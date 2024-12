Le squadre di Women's EURO 2025

Terminate le qualificazioni, l'elenco delle 16 contendenti alla fase finale del Campionato Europeo UEFA femminile 2025, in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio, è completo.

Pre-registrati per i biglietti

Consulta la nostra guida alle squadre prima del sorteggio della fase finale del 16 dicembre a Losanna.

Squadre qualificate a Women's EURO 2025 Belgio, Danimarca, Inghilterra (campione in carica), Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera (nazione ospitante), Galles

Qualificazioni

Terzo posto Gruppo A2: S0-7c contro Spagna, S2-4t contro Danimarca, V2-1t contro Cechia, P1-1c contro Cechia, S0-3c contro Danimarca, S0-2t contro Spagna Spareggi: V5-0tot. contro Grecia (P0-0t, V5-0 c), V4-1 tot. contro Ucraina (V2-0t, V2-0 c)

Migliore marcatrice: Tessa Wullaert 5

StatisticaHa preceduto Islanda e Italia nel girone del 2022 e si è qualificato per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di un torneo femminile, perdendo di un gol contro la Svezia nei minuti di recupero.



Qualificazioni

Secondo posto Gruppo A2: V3-1t contro Cechia, V4-2c contro Belgio, S0-2c contro Spagna, S2-3t contro Spagna, V3-0t contro Belgio, V2-0c contro Cechia

Migliori marcatrici: Janni Thomsen, Amalie Vangsgaard 3

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: seconda (2017)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: ottavi di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: secondo posto Gruppo A3

Statistica

Si è qualificata otto volte su otto al torneo dall'introduzione della fase a gironi.

Highlights 20217: Germania-Danimarca 1-2

Qualificazioni

Secondo posto Gruppo A 3: P1-1c contro Svezia. V2-0t contro Repubblica d'Irlanda, S1-2c contro Francia, V2-1t contro Francia, V2-1c contro Repubblica d'Irlanda, P0-0t contro Svezia

Migliore marcatrice: Alessia Russo 3

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (2022)

Women's EURO 2022: campione (nazione ospitante)

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: vicecampione

UEFA Women's Nations League 2023/24: secondo posto Gruppo A1

Statistica

La Ct Sarina Wiegman ha vinto gli ultimi due Europei femminili: con i Paesi Bassi nel 2017 e con l'Inghilterra nel 2022, sempre da nazione ospitante.

Tutti i gol dell'Inghilterra a Women's EURO 2022

Qualificazioni

Quarto posto Gruppo A1: S0-4t contro Norvegia, V2-1c contro Italia, S0-1t contro Paesi Bassi, P1-1c contro Paesi Bassi, P1-1c contro Norvegia, S0-4t contro Italia Spareggi: V6-0tot. contro Montenegro (V1-0t, V5-0c), V2-0tot. contro Scozia (P0-0t, V2-0c)

Migliori marcatrici: Nea Lehtola, Ema Koivisto, Jutta Rantala, Linda Sällström 2

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: semifinali (2005)

Women's EURO 2022: non qualificata

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: non qualificata

UEFA Women's Nations League 2023/24: vincitrice Gruppo B2 (promossa)

Statistica

Ha esordito alla fase finale nel 2005, arrivando in semifinale.

Qualificazioni

Primo posto Gruppo A3: V1-0c contro Repubblica d'Irlanda, V1-0t contro Svezia, V2-1t contro Inghilterra, S1-2c contro Inghilterra, V2-1c contro Svezia, S1-3t contro Repubblica d'Irlanda

Migliore marcatrice: Marie-Antoinette Katoto 3

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: semifinale (2022)

Women's EURO 2022: semifinale

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: terza

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, vicecampione

Statistica

Da quando è stato introdotto Women's EURO a otto squadre nel 1997, la Francia è sempre stata eliminata ai quarti, ma nel 2022 ha raggiunto le semifinali e ha battuto le campionesse in carica dei Paesi Bassi ai supplementari.

Highlights semifinale UEFA Women's Nations League: Francia - Germania 2-1

Qualificazioni

Primo posto Gruppo A4: V3-2t contro Austria, V3-1c contro Islanda, V4-1c contro Polonia, V3-1t contro Polonia, S0-3t contro Islanda, V4-0c contro Austria

Migliore marcatrice: Lea Schüller 6

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: campione x 8 (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)

Women's EURO 2022: vicecampione

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: fase a gironi

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, terzo posto

Statistica

La Germania ha totalizzato cinque vittorie nelle qualificazioni, di cui tre in rimonta.

Highlights semifinale 2022: Germania - Francia 2-1

Qualificazioni

Secondo posto Gruppo A4: V3-0c contro Polonia, S1-3t contro Germania, P1-1t contro Austria, V1-0c contro Austria, V3-0c contro Germania, V1-0t contro Polonia

Migliore Marcatrice: Sveindís Jane Jónsdóttir 3

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: quarti di finale (2013)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: non qualificata

UEFA Women's Nations League 2023/24: terzo posto Gruppo A3

Statistica

Quinta qualificazione consecutiva; è stata la prima squadra a battere la Germania con tre gol di scarto in una partita ufficiale dai tempi del Brasile nelle semifinali olimpiche del 2008.

Highlights 2022: Islanda - Francia 1-1

Qualificazioni

Primo posto Gruppo A1: V2-0c contro Paesi Bassi, S1-2t contro Finlandia, P0-0t contro Norvegia, P1-1c contro Norvegia, P0-0t contro Paesi Bassi, V4-0c contro Finlandia

Migliore marcatrice: Manuela Giugliano 3

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: vicecampione (1993, 1997)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: fase a gironi

UEFA Women's Nations League 2023/24: secondo posto Gruppo A4

Statistica

Fino all'eliminazione nella fase a gironi nel 2017, l’Italia non era mai arrivata tra le prime otto.

Highlights 2017: Svezia - Italia 2-3

Qualificazioni

Secondo posto Gruppo A1: S0-2t contro Italia, V1-0c contro Norvegia, V1-0c contro Finlandia, P1-1t contro Finlandia, P0-0c contro Italia, P1-1t contro Norvegia

Migliore marcatrice: Lineth Beerensteyn 3

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (2017)

Women's EURO 2022: quarti di finale

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: quarti di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, quarto posto

Statistica

Due anni dopo il trionfo a EURO, i Paesi Bassi sono arrivati secondi in Coppa del Mondo 2019.

Highlights finale Women's EURO 2017: Paesi Bassi - Danimarca 4-2

Qualificazioni

Terzo posto Gruppo A1: V4-0c contro Finlandia, S0-1 contro Norvegia, P0-0c contro Italia, P1-1t contro Italia, P1-1t contro Finlandia, P1-1c contro Paesi BassiSpareggi: V14-0tot. contro Albania (V5-0t, V9-0c), V7-0tot. contro Irlanda del Nord (V4-0t, V3-0c) Miglior marcatrice: Frida Maanum 7



Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (1987, 1993)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: ottavi di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: terzo posto Gruppo A2

Statistica

Dal 1987, la Norvegia non è riuscita a raggiungere almeno le semifinali solo tre volte: 1997, 2017 e 2022.

Women's EURO: grandi gol della Norvegia

Qualificazioni

Quarto posto Gruppo A4: S0-3t contro Islanda, S1-3c contro Austria, S1-4t contro Germania, S1-3c contro Germania, S1-3t contro Austria, S0-1c contro Islanda Spareggi: V6-2tot. contro Romania (V2-1t, V4-1c), V2-0tot. contro Austria (V1-0c, V1-0t)

Migliore marcatrice: Natalia Padilla 5

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: mai qualificata 

Women's EURO 2022: non qualificata

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: non qualificata

UEFA Women's Nations League 2023/24: primo posto Gruppo B3 (promossa)

Statistica

Non aveva mai raggiunto gli spareggi per un torneo internazionale, ma ha vinto EURO femminile Under 17 nel 2012/13 con giocatrici come Ewa Pajor, Paulina Dudek, Sylwia Matysik ed Ewelina Kamczyk, che ha segnato il gol decisivo in finale contro la Svezia.

Qualificazioni

Primo posto Gruppo B3: V3-0c contro Bosnia-Erzegovina, V2-0t contro Malta, V4-0c contro Irlanda del Nord, V2-1t contro Irlanda del Nord, P0-0t contro Bosnia-Erzegovina, V3-1c contro MaltaSpareggi: V8-1tot. contro Azerbaigian (V4-1t, V4-0 c), V3-2 tot. contro Cechia (P1-1 c, V2-1t) Miglior marcatrice: Diana Silva 6



Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: fase a gironi (2017, 2022)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: fase a gironi

UEFA Women's Nations League 2023/24: quarto posto Gruppo A2 (retrocessa)

Statistica

Non si era mai qualificata prima del 2017 ma ora è al terzo Europeo femminile consecutivo, oltre ad aver esordito in Coppa del Mondo nel 2023.



Qualificazioni

Primo posto Gruppo A4: V7-0t contro Belgio, V3-1c contro Cechia, V2-0t contro Danimarca, V3-2c contro Danimarca, S1-2t contro Cechia, V2-0c contro Belgio

Migliori marcatrici: Jenni Hermoso, Salma Paralluelo 3

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: semifinale (1997)

Women's EURO 2022: quarti di finale

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: campione

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, campione

Highlights finale Women's Nations Lague: Francia - Spagna 2-0

Qualificazioni

Terzo posto Gruppo A3: P1-1t contro Inghilterra, S0-1c contro Francia, V3-0c contro Repubblica d'Irlanda, V1-0c contro Repubblica d'Irlanda, S1-2t contro Francia, P0-0c contro InghilterraSpareggi: V12-0tot. contro Lussemburgo (V4-0t, V8-0c), V8-0tot. contro Serbia (V2-0t, V6-0c) Migliori marcatrici: Filippa Angeldahl, Stina Blackstenius, Johanna Rytting Kaneryd 4



Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (1984)

Women's EURO 2022: semifinali

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: terzo posto

UEFA Women's Nations League 2023/24: terzo posto Gruppo A4

Statistica

La Svezia è stata anche finalista alla Coppa del Mondo nel 1995 e medaglia d'argento olimpica nel 2016 e nel 2021.

Women's EURO: grandi gol della Svezia

Qualificazioni:

Qualificata automaticamente come nazione ospitante

Vincente Gruppo B1: V3-1c contro Turchia, V4-0t contro Azerbaigian, V2-1c contro Ungheria, S0-1t contro Ungheria, V2-0t contro Turchia, V3-0c contro Azerbaigian

Migliore marcatrice: Viola Calligaris 3

Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: fase a gironi (2017, 2022)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: ottavi di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: quarto posto Gruppo A4

Statistica

Ha vinto il girone in Coppa del Mondo 2023 davanti alla Norvegia e alla Nuova Zelanda.



Highlights 2017: Islanda - Svizzera 1-2

Qualificazioni

Primo posto Gruppo B4: V4-0c contro Croazia, V6-0c contro Kosovo, P1-1c contro Ucraina, P2-2t contro Ucraina, V3-0c contro Croazia, V2-0c contro KosovoSpareggi: V3-2tot. contro Slovacchia (S1-2t, V2-0c dts), V3-2tot. contro Repubblica d'Irlanda (P1-1c, V2-1t) Miglior marcatrice: Jess Fishlock 6



Precedenti

Miglior piazzamento Women's EURO: mai qualificata

Women's EURO 2022: non qualificata

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: non qualificata

UEFA Women's Nations League 2023/24: quarto posto Gruppo A3 (retrocessa)

Statistica

È all'esordio in un torneo internazionale dopo gli spareggi per la Coppa del Mondo 2023 persi ai supplementari contro la Svizzera.