Riepilogo andata semifinale di Women's Champions League: Bayern München - Barcelona 1-1

Il Bayern München è riuscito a rimontare, pareggiando 1-1 contro il Barcelona nell'andata della semifinale di UEFA Women’s Champions League.

Ewa Pajor ha portato in vantaggio le catalane con il suo ottavo gol stagionale, con il Barcelona che ha poi sfiorato il raddoppio a inizio ripresa, quando Esmee Brugts ha colpito il palo. Al 69', invece, è arrivato il pareggio del Bayern con Franziska Kett (espulsa poco dopo). Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra tedesca è riuscita a difendere il risultato, lasciando il confronto in perfetto equilibrio in vista della gara di ritorno, in programma domenica prossima al Camp Nou.

Momenti chiave 9' Pajor porta avanti il Barcelona

49' Brugts colpisce il palo

60' Gilles respinge la conclusione di Pina

69' Kett trova il pari

79' Kett viene espulsa

La partita in breve: tutto in equilibrio dopo la gara di andata

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo aver appena conquistato i rispettivi titoli nazionali.

Il Bayern, sconfitto per 7-1 a Barcellona nella prima giornata della fase campionato, parte subito con grande intensità, rendendosi pericoloso in due occasioni con Pernille Harder. Tuttavia, dopo appena nove minuti, è il Barcelona a passare in vantaggio: Patri Guijarro trova sulla sinistra Esmee Brugts, che mette al centro per Ewa Pajor, pronta a insaccare in rete.

Il Barcelona mantiene il controllo del gioco e tiene il Bayern a distanza, anche se la squadra di casa chiude il primo tempo in crescita: Franziska Kett tenta una conclusione dalla distanza, ma Cata Coll si fa trovare pronta con un ottimo intervento.

La partita minuto per minuto: Bayern - Barcelona

Il Bayern continua a spingere anche dopo l’intervallo, ma è il Barça a sfiorare il gol con la conclusione potente di Esmee Brugts che si stampa sul palo. Poco dopo, Clàudia Pina colpisce di testa il corner battuto da Mapi León e solo l'intervento prodigioso di Vanessa Gilles, sulla linea di porta, nega il raddoppio alle catalane.

Gli sforzi del Bayern vengono premiati quando mancano 21' alla fine: Pernille Harder rientra da sinistra e trova un assist perfetto per un'infallibile Franziska Kett.

Dieci minuti più tardi, la stessa Kett viene espulsa per un fallo su Salma Paralluelo. Nel finale, il Barcelona cerca di sfruttare la superiorità numerica per trovare il gol del vantaggio, con Patri Guijarro, Mapi León e, negli ultimi secondi, Salma Paralluelo vicine al gol.

Vodafone Player of the Match: Klara Bühl (Bayern)

Klara Bühl in azione AFP via Getty Images

"Bühl ha svolto un ruolo chiave nel gioco offensivo e di transizione del Bayern. Grazie alla sua abilità nell'uno contro uno, è stata ripetutamente in grado di incidere e di creare spazi per la sua squadra. È stata anche coinvolta nell'azione che ha portato al gol del pareggio e si è distinta in fase difensiva".

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Un pubblico di 31.000 spettatori ha assistito all'andata della semifinale UEFA via Getty Images

Formazioni

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Kett; Kakounan, Stanway; Dallmann (Ballisager 81'), Tanikawa, Bühl (Caruso 74'); Harder (Imade 90+4')

Barcelona: Cata Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Vicky López (Serrajordi 62'), Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen (Salma Paralluelo 73'), Pajor, Clàudia Pina (Kika Nazareth 73')