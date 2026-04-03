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Guida alle semifinali di Women's Champions League: Bayern - Barcelona, Arsenal - OL Lyonnes

venerdì 3 aprile 2026

Sono stati definiti gli accoppiamenti delle semifinali, ecco l'analisi dei due confronti.

Guida alle semifinali di Women's Champions League: Bayern - Barcelona, Arsenal - OL Lyonnes

Le semifinali di UEFA Women's Champions League, in programma il 25/26 aprile e il 2/3 maggio, decideranno le due squadre che si affronteranno nella finale di Oslo.

Le campionesse in carica dell'Arsenal affronteranno l’OL Lyonnes, come la scorsa stagione, e giocheranno di nuovo in casa all’andata. Il Barcelona punta invece a raggiungere la sesta finale consecutiva e sfida il  Bayern München, a caccia della sua prima finale.

Il calendario completo delle partite sarà confermato a breve.

Verso la finale di Oslo

Semifinali:

Bayern München - Barcelona
Arsenal - OL Lyonnes

Andata: 25/26 aprile
Ritorno: 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio):

Bayern München / Barcelona - Arsenal / OL Lyonnes (18:00)

Orari CET

Bayern München - Barcelona

Bayern - Barcelona in Europa

Fase campionato 2025/26: Barcelona - Bayern 7-1

Fase a gironi 2022/23: Barcelona - Bayern 3-0, Bayern - Barcelona 3-1

Semifinale 2018/19: Bayern - Barcelona 0-1/0-1 (tot: 0-2)

La squadra indicata per prima ha giocato in casa la gara di andata

Alla prima giornata il  Barcelona ha travolto il  Bayern con sette gol, con una delle prestazioni più impressionanti del torneo. Le bavaresi però hanno reagito e sono riuscite a conquistare l'accesso alla semifinale. Il Barcelona ha raggiunto la prima finale nel 2019 superando proprio il Bayern; nella stagione 2022/23, invece, sono state le tedesche a imporsi, infliggendo al Barcelona una delle sole due sconfitte nelle 30 gare disputate tra fase a gironi e fase campionato.﻿

Bayern München (Germania)

Fase campionato: 4° posto
1-7 t - Barcelona
2-1 c - Juventus
3-2 c - Arsenal
3-1 t - Paris Saint-Germain
2-2 t - Atlético de Madrid
3-0 c - Vålerenga

Quarti di finale
5-3tot. - Manchester United (3-2 t, 2-1 c)

Migliore marcatrice: Pernille Harder 7

Ranking UEFA (alla fine della stagione 2024/25): 4
Come si è qualificato: campionesse di Germania
Scorsa stagione: quarti di finale
Titoli nazionali: 7 campionati, 2 coppe nazionali
Miglior risultato europeo: semifinale (2018/19, 2020/21)

Bilancio in semifinale: V0 S2

Precedenti in semifinale

2020/21: 3-5tot. contro Chelsea (2-1 c, 1-4 t)
2018/19: 0-2tot. contro Barcelona (0-1 c, 0-1 t)

Tutti i gol del Bayern München in Women's Champions League

Allenatore: José Barcala

Barcelona (Spagna)

Fase campionato: 1° posto
7-1 c - Bayern München
4-0 t - Roma
3-0 c - OH Leuven
1-1 t - Chelsea
3-1 c - Benfica
2-0 t - Paris FC

Quarti di finale
12-2tot. - Real Madrid (6-2 t, 6-0 c)

Migliore marcatrice: Ewa Pajor 7

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 1
Come si è qualificato: Campione di Spagna
Scorsa stagione: secondo
Titoli nazionali: 10 campionati, 11 coppe nazionali
Miglior risultato europeo: Campione x 3 (2020/21, 2022/23, 2023/24)

Bilancio in semifinale: V6 S2

Precedenti in semifinale
2024/25: 8-2tot contro Chelsea (4-1 c, 4-1 t)
2023/24: 2-1tot contro Chelsea (0-1 c, 2-0 t)
2022/23: 2-1tot contro Chelsea (1-0 t, 1-1 c)
2021/22: 5-3tot contro Wolfsburg (5-1 c, 0-2 t)
2020/21: 3-2tot contro Paris Saint-Germain (1-1 t, 2-1 c)
2019/20: 0-1 contro Wolfsburg (n, San Sebastián)
2018/19: 2-0tot contro Bayern München (1-0 t, 1-0 c)
2016/17: 1-5tot contro Paris Saint-Germain (1-3 c, 0-2 t)

Allenatore: Pere Romeu

La finale di Oslo

Arsenal - OL Lyonnes

Arsenal - OL in Europa

Fase campionato 2025/26: Arsenal - OL 1-2

Semifinale 2024﻿/25: Arsenal - OL 1-2/4-1 (tot: 5-3)

Fase a gironi 2022/23: OL - Arsenal 1-5, Arsenal - OL 0-1

Semifinale 2010/11: OL - Arsenal 2-0/3-2 (tot. 5-2)

Secondo turno di qualificazione 2008/09: OL - Arsenal 0-3 (giocata a Lione)

Quarti di finale 2007/08: OL - Arsenal 0-0/3-2 (tot. 3-2)

L'Arsenal ha iniziato la difesa del titolo con una sconfitta casalinga per 2-1 contro l'OL. La scorsa stagione ha superato le stesse avversarie in semifinale vincendo 4-1 al ritorno dopo aver perso 2-1 in casa.

L'OL pose fine al dominio dell'Arsenal nella sua prima sfida a eliminazione diretta nel 2007/08. Situazione opposta nel 2022/23, quando le Gunners hanno inflitto all'OL la sua sconfitta casalinga più pesante alla prima giornata. Wendie Renard e Kim Little erano in campo nelle semifinali del 2010/11 e potrebbero esserlo di nuovo 15 anni dopo.

Arsenal (Inghilterra, campione in carica)

Fase campionato: 5° posto
1-2 c - OL Lyonnes
2-0 t - Benfica
2-3 t - Bayern München
2-1 c - Real Madrid
1-0 c - Twente
3-0 t - OH Leuven

Spareggi per la fase a eliminazione diretta
7-1tot. - OH Leuven (4-0 t, 3-1 c)

Quarti di finale
3-2tot. - Chelsea (3-1 c, 0-1 t)

Migliore marcatrice: Alessia Russo 8

Ranking UEFA (a fine 2024/25): 7° (testa di serie numero uno nella prima fascia al sorteggio della fase campionato in quanto campione in carica)
Come si è qualificato: campione in carica, secondo posto in campionato
Ultima stagione: campione
Titoli nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali
Miglior risultato europeo: campione (2006/07, 2024/25)

Bilancio in semifinale: V2 S6

Precedenti in semifinale
2024/25: 5-3tot. contro OL (1-2 c, 4-1 t)
2022/23: S4-5tot. contro Wolfsburg (P2-2 t, S2-3dts c)
2012/13: S1-4tot. contro Wolfsburg (S0-2 c, S1-2 t)
2011/12: S1-4tot. contro Frankfurt (S1-2 c, S0-2 t)
2010/11: S2-5tot. contro Lyon (S0-2 t, S2-3 c)
2006/07: V5-2tot. contro Brøndby (P2-2 t, V3-0 c)
2004/05: S1-2 tot. contro Djurgården (P1-1 t, S0-1 c)
2002/03: S2-8tot. contro Fortuna Hjørring (S1-3 t, S1-5 c)

Tutti i gol dell'Arsenal in Women's Champions League finora

Allenatore: Renée Slegers

OL Lyonnes (Francia)

Fase campionato: 2° posto
2-1 t - Arsenal
3-0 c - St. Pölten
3-1 c - Wolfsburg
3-3 t - Juventus
3-0 t - Manchester United
4-0 c - Atlético de Madrid

Quarti di finale
4-1tot. - Wolfsburg (0-1 t, 4-0dts c)

Migliore marcatrice: Melchie Dumornay 5

Ranking UEFA (a fine 2024/25): 2°
Come si è qualificato: campione di Francia
Scorsa stagione: semifinali
Titoli nazionali: 18 campionati, 10 coppe nazionali
Miglior risultato europeo: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio in semifinale: V11 S3

Precedenti in semifinale
2024/25: 3-5tot. contro Arsenal (2-1 t, 1-4 c)
2023/24: V5-3tot. contro Paris Saint-Germain (V3-2 c, V2-1 t)
2021/22: V5-3tot. contro Paris Saint-Germain (V3-2 c, V2-1 t)
2019/20: V1-0 contro Paris Saint-Germain (n, Bilbao)
2018/19: V3-2tot. contro Chelsea (V2-1 c, P1-1 t)
2017/18: V1-0tot. contro Manchester City (P0-0 t, V1-0 c)
2016/17: V3-2tot. contro Manchester City (V3-1 t, S0-1 c)
2015/16: V8-0tot. contro Paris Saint-Germain (V7-0 c, V1-0 t)
2012/13: V9-1tot. contro Juvisy* (V3-0 c, V6-1 t)
2011/12: V5-1tot. contro Turbine Potsdam (V5-1 c, P0-0 t)
2010/11: V5-2tot. contro Arsenal (V2-0 c, V3-2 t)
2009/10: V3-2tot. contro Umeå (V3-2 c, P0-0 t)
2008/09: S2-4tot. contro Duisburg (P1-1 c, S1-3 t)
2007/08: S1-1tot., vittoria ai gol in trasferta contro Umeå (P1-1 c, P0-0 t)
*oggi Paris FC

Allenatore: Jonatan Giráldez

Per "coppa nazionale" si intende la principale coppa nazionale di ogni paese.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 3 aprile 2026

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