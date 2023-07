UEFA Women's EURO 2025: guida completa

Dove si giocherà Women's EURO 2025?

UEFA Women's EURO 2025, la 14a edizione del torneo, si disputerà in Svizzera. In occasione del meeting a Lisbona ad aprile 2023, il Comitato Esecutivo UEFA ha incaricato la Federcalcio svizzera (SFV/ASF) di organizzare il torneo. La nazione elvetica ha battuto la concorrenza di Polonia, Francia e Danimarca/Finlandia/Norvegia/Svezia.

Quali sono le città ospitanti di Women's EURO 2025?

Il torneo a 16 squadre si giocherà in otto città, con più di 720.000 biglietti disponibili per la fase finale.

Aspettando UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera

Stadi:

St. Jakob-Park, Basilea

Stadion Wankdorf, Berna

Stade de Genève, Ginevra

Stadion Letzigrund, Zurigo

Stadion St. Gallen, San Gallo

Stadion Luzern, Lucerna

Arena Thun, Thun

Stade de Tourbillon, Sion

Quando si gioca Women's EURO 2025?

Il torneo si giocherà nell'estate del 2025. Le date esatte sono ancora da confermare.

Quando saranno in vendita i biglietti per Women's EURO 2025?

I dettagli sui biglietti sono ancora da confermare.

Come funzionano le competizioni per nazionali femminili

Come funzionano le qualificazioni a Women's EURO 2025?

Le squadre sono suddivise in tre leghe: Lega A a 16 squadre, Lega B a 16 squadre e Lega C con le restanti squadre. La lega di partenza di ogni squadra è determinata dai risultati in UEFA Women's Nations League 2023/24.

Le squadre si sfideranno in gironi da quattro o tre squadre (Lega C). Per sei giornate, ciascuna squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro tutte le avversarie del girone.

La classifica finale delle qualificazioni europee premierà le otto migliori squadre della Lega A con la qualificazione diretta a UEFA Women's EURO 2025. Se la Svizzera ospitante non si qualifica direttamente, avrà comunque diritto a un posto.

I posti rimanenti verranno assegnati in due turni di spareggio con partite in casa e in trasferta.

Al primo turno, le terze e le quarte classificate della Lega A incontreranno le vincitrici e le tre migliori seconde classificate della Lega C. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde della Lega B saranno sorteggiate in sei sfide contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le sei vincitrici accedono al secondo turno.

Al secondo turno, le squadre verranno sorteggiate per formare sette incontri. Le sette vincitrici accederanno alla fase finale.

Quante squadre si qualificano a Women's EURO 2025?

Dal 2017, UEFA Women's EURO è un torneo a 16 squadre. Le nuove qualificazioni europee femminili determineranno le contendenti. Vi partecipa anche la Svizzera, pur avendo un posto garantito alla fase finale in veste di nazione ospitante.

Le prime due classificate dei quattro gironi della Lega A si qualificheranno direttamente alla fase finale del 2025. I posti rimanenti (sette o otto, a seconda che la Svizzera si qualifichi direttamente o meno) saranno assegnati con due turni di spareggio con gare in casa e in trasferta.

Spiegazione completa delle qualificazioni

C'è altro da sapere?

La SFV/ASF promette un torneo di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

In linea con le linee guida recentemente introdotte dalla UEFA, la strategia svizzera adotta anche modelli di economia circolare (riduzione, riutilizzo, recupero) per ridurre al minimo gli sprechi ove possibile. Sono previste ulteriori iniziative di responsabilità sociale in materia di diritti umani, inclusione e uguaglianza.