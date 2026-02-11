Anteprima spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, giovedì: Wolfsburg-Juventus, Atleti-Man United

La ﻿UEFA Women's Champions League 2025/26 prosegue giovedì, con altre quattro squadre in gara per raggiungere Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea e Bayern München ai quarti di finale.

Ecco una guida alle partite d'andata e ritorno tra le squadre classificate dal 5° al 12° posto della fase campionato.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta

Giovedì 12 febbraio

Wolfsburg - Juventus (18:45 CET)

Cristiana Girelli è andata in gol nei secondi finali dell'entusiasmante pareggio per 2-2 nella sfida giocata a Torino nella fase a gironi 2021/22. Anche questa partita sarà molto combattuta dato che le due squadre hanno chiuso la fase campionato con un solo punto di distacco.

Il Wolfsburg ha raggiunto almeno i quarti di finale in 12 delle ultime 13 stagioni, mentre la Juventus punta a raggiungere i quarti per la seconda volta.

Entrambe le squadre hanno segnato 13 gol nella fase campionato e hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta ciascuna. Con in palio la sfida contro le otto volte campionesse d'Europa dell'OL Lyonnes nei quarti di finale, questa partita ha tutte le carte in regola per regalare emozioni e gol.

Statistica: Il Wolfsburg non ha mai perso una sfida con andata e ritorno in una competizione UEFA contro una squadra italiana, avendo vinto tutti e tre i precedenti incroci.

Women's Champions League 2021: Juventus - Wolfsburg 2-2 ﻿

Atleti - Manchester United (21:00 CET)

Il Manchester United ha vinto 1-0 alla seconda giornata contro l'Atleti grazie a un gran gol al volo di Fridolina Rolfö.

La fase a eliminazione diretta tuttavia è un territorio inesplorato per la squadra inglese, che si è qualificata per la prima volta in questa stagione.

Col Bayern München in attesa della vincitrice nei quarti di finale, l'Atleti spera di proseguire il cammino in Women's Champions League e raggiungere almeno i quarti come fatto nel 2019/2020. La squadra spagnola ha segnato 13 gol nelle sei partite della fase campionato, quindi si preannuncia una sfida avvincente tra una delle difese più solide e uno degli attacchi più letali della competizione.

Highlights: Atleti - Man Utd 0-1 ﻿

Cambia la tua squadra Fantasy

Le gare di andata di mercoledì:

OH Leuven - Arsenal (18:45)

Paris FC - Real Madrid (21:00)

Ritorno:

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid - Paris FC (18:45 CET)

Arsenal - OH Leuven (21:00 CET)

Giovedì 19 febbraio

Juventus - Wolfsburg (18:45 CET)

Man United - Atleti (21:00 CET)