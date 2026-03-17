Record e statistiche dei quarti di finale di Women's Champions League

I quarti di finale di UEFA Women's Champions League hanno regalato alcuni dei momenti più memorabili della competizione, con giocatrici di tutte le età che hanno lasciato il segno, firmato triplette e stabilito record.

Mentre la posta in gioco nella fase a eliminazione diretta si alza sempre di più, analizziamo le giocatrici e i club protagonisti dei successi più importanti ai quarti di finale del torneo. Tutti i dati si riferiscono sia alla UEFA Women's Cup che alla Women's Champions League.

Record giocatrici

Quale giocatrice ha collezionato il maggior numero di presenze ai quarti di finale di Women's Champions League?

Wendie Renard ha disputato ben 26 quarti di finale con l'OL Lyonnes, mentre Alex Popp ha collezionato 25 presenze con Duisburg e Wolfsburg. Emma Byrne è il portiere con il maggior numero di partecipazioni ai quarti di finale, avendo disputato 24 partite con l'Arsenal.



26 Wendie Renard (OL Lyonnes)

25 Alex Popp (Duisburg, Wolfsburg)

24 Emma Byrne (Arsenal)

23 Ramona Bachmann (Umeå, Rosengård, Wolfsburg, Chelsea, Paris Saint-Germain)

22 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

20 Sarah Bouhaddi (OL Lyonnes, Paris Saint-Germain)

20 Ciara Grant (Arsenal)

19 Jayne Ludlow (Arsenal)

19 Alexia Putellas (Barcelona)

19 Dzsenifer Marozsán (Frankfurt, OL Lyonnes)

Alex Popp festeggia la vittoria del Wolfsburg ai quarti di finale del 2022/23 contro il Paris Saint-Germain. Getty Images

Quale giocatrice ha segnato più gol ai quarti di finale di Women's Champions League?

La miglior marcatrice ai quarti di finale è stata Marta, autrice di 15 gol con la maglia di Umeå, Rosengård e Tyresö.

15 Marta (Umeå, Rosengård, Tyresö)

11 Hanna Ljungberg (Umeå)

10 Pernille Harder (Wolfsburg, Chelsea)

9 Anja Mittag (Turbine Potsdam, Rosengård)

8 Camille Abily (OL Lyonnes)

8 Birgit Prinz (Frankfurt)

7 Lotta Schelin (OL Lyonnes)

7 Petra Wimbersky (Turbine Potsdam, Frankfurt)

7 Ada Hegerberg (Turbine Potsdam, OL Lyonnes)

7 Alex Popp (Duisburg, Wolfsburg)

7 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

Pernille Harder ha segnato in entrambe le partite dei quarti di finale 2021/22 vinti dal Chelsea contro il Wolfsburg. Chelsea FC via Getty Images

Quali giocatrici hanno segnato una tripletta ai quarti di finale di Women's Champions League?

Marta è anche la giocatrice con il maggior numero di triplette ai quarti di finale, avendo compiuto l'impresa con il Tyresö e con l'Umeå. Sette giocatrici hanno segnato una tripletta ai quarti.

2 Marta (quattro gol in Umeå - Arsenal 6-0, 2008/09 e Tyresö - Neulengbach 8-1, 2013/14)

1 Pernille Harder (quattro gol in Glasgow City - Wolfsburg 1-9, 2019/20)

1 Mandy Islacker (Frankfurt - Bristol Academy 7-0, 2014/15)

1 Lise Klaveness (Umeå - Saestum 5-2, 2006/07)

1 Hanna Ljungberg (Saestum - Umeå 1-6, 2006/07)

1 Conny Pohlers (Turbine Potsdam - Valur 11-1, 2005/06)

1 Christen Press (Tyresö - Neulengbach 8-1, 2013/14)

1 Birgit Prinz (Frankfurt - HJK Helsinki 8-0, 2002/03)

Marta ha segnato una tripletta ai quarti di finale con Umeå e Tyresö PA Images via Getty Images

Chi è la giocatrice più giovane ad aver disputato un quarto di finale di Champions League femminile?

Meryll Wenger, 15 anni e 165 giorni (Montpellier - Umeå 2-2, 2009/10)

Carolin Schiewe, 16 anni e 1 giorno (Voronezh - Turbine Potsdam 1-1, 2004/05)

Markéta Ringelová, 16 e 78 giorni (Sparta Praha 0-2 Djurgården, 2005/06)

Ingrid Søndenå, 16 anni e 80 giorni (Turbine Potsdam 5-0 Røa, 2009/10)

Tamara Murashka, 16 anni e 89 giorni (Bobruichanka 0-4 Rosenborg, 2004/05)

Chi è la giocatrice più giovane ad aver segnato ai quarti di finale di Women's Champions League?

Tre giocatrici sono andate a segno ai quarti di finale di Women's Champions League prima di compiere 17 anni.

Elena Danilova, 16 anni e 143 giorni (Vorenezh 1-2 Umeå, 2003/04)

Danielle Bird, 16 anni e 281 giorni (Fulham - Frankfurt 1-4, 2003/04)

Ramona Bachmann, 16 anni e 324 giorni (FCL Rapide Wezemaal - Umeå 0-4, 2007/08)

Guðný Björk Óðinsdóttir, 17 anni e 12 giorni (Valur - Turbine Potsdam 1-8, 2005/06)

Sabrina Rastetter, 17 anni e 187 giorni (Voronezh - Turbine Potsdam 1-1, 2004/05)

Chi è la giocatrice più giovane ad aver segnato più di un gol in una partita dei quarti di finale di Women's Champions League?

Ada Hegerberg, miglior marcatrice di sempre nella competizione, è anche la giocatrice più giovane ad aver segnato più gol in una sola partita dei quarti di finale, a soli 18 anni.

Ada Hegerberg, 18 anni e 263 giorni (due gol in Turbine Potsdam - Torres 4-1, 2013/14)

Élodie Thomis, 19 anni e 56 giorni (due gol in Montpellier - Brøndby 3-0, 2005/06)

Georgia Stanway, 19 anni e 84 giorni (due gol in Linköping - Manchester City 3-5, 2017/18)

Alex Popp, 19 anni e 345 giorni (due gol in Everton - Duisburg 1-3, 2010/11)

Anja Mittag, 20 anni e 146 giorni (due gol in Valur - Turbine Potsdam 1-8, 2005/06)

Ada Hegerberg aveva 18 anni quando ha segnato il gol decisivo ai quarti di finale di Women's Champions League con la maglia del Turbine Potsdam. Bongarts/Getty Images

Chi è la giocatrice più anziana ad aver disputato un quarto di finale di Women's Champions League?

La centrocampista brasiliana Formiga detiene il record di giocatrice più anziana ad aver raggiunto i quarti di finale. È scesa in campo con il Paris Saint-Germain a 43 anni, tre in più della seconda classificata Sandrine Soubeyrand (Paris FC).

Formiga, 43 anni e 46 giorni (OL Lyonnes - Paris Saint-Germain 1-2, 2020/21)

Sandrine Soubeyrand, 39 anni e 223 giorni (Häcken - Paris FC 1-3, 2012/13)

Patrizia Panico, 39 anni e 50 giorni (Turbine Potsdam - Torres 4-1, 2013/14)

Leanne Ross, 39 anni e 44 giorni (Glasgow City - Wolfsburg 1-9, 2019/20)

Aivi Luik, 39 anni e 10 giorni (Paris Saint-Germain - Häcken 3-0, 2023/24)

Formiga del Paris Saint-Germain (a sinistra) in e Nikita Parris dell'OL Lyonnes ai quarti di finale del 2020/21. UEFA via Getty Images

Chi è la giocatrice più anziana ad aver segnato ai quarti di finale di Women's Champions League?

Jane Törnqvist, 36 anni e 317 giorni (Häcken - Arsenal 1-0, 2011/12)

Kerstin Garefrekes, 35 anni e 198 giorni (Bristol Academy - Frankfurt 0-5, 2014/15)

Natalia Barbashina, 35 anni e 79 giorni (Zvezda-2005 - Brøndby 3-1, 2008/09)

Kristin Bengtsson, 34 anni e 289 giorni (Djurgården - Umeå 2-1, 2004/05)

Carli Lloyd, 34 anni e 250 giorni (Fortuna - Manchester City 0-1, 2016/17)

Record per club

Quale squadra ha raggiunto più volte i quarti di finale di Women's Champions League?

17 Arsenal

17 OL Lyonnes

13 Wolfsburg

12 Barcelona

10 Frankfurt

9 Paris Saint-Germain

8 Bayern München

8 Umeå

7 Brøndby ﻿

7 Rosengård﻿

7 Turbine Potsdam

L'Arsenal condivide con l'OL il record di quarti di finale raggiunti Getty Images

Record generali

Quale squadra ha superato più volte i quarti di finale di Women's Champions League?

14 OL Lyonnes

8 Arsenal﻿

8 Barcelona

8 Frankfurt﻿

8 Wolfsburg﻿

7 Paris Saint-Germain﻿

7 Umeå﻿

6 Chelsea

6 Turbine Potsdam

Highlights: Bayern - Lyon 0-2

Quali squadre hanno sempre superato i quarti di finale di Women's Champions League?

Chelsea (6)

Duisburg (3)

Djurgården (2)

Tyresö (1)

Birmingham City (1)

Qual è il margine di vittoria complessivo più ampio ai quarti di finale di Champions League?

17 gol in Turbine Potsdam - Valur 1-2, 2005/06 (andata 8-1, ritorno 11-1)

12 gol in Brøndby - Gömrükçü Baku 12-0, 2003/04 (andata 9-0, ritorno 3-0)

12 gol in Frankfurt - Bristol Academy 12-0, 2014/15 (andata 5-0, ritorno 7-0)

Qual è lo svantaggio più ampio ribaltato ai quarti di finale?

2 gol in Arsenal - Torres Terra Sarda 4-3, 2004/05 (Torres Terra Sarda in vantaggio per 2-0 dopo l'andata, l'Arsenal vince 4-1 al ritorno)

2 gol in Arsenal - Real Madrid 3-2, 2024/25 (Real Madrid in vantaggio per 2-0 dopo l'andata, l'Arsenal vince 3-0 al ritorno)

2 goal in Chelsea - Manchester City 3-2, 2024/25 (Man City in vantaggio per 2-0 dopo l'andata, il Chelsea vince 3-0 al ritorno)

Highlights: Chelsea - Man City 3-0

Quali quarti di finale di Women's Champions League sono stati decisi ai calci di rigore?

Bardolino Verona - Brøndby, 2007/08 (1-1 tot., Verona vince 3-2 dcr)

Rosengård - Frankfurt, 2015/16 (1-1 tot., Frankfurt vince 5-4 dcr)

Quale nazione ha avuto più squadre diverse ai quarti di finale di Women's Champions League? (compresa l'edizione 2025/26)

8 Inghilterra

6 Italia

6 Svezia

5 Francia

5 Germania

5 Norvegia

5 Russia