UEFA Women's Europa Cup: risultati
venerdì 1 maggio 2026
Intro articolo
Tutti i risultati dell'edizione inaugurale della Women's Europa Cup.


La UEFA Women's Europa Cup 2025/26 è stata vinta dall'Häcken, che ha battuto l'Hammarby per 4-2 nella doppia sfida della finale.
Ogni turno della nuova competizione si è disputato con partite di andata e ritorno, compresa la finale.
FINALE
Ritorno
Venerdì 1 maggio
Häcken - Hammarby 3-2
Andata
Sabato 25 aprile
Hammarby - Häcken 0-1
SEMIFINALI
Giovedì 2 aprile
Häcken - Eintracht Frankfurt 0-1 (tot. 3-1)
Hammarby - Sparta Praha 2-0 (tot. 5-2)
Mercoledì 25 marzo
Sparta Praha - Hammarby 2-3
Eintracht Frankfurt - Häcken 0-3
RISULTATI QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Nordsjælland - Eintracht Frankfurt 2-3 (tot. 2-7)
Hammarby - Sporting CI 1-1 (1-1, 5-4 dcr)
Breidablik - Häcken 1-4 (tot.: 1-11)
Austria Wien - Sparta Praha 1-3 dts (tot. 1-3)
Mercoledì 11 febbraio
Sparta Praha - Austria Wien 0-0
Häcken - Breidablik 7-0
Eintracht Frankfurt - Nordsjælland 4-0
Sporting CP - Hammarby 0-1
RISULTATI OTTAVI DI FINALE
Ritorno
Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven 3-1 (tot.: 5-2)
Hammarby - Ajax 3-1 (tot.: 6-2)
Mercoledì 19 novembre
Young Boys - Sparta Praha 0-4 (tot.: 3-4)
Fortuna Hjørring - Breidablik 2-4 (dts, tot.: 3-4)
Mura - Nordsjælland 0-4 (tot.: 0-5)
Inter - Häcken 0-0 (tot.: 0-1)
Austria Wien - Anderlecht 2-1 (tot.: 3-1)
Sporting CP - Glasgow City 3-1 (dts, tot.: 4-2)
Andata
Mercoledì 12 novembre
Nordsjælland - Mura 1-0
Häcken - Inter 1-0
Sparta Praha - Young Boys 0-3
Anderlecht - Austria Wien 0-1
Breidablik - Fortuna Hjørring 0-1
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 1-2
Ajax - Hammarby 1-3
Glasgow City - Sporting CP 1-1