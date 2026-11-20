Dopo aver conquistato un posto tra le prime quattro nella fase campionato, OL Lyonnes e Barcelona vedono premiati i propri risultati con due rappresentanti ciascuna nell'XI ideale della quinta giornata di UEFA Women's Champions League.

La Squadra della Settimana è selezionata dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA, che si avvale di un osservatore esperto presente a ogni partita e del supporto dell'unità di analisi delle prestazioni di Nyon, in Svizzera.

Cecilía Rúnarsdóttir (Inter)

Grazie a una serie di interventi straordinari, Rúnarsdóttir ha tenuto a galla l'Inter, rimasta in dieci, fino agli ultimi minuti della trasferta contro il Real Madrid. Tra le sue prodezze spiccano due doppie parate, una per tempo, e gli interventi ravvicinati sulle conclusioni di Arianna Caruso e Lineth Beerensteyn.

Célina Ould Hocine (Paris FC)

Dimostrando grande personalità, Ould Hocine si è presentata sul dischetto per calciare il rigore allo scadere e ha poi firmato il gol vittoria del Paris contro l'HB Køge al 94'. Dopo essersi vista respingere il tiro dagli undici metri, la centrale è stata la più rapida ad avventarsi sulla ribattuta, regalando tre punti preziosi alla squadra e portandola in zona spareggi.

Veerle Buurman (Chelsea)

Ancora una volta decisiva, la centrale Buurman ha confermato le proprie qualità firmando nel finale il gol vittoria del Chelsea contro il Paris SG. Il Gruppo di osservatori tecnici UEFA ne ha inoltre elogiato la "solida prestazione difensiva in due ruoli diversi, con particolare efficacia nel contrastare le ripartenze avversarie".

Esmee Brugts (Barcelona)

Come Buurman, anche Brugts è andata a segno con un colpo di testa sul primo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, contribuendo alla vittoria del Barcelona contro il Servette. Il terzino ha anche servito un assist, aiutando le blaugrana, già in testa alla classifica, a blindare matematicamente un posto tra le prime quattro.

Andreia Jacinto (Real Madrid)

Jacinto è stata la principale ispiratrice della manovra del Real Madrid nella vittoria contro l'Inter. La centrocampista ha creato più occasioni da gol di qualsiasi altra giocatrice nella quinta giornata, ben sette, distinguendosi per visione di gioco, qualità tecnica e precisione nell'ultimo passaggio.

Eva Schatzer (Juventus)

Schatzer ha garantito una presenza costante in mezzo al campo per tutta la durata della sfida contro l'OH Leuven. Oltre a servire con efficaci passaggi in avanti le compagne sulle fasce e a recuperare palloni importanti nelle transizioni, la centrocampista si è distinta per la capacità di mantenere il possesso, sbagliando pochissimi passaggi.

Jule Brand (OL Lyonnes)

Brand continua a brillare nel suo nuovo ruolo di terzino destro. In occasione del gol del vantaggio dell'OL Lyonnes contro l'Arsenal, ha scelto alla perfezione il tempo dell'inserimento, arrivando dalle retrovie per finalizzare il cross di Vicki Becho. Il Gruppo di osservatori tecnici UEFA ne ha sottolineato la "velocità e la capacità di saltare l'avversaria, attaccare con aggressività e superare le linee".

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

La migliore in campo dell'OL Lyonnes contro l'Arsenal è stata protagonista costante della manovra offensiva, trovando il gol e partecipando attivamente alla costruzione del gioco. Ha inoltre avuto un ruolo importante nel pressing alto e aggressivo della squadra. "È brava in tutto", ha commentato il Gruppo di osservatori tecnici UEFA.

Clàudia Pina (Barcelona)

L'autrice della tripletta del Barcelona è stata coinvolta anche in almeno altre due reti. Ha trovato con continuità spazio tra le linee, ricevendo efficacemente nella zona di campo compresa tra il difensore centrale e il terzino avversario. Si è inoltre distinta per gli scambi rapidi e le triangolazioni al limite dell'area di rigore.

Klara Bühl (Bayern München)

Bühl ha offerto un contributo straordinario alla manovra offensiva del Bayern nella vittoria in casa dell'Austria Wien. Oltre a sbloccare il risultato e a fornire un assist, l'attaccante si è distinta per la capacità di far avanzare costantemente la squadra, accompagnando l'azione con le sue accelerazioni palla al piede.

Kayleigh van Dooren (Roma)

Con la sua doppietta, Van Dooren ha incarnato alla perfezione il ruolo della centravanti nella combattuta sfida tra Roma e Benfica, conclusasi con cinque gol. Oltre a trovare la via della rete in due occasioni, ha dimostrato freddezza, grande qualità in fase di finalizzazione e tanta generosità nel pressing sui difensori avversari.