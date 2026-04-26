Andata semifinali di Women's Champions League: Arsenal - OL 2-1

Con un gol a sette minuti dal termine, Olivia Smith regala la vittoria per 2-1 in rimonta all'Arsenal nell'andata delle semifinali di Women's Champions League contro l'OL Lyonnes.

I momenti chiave 19’ Brand firma il vantaggio dell’OL con un'azione personale

54’ Endler nega il gol a Smith

58’ Autorete di Engen

66’ Diani centra la traversa

83’ Smith segna per l'Arsenal



La partita in breve

L’OL conferma in avanti la stessa soluzione vista nel ritorno dei quarti contro il Wolfsburg: Ada Hegerberg al centro, affiancata da Kadidiatou Diani e Jule Brand, mentre Tabitha Chawinga, Melchie Dumornay e Marie-Antoinette Katoto partono dalla panchina, pronte a incidere a gara in corso. L’avvio è prudente e, se c’è una squadra che sembra avere qualcosa in più, è l’Arsenal. A rompere l’equilibrio, però, è Brand, che inventa il gol del vantaggio con una splendida iniziativa personale: rientra da sinistra, salta Kim Little e dal limite batte Daphne van Domselaar.

L’Arsenal, che ritrova Leah Williamson al centro della difesa dopo l’infortunio ma deve rinunciare a Beth Mead e Chloe Kelly, fatica a ritrovare ritmo e certezze. Nel finale del primo tempo, però, le inglesi tornano a farsi vedere con maggiore continuità: Wendie Renard è decisiva con un intervento provvidenziale su Stina Blackstenius, mentre Caitlin Foord va a un soffio dal pareggio, colpendo di testa su un cross alto di Katie McCabe che sfila di poco oltre il palo lontano, con Alessia Russo in agguato.

A inizio ripresa Emily Fox si inserisce con forza dalle retrovie e serve Smith, che va vicina al gol. Poco dopo è Christiane Endler a salvare l’OL, negando a Smith la rete da distanza ravvicinata; sull’altro fronte Diani è brava a non perdere il pallone e a servire all’indietro Korbin Schrader, che controlla ma calcia alto.

La pressione dell’Arsenal viene però premiata poco prima dell’ora di gioco: una punizione rasoterra di Mariona Caldentey dalla sinistra sorprende Endler, disturbata dal movimento di Blackstenius, e il pallone si insacca nonostante il disperato tentativo di Ingrid Engen di salvare sulla linea. L’OL va subito a un passo dal pareggio, con Diani che sfonda e colpisce la traversa.

La partita, fino a quel momento molto chiusa, si apre improvvisamente. Foord impegna Endler sul primo palo, poi si libera di nuovo con otto minuti da giocare grazie a un numero di grande tecnica, ma trova ancora la risposta del portiere avversario a distanza ravvicinata. Poco dopo, però, è l’Arsenal a completare la rimonta: Smith intercetta un passaggio sbagliato, resta in piedi, salta Endler e deposita in rete.

La partita minuto per minuti: Arsenal - OL Lyonnes 2-1

Vodafone Player of the Match: Olivia Smith (Arsenal)

Olivia Smith segna il gol della vittoria UEFA via Getty Images

Formazioni

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson (Hinds 66'), Wubben-Moy, McCabe; Russo (Holmberg 90+3'), Little (Laia Codina 90+3'), Mariona; Smith (Maanum 84'), Blackstenius (Pelova 84'), Foord

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Svava; Shrader, Heaps, Yohannes (Egurrola 66'); Diani, Hegerberg (Katoto 66'), Brand (Becho 76')