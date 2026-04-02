Ritorno quarti di finale Women's Champions League: il Bayern München batte il Manchester United (tot.: 5-3) e vola in semifinale

Due gol segnati nel giro di quattro minuti del secondo tempo permettono al Bayern München di ribaltare il risultato e battere il Manchester United per 2-1, aggiudicandosi la vittoria per 5-3 tra andata e ritorno nei quarti di finale di Women's Champions League.

I momenti chiave 5': Mahmutovis para un tiro di Malard

11': Malard pareggia lo svantaggio dell'andata

54': Harder impegna Tullis-Joyce

81': Viggósdóttir colpisce di testa su corner

84': Dallmann blinda la vittoria

La partita in breve

Entrambi gli allenatori apportano alcune modifiche alle formazioni titolari rispetto alle partite di andata: per il Bayern parte dal primo minuto Momoko Tanikawa, autrice del gol della vittoria all’Old Trafford, mentre nello United ci sono Jayde Riviere e Simi Awujo nell’undici titolare.

Le ospiti partono subito all’attacco e, al quinto minuto, Melvine Malard costringe il portiere del Bayern, Ena Mahmutovic, a una difficile parata dopo un bel tiro al volo.

L'attaccante francese però pochi minuti dopo segna la rete del pareggio complessivo lanciandosi su un passaggio filtrante di Riviere e, approfittando del rimbalzo sul difensore del Bayern, Vanessa Gilles, dopo un tentativo di intercetto di Mahmutovic, segna a porta vuota.

Melvine Malard ha pareggiato lo svantaggio dell'andata dopo 11 minuti UEFA via Getty Images

La partita minuto per minuto: Bayern - Man Utd

Lo United continua a spingere: Malard ha la sua terza occasione con un tiro a giro parato da Mahmutovic, mentre poco dopo Gilles respinge un tiro di Fridolina Rolfö.

Il Bayern torna in campo dopo l'intervallo con rinnovato slancio. Pernille Harder si gira abilmente in area e tira in porta, ma Phallon Tullis-Joyce reagisce prontamente, bloccando con un intervento in scivolata.

Il Bayern sfiora il gol della qualificazione con un tiro di Harder da fuori area dopo un bel passaggio di tacco di Tanikawa. Giulia Gwinn va al tiro, ma la sua conclusione viene intercettata da Millie Turner.

Le padrone di casa continuano a rendersi pericolose sui calci d'angolo e alla fine riescono a sbloccare il risultato quando, a nove minuti dalla fine dei tempi regolamentari, Glódís Viggósdóttir devia di testa un cross di Carolin Simon.

Tre minuti dopo, un altro calcio d'angolo battuto da Simon viene trasformato in gol: dopo una respinta sulla conclusione di Viggósdóttir, Linda Dallmann arriva prima di tutte sul pallone segnando la rete che chiude definitivamente il discorso qualificazione.

Vodafone Player of the Match: Linda Dallmann

BLinda Dallmann del Bayern ha segnato il secondo gol delle padrone di casa ed è stata nominata Player of the Match AFP via Getty Images

"Ha corso instancabilmente e ha garantito fantasia alla manovra del Bayern. Si è dimostrata abile e dinamica sia in fase di possesso palla che in fase di recupero, lasciando il segno soprattutto nel secondo tempo. Ha creato numerose occasioni in situazioni di 1 contro 1 e 2 contro 1, ha fatto tanti passaggi decisivi e ha anche segnato un gol splendido".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Bayern: Mahmutovic; Gwinn (Ballisager, 89'), Viggósdóttir, Gilles, Simon (Caruso, 85'); Kakounan, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Kett; Harder

Man United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Turner (George, 86'), Lundkvist (Schüller, 86'); Zigiotti Olme, Miyazawa, Awujo (Naalsund, 63'); Park, Malard, Rolfö