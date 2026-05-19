Lindsey Heaps tenta l'ultimo assalto alla Women's Champions League con l'OL Lyonnes

"Ricordo ancora quando stringevo il trofeo sull'aereo mentre tornavamo a Lione", racconta Lindsey Heaps, ripensando al suo primo trionfo in UEFA Women's Champions League con l'OL Lyonnes nella stagione 2021/22. Quattro anni dopo, la centrocampista americana spera di bissare il successo nella sua ultima partita europea con il club.

La squadra francese affronterà il Barcelona nella finale di sabato 23 maggio a Oslo, potenzialmente un addio perfetto per Heaps prima di tornare nel suo Colorado per unirsi al Denver Summit. "Sono questi i momenti per cui ti svegli ogni mattina e giochi a calcio", ha dichiarato alla UEFA. "È quello che sognavo fin da bambina".

Avvicinamento alla finale

"Non mi piace pensare alla fine della mia esperienza all'OL Lyonnes", aggiunge, "ma il fatto di essere arrivata in finale è un po' più speciale. La mia ultima partita di Champions League sarà una finale, quindi sono molto grata".

La capitana della nazionale degli Stati Uniti ha partecipato per la prima volta alla Women's Champions League a inizio carriera con il Paris Saint-Germain. Tornata in Francia all'OL a gennaio 2022, ha vinto il torneo dopo soli quattro mesi.

Lindsey Heaps e Catarina Macario dopo la finale del 2022. Getty Images

Avendo giocato da titolare la finale del 2024 persa contro il Barcellona, Heaps non vede l'ora di chiudere in bellezza allo stadio Ullevaal. "È incredibile giocare un'altra finale di Champions League. È un po' surreale, ma anche un momento di grande orgoglio, perché la squadra è rimasta unita per tutta la stagione e sognava di arrivare fin qui".

"Tutto ciò che facevamo insieme – gli allenamenti, le riunioni e il lavoro – ci spingeva a vincere, ma anche a essere un esempio da seguire. Ogni volta che vincevamo, sapevamo di poter fare ancora meglio e non eravamo mai soddisfatte".

"Siamo cresciute nel corso della stagione e anche adesso continuiamo a crescere: non è facile, può essere stancante e mentalmente estenuante, ma siamo rimaste in alto per tutto il tempo".

Lindsey Heaps e Mariona Caldentey dell'Arsenal in semifinale Getty Images

Il cammino dell'OL Lione verso la finale non è stato semplice, nonostante una fase campionato quasi perfetta con cinque vittorie e un pareggio in sei partite. Gli unici punti persi sono stati quelli nel rocambolesco 3-3 contro la Juventus, con tre gol di svantaggio rimontati e un rigore trasformato da Wendie Renard al 90'.

L'OL ha poi ribaltato lo svantaggio dell'andata sia ai quarti di finale contro il Wolfsburg che in semifinale contro le campionesse in carica dell'Arsenal. "Abbiamo giocato contro squadre molto difficili e la mentalità è sempre stata fondamentale", afferma Heaps. "La mentalità dell'OL Lyonnes è speciale, bisogna provarla".

"Ognuna di noi l'ha percepita quest'anno. Abbiamo avuto partite difficili e alcune le abbiamo anche perse. Il cammino verso la finale non è stato facile, ma siamo riuscite a trionfare grazie a un cambio di mentalità, al nostro calcio e ai nostri punti di forza, cambiando qualcosa quando non giocavamo al meglio".

Lindsey Heaps esulta con Jule Brand nel 3-3 tra OL e Juventus nella fase campionato

Questa finale sarà la quarta tra OL e Barcellona e Heaps non vede l'ora di affrontare una squadra formidabile che la disputa per la sesta volta consecutiva.

"Abbiamo grande rispetto per una squadra che ha giocato molte finali. Le abbiamo affrontate in finale diverse volte, quindi sarà una grande partita. Loro hanno giocatrici fortissime, ma è lo spirito di squadra che rende questa partita così speciale; sarà una gara memorabile perché si affronteranno due squadre incredibili e il mondo intero starà a guardare".

La rivalità con il Barcellona si è evoluta dalla prima nella finale del 2019. Anche se la squadra di Heaps ne ha vinte due su tre, il Barcellona si è aggiudicato l'ultima del 2024.

Lindsey Heaps ha perso la finale contro il Barcellona nel 2024 UEFA via Getty Images

"Per me, si tratta di due grandissimi club che sono arrivati così tante volte ai vertici di questa competizione, e questo di per sé è un risultato incredibile. Abbiamo molto rispetto per loro, ma sono sicura che anche loro ci rispettano. Vincere otto Champions League con questo club non è facile, così come non è facile alzare questa coppa: credo che il rispetto sia reciproco".

"Sarà una partita meravigliosa per chi la guarda da fuori, ma per chi è dentro sarà una lotta, una battaglia: speriamo di vedere un calcio di altissimo livello".

L'OL Lyonnes festeggia la vittoria nella finale del 2022 Getty Images

In ogni caso, sarà una giornata emozionante per Heaps, dato che la sua avventura all'OL Lyonnes volge al termine. "Qui ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia carriera. Vincere la Champions League era un sogno che avevo fin da bambina, quando la guardavo in televisione. Quando ci penso, vorrei rivivere quel momento".

"È un club incredibile, leggendario, con tantissime campionesse e tanta esperienza tra giocatrici e staff. Sono stata allenata da tre tecnici diversi e sono davvero grata per tutto quello che ho fatto qui, per tutte le persone che ho conosciuto, per le amicizie e per i trofei che ho vinto con questo gruppo. Farò di tutto per raggiungere traguardi ancora più importanti".