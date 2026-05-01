UEFA Women's Europa Cup: risultati

venerdì 1 maggio 2026

Tutti i risultati dell'edizione inaugurale della Women's Europa Cup.

Fanney Birkisdóttir dell'Häcken festeggia la vittoria in finale UEFA via Getty Images

La UEFA Women's Europa Cup 2025/26 è stata vinta dall'Häcken, che ha battuto l'Hammarby per 4-2 nella doppia sfida della finale.

Ogni turno della nuova competizione si è disputato con partite di andata e ritorno, compresa la finale.

FINALE

Ritorno

Venerdì 1 maggio
Häcken - Hammarby 3-2

Andata

Sabato 25 aprile
Hammarby - Häcken 0-1 

SEMIFINALI

Ritorno

Giovedì 2 aprile

Häcken - Eintracht Frankfurt 0-1 (tot. 3-1) 
Hammarby - Sparta Praha 2-0 (tot. 5-2)

Andata

Mercoledì 25 marzo
Sparta Praha - Hammarby 2-3
Eintracht Frankfurt - Häcken 0-3

RISULTATI QUARTI DI FINALE

Ritorno

Mercoledì 18 febbraio
Nordsjælland - Eintracht Frankfurt 2-3  (tot. 2-7)
Hammarby - Sporting CI 1-1 (1-1, 5-4 dcr)
Breidablik - Häcken 1-4 (tot.: 1-11)
Austria Wien - Sparta Praha 1-3 dts (tot. 1-3)

Andata

Mercoledì 11 febbraio
Sparta Praha - Austria Wien 0-0
Häcken - Breidablik 7-0 
Eintracht Frankfurt - Nordsjælland 4-0
Sporting CP - Hammarby 0-1

RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Ritorno

Giovedì 20 novembre

Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven 3-1 (tot.: 5-2)
Hammarby - Ajax 3-1 (tot.: 6-2)

Mercoledì 19 novembre

Young Boys - Sparta Praha 0-4 (tot.: 3-4)
Fortuna Hjørring - Breidablik 2-4 (dts, tot.: 3-4)
Mura - Nordsjælland 0-4 (tot.: 0-5)
Inter - Häcken 0-0 (tot.: 0-1)
Austria Wien - Anderlecht 2-1 (tot.: 3-1)
Sporting CP - Glasgow City 3-1 (dts, tot.: 4-2)

Andata

Mercoledì 12 novembre

Nordsjælland - Mura 1-0
Häcken - Inter 1-0
Sparta Praha - Young Boys 0-3
Anderlecht - Austria Wien 0-1
Breidablik - Fortuna Hjørring 0-1
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt 1-2
Ajax - Hammarby 1-3
Glasgow City - Sporting CP 1-1

16/10/2025

PSV, Ajax, Inter ed Eintracht Frankfurt sono tra le squadre qualificate agli ottavi di finale della prima edizione della UEFA Women's Europa Cup.
04/09/2025

Glasgow City, Ajax, Inter, PSV (dopo una grande rimonta), sono tra le squadre approdate al secondo turno di qualificazione.
21/10/2025

Tracciamo il profilo delle squadre ancora in corsa nell'inaugurale edizione della competizione.