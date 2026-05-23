Ewa Pajor nominata Player of the Match della finale di UEFA Women's Champions League

Ewa Pajor del Barcellona è stata nominata miglior giocatrice della finale di UEFA Women's Champions League 2026 dopo aver realizzato una doppietta nella vittoria per 4-0 contro l'OL Lyonnes a Oslo.

La nazionale polacca ha segnato il suo decimo e undicesimo gol stagionale, portando la sua squadra in vantaggio, e servito l'assist per Salma Paralluelo in occasione del quarto gol del Barça.

Cronaca della partita: Barcelona - OL Lyonnes 4-0

Gli osservatori tecnici UEFA hanno commentato: "Due gol e un impatto decisivo sulla partita. In occasione del primo, ha sfoggiato un primo tocco e una conclusione di alta qualità, poi ha partecipato alla manovra di costruzione del raddoppio che ha firmato personalmente. Sempre pericolosa grazie al suo senso della posizione, ha anche dimostrato di saper sfruttare le sue occasioni con pazienza".