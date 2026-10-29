Tutti i record in UEFA Women's Champions League
giovedì 29 ottobre 2026
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Guarda tutti i record in UEFA Women's Champions League/Coppa UEFA femminile.
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Vincitrici della Women's Champions League
UEFA Women's Champions League:
2026 (Oslo): Barcelona - OL Lyonnes 4-02025 (Lisbona): Arsenal - Barcelona 1-0
2024 (Bilbao): Barcelona - OL Lyonnes 2-0
2023 (Eindhoven): Barcelona - Wolfsburg 3-2
2022 (Torino): OL Lyonnes - Barcelona 3-1
2021 (Goteborg): Barcelona - Chelsea 4-0
2020 (San Sebastián): Wolfsburg - OL Lyonnes 1-3
2019 (Budapest): OL Lyonnes - Barcelona 4-1
2018 (Kiev): OL Lyonnes - Wolfsburg 4-1 dts
2017 (Cardiff): OL Lyonnes - Paris Saint-Germain 0-0 dts, 7-6 dcr
2016 (Reggio Emilia): OL Lyonnes - Wolfsburg 1-1 dts, 4-3 dcr
2015 (Berlino): Frankfurt - Paris Saint-Germain 2-1
2014 (Lisbona): Wolfsburg - Tyresö 4-3
2013 (Londra): Wolfsburg - OL Lyonnes 1-0
2012 (Monaco): OL Lyonnes - FFC Frankfurt 2-0
2011 (Londra): OL Lyonnes - Turbine Potsdam 2-0
2010 (Madrid): Turbine Potsdam - OL Lyonnes 0-0 dts, 7-6 dcr
Coppa UEFA femminile:
Finali in due partite
2009: Duisburg Zvezda-2005 6-0/1-1 (tot. 7-1)
2008: FFC Frankfurt - Umeå 1-1/3-2 (tot. 4-3)
2007: Arsenal - Umeå 1-0/0-0 (tot. 1-0)
2006: Frankfurt - Turbine Potsdam 4-0/3-2 (tot. 7-2)
2005: Turbine Potsdam - Djurgården 2-0/3-1 (tot. 5-1)
2004: Umeå - FFC Frankfurt 3-0/5-0 (tot. 8-0)
2003: Umeå - Fortuna Hjørring 4-1/3-0 (tot. 7-1)
Finale unica
2002 (Frankfurt): Frankfurt - Umeå 2-0
Titoli (per squadra)
8 OL Lyonnes (FRA)
4 Barcelona (ESP)
4 Frankfurt (GER)
2 Turbine Potsdam (GER)
2 Umeå (SWE)
2 Wolfsburg (GER)
2 Arsenal (ENG)
1 Duisburg (GER)
Presenze in finale (per squadra)
12 OL Lyonnes (FRA)
7 Barcelona (ESP)
6 FFC Frankfurt (GER)
6 Wolfsburg (GER)
5 Umeå (SWE) 4 Turbine Potsdam (GER)
2 Arsenal (ENG)/Paris Saint-Germain (FRA)
1 Chelsea (ENG)/Djurgården (SWE)/Duisburg (GER)/Fortuna Hjørring (DEN)/Tyresö (SWE)/Zvezda-2005 (RUS)
Maggior numero di presenze in semifinale
15 OL Lyonnes (FRA)
9 Arsenal (ENG)
9 Barcelona (ESP)
8 Frankfurt (GER)
8 Wolfsburg (GER)
7 Umeå (SWE)
7 Paris Saint-Germain (FRA)
6 Turbine Potsdam (GER)
6 Chelsea (ENG)
Maggior numero di presenze ai quarti di finale
17 Arsenal (ENG)
17 OL Lyonnes (FRA)
13 Wolfsburg (GER)
12 Barcelona (ESP)
10 Frankfurt (GER)
9 Paris Saint-Germain (FRA)8 Umeå (SWE), Bayern München (GER)
Titoli (per nazione)
9 Germania
8 Francia
4 Spagna
2 Svezia
2 Inghilterra
Presenze in finale (per nazione)
18 Germania
14 Francia
7 Spagna
7 Svezia
3 Inghilterra
1 Danimarca/Russia
(due presenze in finale per la Germania nel 2006, due presenze in finale per la Francia nel 2017)
Titoli per giocatrice
8 Wendie Renard/Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes )
Giocatrici che hanno disputato la finale
Maggior numero di presenze in finale (per giocatrice)
12 Wendie Renard (OL Lyonnes )
Le presenze nelle finali in due partite contano come una sola presenza
Record
GIOCATRICI
Migliori realizzatrici per edizione (dalla fase a gironi alla finale)
2025/26: Ewa Pajor (Barcelona) 11
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (OL Lyonnes ) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
Migliori realizzatrici per edizione (incluse qualificazioni)
2025/26: Ewa Pajor (Barcelona) 11
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/2024: Marie Alidou (Benfica), Romée Leuchter (Ajax) 9
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6
2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10
2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8
2017/18: Ada Hegerberg (OL Lyonnes ) 15
2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern Monaco) 8
2015/16: Ada Hegerberg (OL Lyonnes ) 13
2014/15: Célia Šašić (FFC Frankfurt) 14
2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11
2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11
2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 9
2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13
2009/10: Vanessa Bürki (Bayern Monaco) 11
2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14
2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9
2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9
2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11
2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14
2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11
2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10
2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12
Migliori marcatrici assolute
69 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/OL Lyonnes)
51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)
50 Pernille Harder (Linköping/Wolfsburg/Chelsea/Bayern)
50 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)
48 Ewa Pajor (Medyk Konin/Wolfsburg/Barcelona)
48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/Frankfurt/Wolfsburg)
46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)
43 Camille Abily (Montpellier/OL Lyonnes)
43 Kim Little (Hibernian/Arsenal)
42 Lotta Schelin (OL Lyonnes/Rosengård)
Classifica presenze assoluta
137 Wendie Renard (OL Lyonnes )
112 Alex Popp (Duisburg/Wolfsburg)
102 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes )
100 Caroline Graham Hansen (Stabæk/Tyresö/Wolfsburg/Barcelona)
97 Ramona Bachmann (Umeå/Rosengård/Wolfsburg/Chelsea/Paris Saint-Germain/Young Boys)
96 Saki Kumagai (Frankfurt/OL Lyonnes /Bayern München/Roma)
96 Kim Little (Hiberian/Arsenal)
91 Marta Torrejón (Espanyol/Barcelona)
90 Alexia Putellas (Barcelona)
89 Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal)
89 Ada Hegerberg ((Stabæk/Turbine Potsdam/OL Lyonnes)
SQUADRE
Maggior numero di partite giocate
166 OL Lyonnes (FRA)
140 Arsenal (ENG)
116 Wolfsburg (GER)
114 Barcelona (ESP)
98 Frankfurt (GER)
96 Paris Saint-Germain (FRA)
Maggior numero di vittorie
128 OL Lyonnes (FRA)
84 Arsenal (ENG)
84 Barcelona (ESP)
74 Wolfsburg (GER)
63 Frankfurt (GER)
51 Bayern München (GER)
50 Paris Saint-Germain (FRA)
Comprese le vittorie ai supplementari, non comprese le vittorie ai rigori
Maggior numero di gol segnati
556 OL Lyonnes (FRA)
372 Arsenal (ENG)
328 Barcelona (ESP)
327 Wolfsburg (GER)
274 Frankfurt (GER)
236 Turbine Potsdam (GER)
Maggior numero di partecipazioni (su un massimo di 26, incluso 2026/27)
24 SFK 2000 Sarajevo (BIH)*
23 Gintra (LTU)*
23 KÍ Klaksvík (FRO)*
23 Sparta Praha (CZE)*
22 Brøndby (DEN)*
*Compreso 2026/27. Il Sarajevo ha partecipato per la 24esima edizione consecutiva.
PARTITE
Record di affluenza
91.648 – Barcelona - Wolfsburg, andata semifinale 2021/22, Barcelona
91.553 – Barcelona - Real Madrid, ritorno quarti 2021/22, Barcellona
72.262 - Barcelona - Chelsea, ritorno semifinale 2022/23
60.067 - Barcelona - Real Madrid, ritorno quarti di finale 2025/26, Barcellona
60.063 – Arsenal - Wolfsburg, ritorno semifinale 2022/23, Londra
Vittoria più ampia
Apollon - Ada Velipojë 21-0 (qualificazioni 2012/13)
Maggior numero di gol in una partita
8 Milena Nikolić (ŽFK Spartak) - Goliador-Real (qualificazioni 2014/15)
Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2026