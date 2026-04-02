Ritorno quarti di finale Women's Champions League: Barcelona - Real Madrid 6-0 (tot.: 12-2)

Il Barcelona torna al Camp Nou in grande stile, travolgendo il Real Madrid nei quarti di finale di UEFA Women's Champions League davanti a oltre 60.000 spettatori.

Dopo il 6-2 dell'andata, il Barcelona ne segna quattro nel primo tempo e due nella ripresa. Le spagnole si qualificano per l'ottava stagione consecutiva in semifinale (record) dove affronteranno il Bayern München (battuto dal Barça per 7-1 alla prima giornata).

Momenti chiave 8': Alexia Putellas sblocca il risultato

15': Graham Hansen segna su cross di Alexia

27': Paredes segna di testa su calcio angolo

34': Pajor sigla il suo terzo gol tra andata e ritorno

55': Graham Hansen segna il quinto

74': Brugts chiude la partita col sesto gol

La partita in breve

Alla loro prima partita nel nuovo Camp Nou dopo l'ultima apparizione risalente all'aprile 2023 contro il Chelsea, il Barcelona impiega otto minuti per andare a segno con una ribattuta di Alexia Putellas dopo una parata di Misa Rodrìguez su un tiro di Ewa Pajor. Al 15' le padrone di casa raddoppiano con un colpo di testa di Caroline Graham Hansen su cross di Alexia.

Misa compie una doppia parata eccezionale su Graham Hansen e Pajor, ma sul calcio d'angolo successivo battuto dalla norvegese, Irene Paredes segna il 3-0 di testa. Al 34', Pajor, autrice di una doppietta nella partita di andata, cala il poker ribadendo in rete una respinta di Misa.

La cronaca di Barcelona - Real Madrid 6-0 (tot.: 12-2)

Graham Hansen fissa il punteggio sul 5-0 dopo dieci minuti della ripresa, e al 74' Esmee Brugts segna il sesto e ultimo gol della gara finalizzando un'azione corale dopo un cross della neoentrata Clara Serrajordi.

Vodafone Player of the Match: Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Caroline Graham Hansen con il premio Player of the Match AFP via Getty Images

"Graham Hansen ha vinto i duelli difensivi e ha servito passaggi decisivi nell'area di rigore, oltre a essersi inserita lei stessa in area con tagli intelligenti. Si è dimostrata rocciosa nei duelli individuali e in difesa. Ha giocato in modo molto altruista per la squadra, segnando due gol, fornendo un assist e rappresentando sempre una minaccia sotto porta".

Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León (Camara 73'), Brugts; Vicky López (Kika Nazareth 58'), Patri Guijarro, Alexia Putellas (Schertenleib 82'); Graham Hansen, Pajor (Salma Paralluelo 58'), Clàudia Pina (Serrajordi 73')

Real Madrid: Misa Rodríguez; Sheila García, María Méndez (Alba Redondo 59'), Lakrar, Yasmim (Irune Dorado 46'); Angeldahl, Toletti (Antônia 77'); Athenea (Pau Comendador 82'), Linda Caicedo, Eva Navarro; Feller (Rocío Gálvez 59')﻿