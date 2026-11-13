La Squadra della Settimana di Women's Champions League: quarta giornata

Marie-Antoinette Katoto, Klara Bühl e Caroline Graham Hansen hanno conquistato un posto nell'undici ideale della quarta giornata di UEFA Women's Champions League grazie alle loro straordinarie prestazioni.

La Squadra della Settimana viene scelta dagli Osservatori Tecnici UEFA, che si avvale di un osservatore esperto che segue ogni partita ed è supportata nelle sue scelte dall’unità di analisi delle partite con sede a Nyon, in Svizzera.

Jennifer Falk (Häcken)

Decisiva nel clean sheet dell'Häcken contro il Chelsea, Falk ha effettuato diverse parate decisive e ha dominato l'area di rigore sulle palle inattive. Inoltre, i suoi passaggi corti e lunghi hanno scavalcato il pressing del Chelsea, mentre la sua gestione del possesso nelle fasi finali ha contribuito a portare a casa un punto.

Emily Fox (Arsenal)

La terzina destra ha giocato una grande partita nel pareggio in rimonta dell'Arsenal contro il Barcelona. Ha svolto i suoi compiti difensivi in modo eccellente, conquistando tre palloni, effettuando tre intercetti e realizzando due blocchi – uno dei quali proprio sulla linea di porta all’inizio della partita.

María Méndez (Real Madrid)

La solidità di María Méndez al centro della difesa è stata decisiva nel successo interno contro il Paris FC. Nel suo repertorio difensivo della gara figurano quattro recuperi palla e cinque respinte. Grazie anche a lei, il Real Madrid ha ottenuto sia il suo primo clean sheet che la prima vittoria nella fase campionato.

Simone Boye Sørensen (HB Køge Women)

Il gol del pareggio segnato di testa da Boye Sørensen nei minuti finali della trasferta contro l’OH Leuven ha permesso all’HB Køge Women di continuare a sperare di proseguire il proprio percorso in questa competizione. In partita ha collezionato cinque respinte, una tiro bloccato e cinque recuperi palla.

Franziska Kett (Bayern München)

Oltre alla grande prestazione difensiva – ha vinto il 68% dei suoi 19 duelli e ha vinto sei contrasti su sette – la versatile terzina sinistra Kett ha anche creato due occasioni da gol per le compagne di squadra nel successo del Bayern in casa del Paris.

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

La calciatrice haitiana ha segnato il suo terzo gol in quattro partite della fase campionato, guadagnandosi anche il premio di Player of the Match nel rotondo successo contro la Juventus.

Laura Blindkilde Brown (Manchester City)

Il passaggio in profondità di Blindkilde Brown per Aoba Fujino nel gol del pareggio del City contro l’Inter, è stato l'emblema della grande partita della centrocampista centrale. Inoltre ha effettuato numerosi passaggi tra le linee ed è stata protagonista anche degli altri gol delle ospiti nel successo in rimonta contro l'Inter.

Caroline Møller (Benfica)

La danese ha segnato un gol e fatto un assist nella vittoria del Benfica contro l’Austria Wien, ma ha anche dato prova di un’eccezionale capacità di movimento nel creare lo spazio nell'unico gol dove non ha messo lo zampino. Oltre alla fase offensiva, è stata preziosa anche in quella difensiva, dove ha effettuato nove recuperi palla.

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Il gol del pareggio segnato dal Barcelona nel secondo tempo contro l'Arsenal è stato il giusto premio per la tenacia e il coraggio dimostrati da Graham Hansen in fase offensiva. Con le sue straordinarie doti di dribbling e cross che hanno infiammato il Camp Nou, è stata decisiva nello spezzare la resistenza della squadra ospite.

Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes)

Per la seconda giornata consecutiva, la centravanti ha segnato due gol nel primo tempo, contribuendo alla vittoria per 6-0 dell’OL Lyonnes. E proprio come la sua squadra è in testa alla classifica della fase campionato, così Katoto è in testa a quella delle marcatrici con sette reti in quattro partite. Semplicemente inarrestabile.

Klara Bühl (Bayern München)

L'esterna sinistra Bühl ha coronato la grande prestazione in casa del Paris Saint-Germain col secondo gol, quello della vittoria del Bayern. Ha dato prova di grande velocità, creatività e imprevedibilità, grazie alla capacità di usare entrambi i piedi.