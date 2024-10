Biglietti per Women's EURO 2025: guida completa

Come posso acquistare i biglietti per UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera?

Il 1° ottobre 2024, più di 250.000 biglietti per le 31 partite del torneo sono stati messi in vendita in ordine di richiesta su www.womenseuro.com/tickets.

Nella stessa pagina, i tifosi possono verificare quali biglietti sono ancora in vendita e quando saranno disponibili altri biglietti.

Acquista i biglietti ora

Circa 120.000 biglietti saranno riservati per la vendita ai tifosi delle 16 nazionali partecipanti – in stretta collaborazione con le federazioni interessate – dopo il sorteggio della fase finale di Women's EURO 2025, che si terrà il 16 dicembre allo SwissTech Convention Center di Losanna.

Quando verrà annunciato il calendario completo delle partite?

È già stato definito un calendario provvisorio, che stabilisce le date delle partite nelle otto città ospitanti. Le partite verranno designate dopo il sorteggio del 16 dicembre.

Finora, nove squadre su 16 hanno prenotato il loro posto: Svizzera, Inghilterra, Francia, Germania, Islanda, Italia, Paesi Bassi e la Spagna, che hanno superato la fase a gironi di qualificazione a luglio. Le altre sette squadre verranno decise dagli spareggi, che si concluderanno il 3 dicembre.

Il 16 dicembre si svolgerà il sorteggio della fase finale del torneo, quindi verrà definito il calendario.

Quanto costano i biglietti?

I biglietti per la fase a gironi e i quarti di finale costano 25 o 40 franchi, i biglietti per le semifinali hanno un prezzo da 25 a 70 franchi e i biglietti per la finale da 30 a 90 franchi.

I possessori del biglietto hanno ulteriori vantaggi?

Sì. I possessori del biglietto che viaggiano in Svizzera potranno usufruire dei mezzi pubblici gratuiti. I biglietti saranno validi il giorno della partita per un viaggio di andata e ritorno in seconda classe tra qualsiasi località svizzera e la sede della partita.

Quando riceverò i biglietti?

Se l'acquisto va a buon fine, i biglietti elettronici verranno inviati a un'app dedicata in prossimità del torneo. La distribuzione non sarà immediata.

Come riceverò i biglietti?

I biglietti verranno consegnati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per Android e iPhone.

FAQ sui biglietti

Come posso trasferire i biglietti ai miei ospiti?

Con l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets, i tifosi possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in tutta sicurezza, sempre e ovunque, con uno smartphone iOS/Android.

Esiste una piattaforma di rivendita dei biglietti?

Una piattaforma ufficiale di rivendita dei biglietti sarà disponibile nella primavera del 2025 e consentirà ai tifosi di rivendere i biglietti acquistati su www.womenseuro.com/tickets al prezzo nominale.

Questa piattaforma consentirà ai tifosi di acquistare in sicurezza i biglietti da altri tifosi attraverso il canale di vendita ufficiale della UEFA, eliminando il rischio di acquistare biglietti non validi o fraudolenti e garantendo che i venditori ricevano l'intero importo.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti su Women's EURO tramite i canali ufficiali su Instagram, Twitter e Facebook.

Acquista i biglietti ora