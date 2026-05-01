Migliori marcatrici Women's Europa Cup: Felicia Schröder chiude al primo posto

Con i quattro gol segnati tra andata e ritorno in finale, l'attaccante dell'Häken, Felicia Schröder, ha raggiunto quota otto gol e ha chiuso al primo posto la classifica marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2025/26.

La diciannovenne è diventata la terza giocatrice a realizzare una tripletta in una finale di una competizione UEFA per club femminili, grazie ai tre gol messi a segno nel ritorno contro l'Hammarby.

Avendo segnato anche l'unico gol della partita di andata, Schröder è diventata anche la prima giocatrice a segnare quattro gol nelle due partite di una finale europea femminile. Grazie ai suoi gol, la sua squadra ha vinto per 4-2 tra andata e ritorno, aggiudicandosi la prima edizione della Women's Europa Cup.

Classifica marcatrici

Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)

8 Michaela Khýrová (Sparta Praha)



5 Felicia Schröder (Häcken)

4 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

4 ﻿Telma Encarnação (Sporting CP) ﻿

2 Rebecka Blomqvist (Eintracht Frankfurt)

2 Remina Chiba (Eintracht Frankfurt)

2 Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)

2 Vilde Hasund (Hammarby)

2 Monica Jusu Bah (Häcken)

2 Princess Marfo (Nordsjælland)

2 Paulina Nyström (Häcken)

2 Joy Ogochuckwu (Fortuna)

2 Fanny Peterson (Hammarby)

2 Helena Sampaio (Häcken)

2 Alva Selerud (Häcken)

2 Elin Sørum (Hammarby)

2 Antonie Stárová (Sparta Praha)

Guarda la tripletta di Felicia Schröder in finale di Women's Europa Cup

Classifica assist della Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)

4 Stina Lennartsson (Hammarby)

3 Monica Jusu Bah (Häcken)

3 Michaela Khýrová (Sparta Praha)

3 Jarne Teulings (Eintracht Frankfurt)

3 Anna Walter (Nordsjælland)

2 Anna Anvegård (Häcken)

2 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

2 Beatriz Fonseca (Sporting CP)

2 Vilma Koivisto (Hammarby)

2 Ereleta Memeti (Eintracht Frankfurt)

2 Elin Sørum (Hammarby)

2 Tabitha Tindell (Häcken)

2 Modesta Uka (Austria Wien)

Assist e gol, classifica combinata Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)

8 Michaela Khýrová (Sparta Praha)

8 Felicia Schröder (Häcken)

6 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

5 Monica Jusu Bah (Häcken)



4 Telma Encarnação (Sporting CP)

4 Anna Walter (Nordsjælland)

Nicole Anyomi del Frankfurt Getty Images

Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (qualificazioni)

5 Andrene Smith (Spartak Subotica)

5 Amélie Delabre (Anderlecht)

5 Mickaella Cardia (Anderlecht)

4 Elisa Polli (Inter)

Calendario completo e risultati