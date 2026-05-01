Migliori marcatrici Women's Europa Cup: Felicia Schröder chiude al primo posto
venerdì 1 maggio 2026
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Felicia Schröder dell'Häken è la capocannoniera della UEFA Women's Europa Cup 2025/26 dopo la tripletta nel ritorno della finale.
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Con i quattro gol segnati tra andata e ritorno in finale, l'attaccante dell'Häken, Felicia Schröder, ha raggiunto quota otto gol e ha chiuso al primo posto la classifica marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2025/26.
La diciannovenne è diventata la terza giocatrice a realizzare una tripletta in una finale di una competizione UEFA per club femminili, grazie ai tre gol messi a segno nel ritorno contro l'Hammarby.
Avendo segnato anche l'unico gol della partita di andata, Schröder è diventata anche la prima giocatrice a segnare quattro gol nelle due partite di una finale europea femminile. Grazie ai suoi gol, la sua squadra ha vinto per 4-2 tra andata e ritorno, aggiudicandosi la prima edizione della Women's Europa Cup.
Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
8 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
5 Felicia Schröder (Häcken)
4 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
4 Telma Encarnação (Sporting CP)
2 Rebecka Blomqvist (Eintracht Frankfurt)
2 Remina Chiba (Eintracht Frankfurt)
2 Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)
2 Vilde Hasund (Hammarby)
2 Monica Jusu Bah (Häcken)
2 Princess Marfo (Nordsjælland)
2 Paulina Nyström (Häcken)
2 Joy Ogochuckwu (Fortuna)
2 Fanny Peterson (Hammarby)
2 Helena Sampaio (Häcken)
2 Alva Selerud (Häcken)
2 Elin Sørum (Hammarby)
2 Antonie Stárová (Sparta Praha)
Classifica assist della Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
4 Stina Lennartsson (Hammarby)
3 Monica Jusu Bah (Häcken)
3 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
3 Jarne Teulings (Eintracht Frankfurt)
3 Anna Walter (Nordsjælland)
2 Anna Anvegård (Häcken)
2 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
2 Beatriz Fonseca (Sporting CP)
2 Vilma Koivisto (Hammarby)
2 Ereleta Memeti (Eintracht Frankfurt)
2 Elin Sørum (Hammarby)
2 Tabitha Tindell (Häcken)
2 Modesta Uka (Austria Wien)
Assist e gol, classifica combinata Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
8 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
8 Felicia Schröder (Häcken)
6 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
5 Monica Jusu Bah (Häcken)
4 Telma Encarnação (Sporting CP)
4 Anna Walter (Nordsjælland)
Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (qualificazioni)
5 Andrene Smith (Spartak Subotica)
5 Amélie Delabre (Anderlecht)
5 Mickaella Cardia (Anderlecht)
4 Elisa Polli (Inter)