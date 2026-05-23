Barcelona - OL Lyonnes 4-0, finale Women's Champions League: Ewa Pajor e Salma Paralluelo regalano la coppa al Barça

Due gol nel secondo tempo di Ewa Pajor e Salma Paralluelo permettono al Barcelona di vincere la finale di UEFA Women's Chanpions League 2026 contro l'OL Lyonnes a Oslo.

Pajor, sconfitta nelle sue quattro finali precedenti con Wofsburg e Barcellona, riesce finalmente ad alzare la coppa e si laurea anche capocannoniere del torneo con 11 gol, ma anche Salma Paralluelo firma due reti e blinda il quarto titolo del Barça.

Momenti chiave 14' Cata Coll para il colpo di testa di Renard

41' il portiere del Barcelona para la punizione di Bacha

55': Pajor porta il Barcelona in vantaggio

69' Pajor raddoppia

90' Paralluelo firma il terzo gol

90+3' Paralluelo fissa il risultato

La partita in breve

Caroline Graham Hansen parte titolare dopo i dubbi della vigilia per i postumi di un infortunio, mentre Vicki Becho prende il posto dell’infortunata Kadidatou Diani sulla fascia destra dell’attacco dell’OL, con Wendie Renard che prosegue il suo record di presenze in tutte e 12 le finali del club francese. Graham Hansen crea la prima occasione da gol effettuando un traversone rasoterra che Alexia Putellas non riesce a indirizzare in porta.

La cronaca della finale

Poco dopo, Renard, che aveva segnato per la prima volta in una finale 15 anni fa contro il Turbine Potsdam, va vicinissima al gol con un colpo di testa da posizione ravvicinata su una punizione battuta da Selma Bacha, ma la sua conclusione viene parata in tuffo da Cata Coll. Sulla ribattuta, si avventa prima di tutte Lindsey Heaps, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco.

L'OL arriva a un soffio dal gol con Ada Hegerberg, autrice di quattro reti nelle precedenti quattro vittorie in finale dell'OL, di cui due contro il Barcellona, su assist di Jule Brand, ma il tiro dell'attaccante norvegese viene respinto da Alexia. Cata Coll respinge un calcio di punizione velenoso di Bacha, col Barcelona che nel primo tempo fatica a costruire chiare occasioni da gol, nonostante avesse sempre segnato nella prima frazione di gioco nelle dieci partite precedenti.

Tuttavia, dopo dieci minuti dalla ripresa, il Barcelona passa in vantaggio con il suo primo tiro in porta: Pajor, lanciata da Patri Guijarro, supera con freddezza Christiane Endler, segnando il suo decimo gol stagionale e salendo in testa alla classifica marcatrici.

Il Barcelona rischia di veder svanire quasi subito il suo vantaggio quando Lily Yohannes appoggia di tacco per Becho, ma sul suo tiro viene deviato da Cata Coll.

L'OL si affida dunque a Marie-Antoinette Katoto e Tabitha Chawinga ma si ritrova presto sotto di due gol: un cross di Esmee Brugts, deviato da Clàudia Pina, arriva sul secondo palo, dove Salma Paralluelo serve Pajor che insacca.

Il Barcelona alza la coppa

Per il Barcellona entra in campo Aitana Bonmatí, tornata da un infortunio solo poche settimane fa. L'OL prova a tornare in partita e Chawinga si trova a tu per tu con il portiere, ma non riesce a superarlo.

Il Barcellona può festeggiare davvero al 90', quando Salma Paralluelo riceve palla appena fuori dall'area, avanza di qualche passo e segna con un tiro potente e preciso. Poco dopo, Pajor si libera e serve altruisticamente Salma Paralluelo, che batte Endler.

Vodafone Player of the Match: Ewa Pajor (Barcelona)

Ewa Pajor con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

"Due gol e un impatto decisivo sulla partita. In occasione del primo, ha sfoggiato un primo tocco e una conclusione di alta qualità, poi ha partecipato alla manovra di costruzione del raddoppio che ha firmato personalmente. Sempre pericolosa grazie al suo senso della posizione, ha anche dimostrato di saper sfruttare le sue occasioni con pazienza".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts (Camara 85'); Serrajordi (Aitana Bonmatí 72'), Patri Guijarro, Alexia Putellas (Kika Nazareth 85'); Graham Hansen (Clàudia Pina 62'), Pajor, Salma Paralluelo

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes (Shrader 72'); Becho (Chawinga 66'), Hegerberg (Katoto 66'), Brand

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