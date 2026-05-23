Le migliori partite della Women's Champions League stagione 2025/26

La UEFA Women's Champions League 2025/26 è stata la prima con la nuova fase campionato e ha regalato emozioni, colpi di scena e giocate di altissimo livello sino alla finale di Oslo.

Ripercorriamo insieme alcune delle partite più memorabili della stagione.

Highlights: Bayern - Arsenal 3-2

Dopo aver conquistato la prima vittoria nella difesa del titolo contro il Benfica alla seconda giornata, l'Arsenal si porta agevolmente sul 2-0 prima dell'intervallo grazie a un colpo di testa di Emily Fox e a un tiro dalla lunga distanza di Mariona Caldentey.

Tuttavia, a metà del secondo tempo, le subentrate del Bayern iniziano a ribaltare la gara. Alara e Pernille Harder pareggiano, poi il capitano Glódís Viggósdóttir segna su cross di Klara Bühl a 4' dalla fine e regala alla sua squadra una sensazionale vittoria in extremis.

Highlights: Juventus - OL Lyonnes 3-3

L'Arsenal non è l'unica squadra a farsi sfuggire il vantaggio nella fase campionato: la Juventus sfiora infatti una memorabile vittoria contro la detentrice del record di titoli, ma il rigore di Wendie Renard al 90' permette all'OL di strappare un punto in una partita ricca di emozioni e gol.

Le campionesse d'Italia conducoono per 3-0 all'intervallo grazie alle reti di Chiara Beccari, Michela Cambiaghi e Tatiana Pinto: la partenza perfetta dell'OL Lione nella fase campionato sembra destinata a concludersi con una pesante sconfitta.

La rimonta delle ospiti inizia nel secondo tempo con il gol di Tabitha Chawinga al 64', seguito dal colpo di testa di Marie-Antoinette Katoto che riduce lo svantaggio a una sola rete a poco più di 10' dal termine. Mentre si avvicina il fischio finale, all'OL viene assegnato un calcio di rigore e Renard lo trasforma con freddezza.

Highlights quarti di finale Women's Champions League: Arsenal - Chelsea 3-1

Entrambe le squadre segnano gol spettacolari, ma le campionesse in carica sfruttano al meglio il fattore campo nel primo incontro europeo tra le due squadre londinesi.

L'attaccante di casa Stina Blackstenius apre le marcature di testa su calcio di punizione, poi Chloe Kelly raddoppia con un tiro dalla lunga distanza.

Lauren James accorcia le distanze con un tiro a giro da fuori area, ma Alessia Russo ha l'ultima parola e regala all'Arsenal un vantaggio che il Chelsea non riuscirà a ribaltare nonostante la vittoria per 1-0 al ritorno.

Highlights: Barcelona - Real Madrid 6-0

Ben 60.067 spettatori assistono a una prestazione offensiva sensazionale delle tre volte campionesse al ritorno al Camp Nou.

Alexia Putellas si inchinata ai tifosi dopo aver segnato il gol del vantaggio nella sua 500esima presenza con il Barcellona. Subito dopo vanno a segno quattro delle sue compagne.

Con due gol e un assist, Caroline Graham Hansen viene votata Player of the Match, dimostrando perché il Barça sia diventato la squadra dominante della competizione negli ultimi anni.

Highlights semifinali: OL Lyonnes - Arsenal 3-1 (4-3 tot.)

Nella riedizione della semifinale della scorsa stagione, la situazione si ribalta perché l'OL Lyonnes è costretto a ribaltare uno svantaggio di un gol nella gara di ritorno.

Wendie Renard porta il risultato complessivo in parità su rigore e Kadidiatou Diani devia in rete il calcio d'angolo di Jule Brand, portando in vantaggio le padrone di casa.

Russo va in gol al 76' e sembra portare la semifinale ai tempi supplementari, ma Brand risponde con un gol sontuoso nel finale, controllando il pallonetto di Melchie Dumornay di destro e insaccando di sinistro.

Highlights semifinale: Barcellona - Bayern 4-2 (5-3 tot.)

L'emozionante 1-1 nella gara d'andata a Monaco prepara il terreno per un'avvincente sfida di ritorno. Il Barcellona sfoggia un gioco offensivo spumeggiante, mentre il Bayern lotta fino all'ultimo per conquistare la sua prima finale.

Salma Paralluelo sblocca il risultato, ma nel giro di quattro minuti Pernille Harder serve Linda Dallmann per il pareggio. Seguono occasioni da entrambe le parti, ma il Barcellona rende il vantaggio incolmabile quando Alexia Putellas firma due reti ed Ewa Pajor segna il suo nono gol stagionale.

Tuttavia, un gol di Harder al 71' dà al Bayern lo slancio necessario per tentare la rimonta. Nel finale, Dallmann colpisce anche la traversa, ma il Barcellona resiste e approda alla sua sesta finale consecutiva.

Cinque volte finalista in Women's Champions League, Ewa Pajor segna due gol a Oslo, arrivando a quota 11 e laureandosi capocannoniere.

L'OL Lyonnes soffoca il Barça nel primo tempo, negandogli il possesso palla e creando occasioni da gol. A Lindsey Heaps ne viene annullato uno per fuorigioco, mentre serve una bella parata di Cata Coll per respingere una punizione di Selma Bacha.

Pajor, che aveva sfiorato il gol con un pallonetto nel primo tempo, aggiusta la mira dieci minuti dopo l'intervallo, superando la sua marcatrice e angolando la palla per battere Christiane Endler con un rasoterra. La nazionale polacca raddoppia approfittando di un errore dell'OL Lyonnes in area di rigore, mentre Salma Paralluelo archivia la gara con due reti nel finale.