi. La giocatrice di punta è Jess Fishlock, che ha debuttato nel 2006 ed è diventata la capocannoniera di tutti i tempi durante questa storica campagna di qualificazione.