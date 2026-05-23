Come è stata vinta la finale di Women's Champions League 2026: Barcelona - OL Lyonnes 4-0

Nella finale di UEFA Women's Champions League a Oslo, l'OL Lyonnes ha messo in difficoltà il Barcelona nel primo tempo ma si è scomposto nella ripresa, subendo quattro gol.

Ewa Pajor e Salma Paralluelo, autrici di una doppietta, hanno contribuito ampiamente alla conquista del quarto titolo europeo da parte del Barcellona, ma anche la presenza di Cata Coll tra i pali è stata fondamentale per la netta vittoria della squadra di Pere Romeu.

La partita: Barcelona - OL Lyonnes 4-0

Quali fattori hanno deciso la finale secondo gli allenatori e le giocatrici?

Pere Romeu, allenatore Barcelona: "Anche se abbiamo dilagato, la vittoria è arrivata grazie a tutta la squadra. Cata [Coll] ci ha salvato in un paio di occasioni, poi abbiamo segnato e abbiamo continuato a spingere".

Caroline Graham Hansen, attaccante Barcelona: "È stata una partita combattuta e l'OL Lyonnes ha preso l'iniziativa nel primo tempo. Poi abbiamo segnato e mantenuto il controllo del gioco, segnando ancora. Lo loro ci hanno riprovato ma noi abbiamo segnato altri due gol. Forse il risultato non rispecchia del tutto l'andamento della partita, ma nel complesso abbiamo meritato".

Alexia Putellas, capitano del Barcelona: "Alla fine tutto è andato alla perfezione, proprio come speravamo. Era il piano gara: sapevamo che nel secondo tempo avrebbero lasciato spazi. Quello che avevamo concesso nel primo tempo non doveva ripetersi e per fortuna è andata così".

Cata Coll, portiere Barcelona: "Difenderò questa maglia e le mie compagne fino alla fine. Sapevo che, senza subire gol, avremmo avuto più possibilità di vincere".

Cata Coll interviene a Oslo UEFA via Getty Images

Jonatan Giráldez, allenatore OL Lyonnes: "Nessuna delle due squadre ha creato molte occasioni. Siamo state molto solide in difesa, soprattutto nel primo tempo, ma il Barcellona è stato letale negli ultimi metri. Ewa Pajor e Salma Paralluelo sono state eccezionali. Una volta che la partita si è fatta più aperta, abbiamo provato ad aggiungere giocatrici offensive per creare più occasioni, ma non siamo riuscite a trovare il gol che ci serviva".

Lindsey Heaps, centrocampista OL Lyonnes: "Abbiamo giocato molto bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo creato occasioni ma non le abbiamo concretizzate, a differenza del Barcellona".

Christiane Endler, portiere OL Lyonnes: "L'idea era quella di tenere palla, togliere il possesso al Barcellona e controllare la partita. Ci siamo riuscite per gran parte dell'incontro. Purtroppo, dopo i gol abbiamo perso un po' di organizzazione e non siamo riuscite a mantenere il piano gara fino alla fine".

L'OL Lyonnes riceve le medaglie a Oslo AFP via Getty Images