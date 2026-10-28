Classifica marcatrici Women's Champions League 2026/27: Marie-Antoinette Katoto davanti ad Alessia Russo, Clàudia Pina, Caroline Graham Hansen ed Ewa Pajor
mercoledì 28 ottobre 2026
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Marie-Antoinette Katoto è in vetta alla classifica marcatrici della UEFA Women's Champions League 2026/27.
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Marie-Antoinette Katoto dell'OL Lyonnes guida la classifica marcatrici della UEFA Women's Champions League 2026/27 davanti ad Alessia Russo dell'Arsenal e a tre giocatrici del Barcelona: Clàudia Pina, Caroline Graham Hansen and Ewa Pajor.
Classifica marcatrici Women's Champions League 2026/27
5 Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes)
4 Clàudia Pina (Barcelona)
4 Caroline Graham Hansen (Barcelona)
4 Ewa Pajor (Barcelona)
4 Alessia Russo (Arsenal)
Katoto ha realizzato una tripletta nell'8-0 dell'OL Lyonnes contro il Servette e ha poi segnato altri due gol contro l'Inter alla terza giornata.
Russo, seconda nella classifica marcatrici della scorsa stagione, ha realizzato una tripletta nella vittoria dell'Arsenal contro il Benfica alla terza giornata dopo la rete contro il Paris Saint-Germain alla seconda.
La doppietta di Clàudia Pina e i gol di Ewa Pajor e Caroline Graham Hansen nel successo per 8-0 del Barcellona sul campo dell'HB Køge hanno permesso alle due attaccanti di raggiungere la calciatrice inglese. Sia Pajor sia Graham Hansen sono andate a segno in tutte e tre le partite disputate finora dal Barcellona nella competizione.
Classifica assist Women's Champions League 2026/27
4 Salma Paralleulo (OL Lyonnes)
3 Caroline Graham Hansen (Barcelona)
3 Ewa Pajor (Barcelona)
3 Eva Schatzer (Juventus)
Albo d'oro migliori marcatrici
2025/26: Ewa Pajor (Barcelona) 11
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*Dalla fase a gironi/campionato alla finale