Guida alle semifinali di Women's Champions League: Bayern - Barcelona, Arsenal - OL Lyonnes

Le semifinali di UEFA Women's Champions League, in programma il 25/26 aprile e il 2/3 maggio, decideranno le due squadre che si affronteranno nella finale di Oslo.

Le campionesse in carica dell'Arsenal affronteranno l’OL Lyonnes, come la scorsa stagione, e giocheranno di nuovo in casa all’andata. Il Barcelona punta invece a raggiungere la sesta finale consecutiva e sfida il Bayern München, a caccia della sua prima finale.

Il calendario completo delle partite sarà confermato a breve.

Bayern - Barcelona in Europa

Fase campionato 2025/26: Barcelona - Bayern 7-1

Fase a gironi 2022/23: Barcelona - Bayern 3-0, Bayern - Barcelona 3-1

Semifinale 2018/19: Bayern - Barcelona 0-1/0-1 (tot: 0-2)

La squadra indicata per prima ha giocato in casa la gara di andata

Alla prima giornata il Barcelona ha travolto il Bayern con sette gol, con una delle prestazioni più impressionanti del torneo. Le bavaresi però hanno reagito e sono riuscite a conquistare l'accesso alla semifinale. Il Barcelona ha raggiunto la prima finale nel 2019 superando proprio il Bayern; nella stagione 2022/23, invece, sono state le tedesche a imporsi, infliggendo al Barcelona una delle sole due sconfitte nelle 30 gare disputate tra fase a gironi e fase campionato.﻿