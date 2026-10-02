La Squadra della Settimana di Women's Champions League: seconda giornata

Le due giocatrici del Chelsea, Lucy Bronze e Hannah Hampton, sono state selezionate insieme a giocatrici di altri nove club nella formazione ideale della seconda giornata di UEFA Women’s Champions League.

La Squadra della Settimana viene selezionata dal Gruppo di osservatori tecnici della UEFA, che dispone di un osservatore incaricato di seguire ogni partita in loco ed è supportato nelle sue scelte dall’unità di analisi delle partite con sede a Nyon, in Svizzera.

Hannah Hampton (Chelsea)

Il portiere delle Blues ha ottenuto il miglior risultato nella classifica dei gol evitati con un valore di 1,02, risultando così l'estremo difensore più performante della giornata.

Lucy Bronze (Chelsea)

L'affidabile capitana è stata la trascinatrice del Chelsea nella trasferta contro l'OL Lyonnes, aiutando la sua squadra a mantenere la propria organizzazione e a mettere in campo una prestazione difensiva praticamente perfetta, coronata da un clean sheet.

Cecilia Salvai (Juventus)

Leader incontrastata nel cuore della difesa della Juventus, Salvai si è distinta per una serie di interventi decisivi e intercetti che hanno permesso alla sua squadra di arginare l’Häcken. La capitana ha inoltre contribuito alla costruzione del gioco grazie alla sua abilità nei passaggi.

Ivana Andres Sanz (Inter)

Il gol all'ultimo respiro di Ivana ha permesso all'Inter di conquistare un punto contro l'Austria Wien. Il gol ha anche coronato una straordinaria prestazione difensiva della capitana, che ha effettuato otto respinte, tre intercetti e ha vinto quattro duelli aerei su sei.

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

La voglia di giocare al massimo la competizione, è stata evidente più che mai in Graham Hansen che ha giocato una grande partita nella netta vittoria del Barcelona in casa della Roma, dove ha anche segnato un gol per tempo.

Georgia Stanway (Arsenal)

L'impatto della centrocampista si è visto nei momenti decisivi del pareggio dell'Arsenal contro il Paris FC, avendo segnato un gol e fatto un assist. Più in generale, è stata fondamentale per il controllo della partita da parte delle ospiti grazie alla sua creatività in mezzo al campo.

Clara Mateo (Paris FC)

La capitana del Paris FC ha segnato in contropiede, dando il via alla rimonta contro l’Arsenal, aggirando il portiere con grande freddezza. Ha infuso spirito combattivo nella sua squadra, effettuando tre contrasti, recuperando otto palloni, fornendo due passaggi chiave e partecipando a 12 duelli.

Lauren Hemp (Manchester City)

L'attaccante del City ha dato costantemente filo da torcere al Real Madrid nel pareggio per 1-1 a Manchester, mettendo in mostra tutta la sua versatilità in fase offensiva. Oltre a creare occasioni da gol, si è distinta per la sua qualità tecnica nei duelli uno contro uno e per la sua abilità nei cross.

Kyra Carusa (HB Køge)

Il gol e l’assist dell’attaccante sono stati solo la punta dell’iceberg: la giocatrice ha dimostrato ottime capacità decisionali e ha rappresentato una minaccia costante per il Servette. L’osservatore tecnico della UEFA ha elogiato la sua "grande influenza complessiva nei momenti chiave della partita".

Pernille Harder (Bayern München)

Un’altra giocatrice che ha dimostrato doti da leader: l’attaccante del Bayern ha modificato la propria posizione mettendo sotto pressione la difesa del Benfica. Inoltre ha creato occasioni da gol ed è stata premiata con il secondo gol della sua squadra – il suo 50° in questa competizione.

Naomie Feller (Paris Saint-Germain)

La centravanti del PSG ha contribuito direttamente a quattro gol contro l'OH Leuven, segnandone due e fornendo due assist. Feller ha effettuato incursioni verticali e incisive in zone pericolose, sfruttando la sua velocità e la sua accelerazione per superare la retroguardia con uno contro uno costanti.