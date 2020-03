Tutti i record in UEFA Women's Champions League

Albo d'oro: finali

UEFA Women's Champions League:

2019 (Budapest): Lyon - Barcelona 4-1

2018 (Kiev): Lyon - Wolfsburg 4-1 dts

2017 (Cardiff): Lyon -Paris Saint-Germain 0-0 dts, 7-6 dcr

2016 (Reggio Emilia): Lyon - Wolfsburg 1-1 dts, 4-3 dcr

2015 (Berlino): FFC Frankfurt - Paris Saint-Germain 2-1

2014 (Lisbona): Wolfsburg - Tyresö 4-3

2013 (Londra): Wolfsburg - Lyon 1-0

2012 (Monaco): Lyon - FFC Frankfurt 2-0

2011 (Londra): Lyon - Turbine Potsdam 2-0

2010 (Madrid): Turbine Potsdam - Lyon 0-0 dts, 7-6 dcr

Coppa UEFA femminile:

Finali in due partite

2009: Duisburg Zvezda-2005 6-0/1-1 (tot. 7-1)

2008: FFC Frankfurt - Umeå 1-1/3-2 (tot. 4-3)

2007: Arsenal - Umeå 1-0/0-0 (tot. 1-0)

2006: FFC Frankfurt - Turbine Potsdam 4-0/3-2 (tot. 7-2)

2005: Turbine Potsdam - Djurgården 2-0/3-1 (tot. 5-1)

2004: Umeå - FFC Frankfurt 3-0/5-0 (tot. 8-0)

2003: Umeå - Fortuna Hjørring 4-1/3-0 (tot. 7-1)

Finale unica

2002 (Frankfurt): FFC Frankfurt - Umeå 2-0

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I sei trionfi del Lione: record

Titoli (per squadra)

6 Lyon (FRA)

4 FFC Frankfurt (GER)

2 Turbine Potsdam (GER)

2 Umeå (SWE)

2 Wolfsburg (GER)

1 Arsenal (ENG)

1 Duisburg (GER)

Presenze in finale (per squadra)

8 Lyon (FRA)

6 FFC Frankfurt (GER)

5 Umeå (SWE)

4 Turbine Potsdam (GER)

4 Wolfsburg (GER)

2 Paris Saint-Germain (FRA)

1 Arsenal (ENG)/Barcelona (ESP)/Djurgården (SWE)/Duisburg (GER)/Fortuna Hjørring (DEN)/Tyresö (SWE)/Zvezda-2005 (RUS)

Maggior numero di presenze in semifinale

10 Lyon (FRA)

8 FFC Frankfurt (GER)

7 Umeå (SWE)

6 Arsenal (ENG)

6 Turbine Potsdam (GER)

Maggior numero di presenze ai quarti di finale

13 Arsenal (ENG)*

11 Lyon (FRA)*

10 FFC Frankfurt (GER)

8 Umeå (SWE)

8 Wolfsburg (GER)*

*compreso 2019/20

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I gol più belli in finale di UEFA Women's Champions League

Titoli (per nazione)

9 Germania 6 Francia

2 Svezia

1 Inghilterra

Presenze in finale (per nazione)

15 Germania

10 Francia

7 Svezia

1 Danimarca/Inghilterra/Russia/Spagna

(due presenze in finale per la Germania nel 2006, due presenze in finale per la Francia nel 2017)

Titoli per giocatrice

6 Sarah Bouhaddi/Wendie Renard/Eugénie Le Sommer (Lyon)

Giocatrici che hanno disputato la finale



Maggior numero di presenze in finale (per giocatrice)

8 Sarah Bouhaddi/Wendie Renard (Lyon)

Le presenze nelle finali in due partite contano come una sola presenza

Record

GIOCATRICI

Migliori realizzatrici per edizione (comprese le qualificazioni)

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (FFC Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12

Ada Hegerberg ha superato il record di gol Anja Mittah ©Getty Images

Migliori marcatrici assolute

53 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/Lyon)

51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/FFC Frankfurt/Wolfsburg)

46 Eugénie Le Sommer (Lyon)

46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)

43 Camille Abily (Montpellier/Lyon)

42 Lotta Schelin (Lyon/Rosengård)

40 Nina Burger (Neulengbach)

39 Hanna Ljungberg (Umeå)

38 Inka Grings (Duisburg/Zürich)

Classifica presenze assoluta

85 Wendie Renard (Lyon)

81 Camille Abily (Montpellier/Lyon)

77 Emma Byrne (Arsenal)

74 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

74 Alex Popp (Duisburg/Wolfsburg)

72 Lara Dickenmann (Lyon/Wolfsburg)

72 Eugénie Le Sommer (Lyon)

70 Élodie Thomis (Montpellier/Lyon)

67 Sara Bouhaddi (Paris FC/Lyon)

66 Louisa Necib (Lyon)

SQUADRE

Maggior numero di partite giocate

101 Lyon (FRA)

83 Arsenal (ENG)

80 Brøndby (DEN)

78 FFC Frankfurt (GER)

67 Umeå (SWE)

Maggior numero di vittorie

79 Lyon (FRA)

54 FFC Frankfurt (GER)

49 Arsenal (ENG)

45 Umeå (SWE)

45 Wolfsburg (GER)

Comprese le vittorie ai supplementari, non comprese le vittorie ai rigori

Maggior numero di gol segnati

386 Lyon (FRA)

241 Arsenal (ENG)

236 Turbine Potsdam (GER)

233 FFC Frankfurt (GER)

205 Umeå (SWE)

Maggior numero di partecipazioni (su un massimo di 19)

17 Brøndby (DEN)

17 KÍ Klaksvík (FRO)

17 SFK 2000 Sarajevo (BIH)

16 Gintra Universitetas (LTU)

16 Sparta Praha (CZE)

Il KÍ ha disputato le prime 17 edizioni; Brøndby e Sarajevo hanno disputato le ultime 17



PARTITE

La finale del 2012 all'Olympiastadion di Monaco AFP via Getty Images

Record di affluenza

50.212 – Lyon - FFC Frankfurt, finale 2012, Monaco

28.112 – Duisburg - Zvezda-2005, finale di ritorno 2009, Duisburg

27.640 – FFC Frankfurt - Umeå, finale di ritorno 2008, Francoforte

22.911 – Lyon - Chelsea, finale di andata 2019, Lione

22.433 – Lyon - Paris Saint-Germain, finale 2017, Cardiff



Vittoria più ampia

Apollon - Ada Velipojë 21-0 (qualificazioni 2012/13)

Maggior numero di gol in una partita

8 Milena Nikolić (ŽFK Spartak) - Goliador-Real (qualificazioni 2014/15)