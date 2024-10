In arrivo altri 50.000 biglietti per UEFA Women's EURO 2025

Dopo l'inaugurazione della vendita dei biglietti per UEFA Women's EURO 2025 sullo Jungfraujoch nelle Alpi svizzere il 1° ottobre, nella prima settimana sono stati venduti più di 137.000 tagliandi.

Considerate le molte richieste è stato annunciato che, per le 18 partite di cui sono stati venduti tutti i biglietti, saranno emessi altri 50.000 tagliandi per il pubblico generico oggi 9 ottobre alle ore 14:00 CEST tramite womenseuro.com/tickets.

Si prevede che la maggior parte dei nuovi biglietti disponibili verrà venduta rapidamente. Si consiglia ai tifosi interessati di visitare il portale all'orario esatto di inizio delle vendite (ore 14:00 CEST), quando si aprirà la coda.

Come servizio aggiuntivo per i tifosi residenti in Svizzera, sempre da oggi alle ore 14:00 è possibile acquistare i biglietti tramite la piattaforma Ticketcorner.ch, dove saranno disponibili i tagliandi per tutte le 31 partite.

Dopo il sorteggio della fase finale del torneo il 16 dicembre a Losanna, saranno disponibili circa altri 120.000 biglietti per i tifosi delle 16 nazionali partecipanti, mentre una piattaforma ufficiale di rivendita dei biglietti sarà disponibile dalla primavera del 2025.

Si consiglia ai tifosi interessati di controllare regolarmente womenseuro.com/tickets per scoprire per quali partite sono ancora in vendita biglietti e per aggiornamenti su quando ne saranno disponibili altri.