Semifinali di Women's Champions League: record e statistiche

Con in palio un posto nella finale di UEFA Women's Champions League, le semifinali della competizione hanno regalato nel corso degli anni gol memorabili e momenti decisivi.

Diamo uno sguardo ai record stabiliti da giocatrici e club nelle partite delle semifinali. Tutti i record riguardano la competizione sia nella sua versione come UEFA Women's Cup che come UEFA Women's Champions League.

Record per giocatrice

Quale giocatrice ha collezionato il maggior numero di presenze nelle semifinali della Women's Champions League?

Wendie Renard con l'OL Lyonnes nella semifinale del 2015/16 contro il Paris AFP via Getty Images

Con otto titoli vinti con l'OL Lyonnes, Wendie Renard ha disputato 24 partite nelle semifinali con la squadra francese, cinque in più rispetto al totale delle semifinali giocate da Alex Popp con il Duisburg e il Wolfsburg.

24 Wendie Renard (OL Lyonnes)

19 Alex Popp (Duisburg, Wolfsburg)

18 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

16 Sarah Bouhaddi (OL Lyonnes)

16 Élodie Thomis (Montpellier, OL Lyonnes)

16 Amandine Henry (OL Lyonnes)

15 Camille Abily (Montpellier, OL Lyonnes)

15 Caroline Graham Hansen (Wolfsburg, Barcelona)

15 Shirley Cruz Traña (OL Lyonnes, Paris Saint-Germain)

Quale calciatrice ha segnato più gol nelle semifinali di Women's Champions League?

Conny Pohlers e Lotta Schelin sono le migliori marcatrici delle semifinali a pari merito: i gol della prima sono stati segnati con tre squadre diverse, mentre quelli della seconda sono stati tutti realizzati con l'OL Lyonnes.

9 Conny Pohlers (Turbine Potsdam, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg)

9 Lotta Schelin (OL Lyonnes)

7 Marta (Umeå, Tyresö)

7 Hanna Ljungberg (Umeå)

7 Célia Šašić (Eintracht Frankfurt)

6 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

5 Renate Lingor (Eintracht Frankfurt)

5 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

Quali giocatrici hanno segnato delle triplette in semifinale di Women's Champions League?

Célia Šašić è in testa alla classifica grazie alle due triplette realizzate nella doppia sfida vinta dal Frankfurt nel 13-0 complessivo sul Brøndby nella stagione 2014/15. Nessun'altra giocatrice ha segnato più di quattro gol tra andata e ritorno in semifinale.

2 Célia Šašić (quattro gol in Eintracht Frankfurt - Brøndby 7-0, 2014/15, e Brøndby - Eintracht Frankfurt 0-6, 2014/15)

1 Verónica Boquete (Brøndby - Eintracht Frankfurt 0-6, 2014/15)

1 Renate Lingor (Eintracht Frankfurt - Rosengård 4-1, 2003/04)

1 Conny Pohlers (Turbine Potsdam - Rosenborg 4-0, 2004/05)

Le calciatrici più giovani ad aver giocato in semifinale di Women's Champions League?

Lianne Sanderson (a sx) con l'Arsenal insieme a Dennis Bergkamp nel 2004 Arsenal FC via Getty Images

Lianne Sanderson, 15 anni e 83 giorni (Arsenal - Fortuna Hjørring 1-5, 2002/03)

Sabrina Labiod, 15 anni e 301 giorni (Toulouse - Eintracht Frankfurt 1-2, 2001/02)

Michela Ledri, 15 anni e 322 giorni (Eintracht Frankfurt - ASD Verona 4-2, 2007/08)

Jess Carter, 16 anni e 174 giorni (Birmingham City - Tyresö 0-0, 2013/14)

Marie-Antoinette Katoto, 16 anni e 176 giorni (Paris Saint-Germain - Wolfsburg 1-2, 2014/15)

Le più giovani ad aver segnato in semifinale di Women's Champions League?

Maria Nordbrandt ha stabilito il record quando, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, ha segnato il gol del pareggio nell'andata della semifinale 2002/03 dell'Umeå contro Frankfurt.

Maria Nordbrandt, 18 anni e 0 giorni (Umeå - Eintracht Frankfurt 1-1, 2002/03)

Kadidiatou Diani, 18 anni e 20 giorni (Paris FC - OL Lyonnes 1-6, 2012/13)

Marta, 18 anni e 37 giorni (Brøndby - Umeå 2-3, 2003/04)

Tabea Kemme, 18 anni e 125 giorni (Turbine Potsdam - Duisburg 1-0, 2009/10)

Sandrine Rouquet, 18 anni e 336 giorni (Toulouse - Eintracht Frankfurt 1-2, 2001/02)

Le più giovani ad aver segnato più di un gol in semifinale di Women's Champions League?

Nel 2006 Marta è diventata la più giovane marcatrice delle semifinali grazie a una doppietta, per poi andare nuovamente a segno con l'Umeå nella vittoria per 6-0 nella partita di ritorno contro il Kolbotn, otto giorni dopo.

Marta, 20 anni e 258 giorni (due gol in Kolbotn - Umeå 1-5, 2006/07)

Le più anziane ad aver giocato in semifinale di Women's Champions League?

La dentrice del record Formiga col Paris nel 2021 UEFA via Getty Images

Formiga, 43 anni e 60 giorni (Barcelona - Paris Saint-Germain 2-1, 2020/21)

La più anziana a segnare in semifinale di Women's Champions League?

Martina Müller, 35 anni e 8 giorni (Paris Saint-Germain - Wolfsburg 1-2, 2014/15)

Carli Lloyd, 34 anni e 287 giorni (OL Lyonnes - Manchester City 0-1, 2016/17)

Record per club

Chi ha raggiunto la semifinale di Women's Champions League più volte?

15 OL Lyonnes

9 Barcelona

9 Arsenal

8 Eintracht Frankfurt

8 Wolfsburg

7 Umeå

7 Paris Saint-Germain

6 Turbine Potsdam

6 Chelsea

*Comprese semifinali 2025/26

L'Arsenal in trasferta nelle semifinali della stagione 2024/25 Arsenal FC via Getty Images

Quale squadra ha superato più volte le semifinali di Women's Champions League?

11 OL Lyonnes

6 Barcelona﻿

6 Eintracht Frankfurt

6 Wolfsburg

Altri record

Chi ha ottenuto la vittoria complessiva più ampia in semifinale di Women's Champions League?

13 gol in Eintracht Frankfurt - Brøndby 13-0, 2014/15 (andata 7-0, ritorno 6-0)

10 gol in Umeå - Kolbotn 11-1, 2006/07 (andata 5-1, ritorno 6-0)

Qual è il passivo più ampio rimontato in una semifinale?

Louise Hansen del Frankfurt (a sinistra) e Sonia Bompastor del Montpellier durante la semifinale della stagione 2005/06 Bongarts/Getty Images

In questa competizione, nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare uno svantaggio di più di un gol e a vincere una semifinale. Sei squadre sono riuscite a qualificarsi dopo aver recuperato una sconfitta di un solo gol. Una di queste (il Frankfurt nella stagione 2005/06) ha avuto la meglio grazie alla regola dei gol in trasferta, ormai abolita, mentre un'altra (il Potsdam nella stagione 2009/10) ai calci di rigore.

1 gol in Eintracht Frankfurt - Montpellier 3-3, 2005/06 (Montpellier in vantaggio per 1-0 dopo l'andata, vittoria Frankfurt per 3-2 al ritorno e qualificazione per i gol in trasferta)

1 gol Turbine Potsdam - Djurgården, 2005/06 (vittoria Djurgården 3-2 all'andata, vittoria Potsdam 5-2 al ritorno)

1 gol Duisburg - Turbine Potsdam, 2009/10 (vittoria Duisburg 1-0 all'andata, vittoria Potsdam 1-0 al ritorno e qualificazione per 3-1 ai calci di rigore)

1 gol Bayern München - Chelsea, 2020/21 (vittoria Bayern per 2-1 all'andata, vittoria Chelsea per 4-1 al ritorno)

1 gol Barcelona - Chelsea, 2023/24 (vittoria Chelsea per 1-0 all'andata, vittoria Barcelona per 2-0 al ritorno)

1 gol Arsenal - OL Lyonnes, 2024/25 (vittoria OL Lyonnes per 2-1 all'andata, vittoria Arsenal per 4-1 al ritorno)

Quali semifinali di Women's Champions League si sono decise ai calci di rigore?

Umeå - Eintracht Frankfurt, 2002/03 (tot.: 2-2, vittoria Umeå 7-6 ai calci di rigore)

Duisburg - Turbine Potsdam, 2009/10 (tot.: 1-1, vittoria Turbine Potsdam per 3-1 ai calci di rigore)

Quali nazioni hanno avuto più club diversi in semifinale di Women's Champions League?

5 Francia

5 Germania

4 Inghilterra

4 Svezia

* Comprese semifinali 2025/26