Riepilogo e highlights quinta giornata di Women's Champions League: valanga Juve, vincono anche Real Madrid e Arsenal

Juventus, Real Madrid e Arsenal centrano vittorie importanti e si assicurano la qualificazione alla quinta giornata della fase campionato di UEFA Women's Champions League.

La vittoria per 5-0 sul campo del St. Polten (eliminato) porta la Juventus al secondo posto e in vantaggio per numero di gol segnati sul Real Madrid, che si assicura una vittoria per 2-0 contro il Wolfsburg. L'Arsenal batte il Twente 1-0, mentre il Paris Saint-Germain non va oltre lo 0-0 contro l'OH Leuven.

UEFA.com riepiloga le partite del martedì della quinta giornata, che propone altre cinque gare mercoledì.

La situazione Agli spareggi o ai quarti di finale: Arsenal, Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester United, OL Lyonnes, Real Madrid, Wolfsburg Non possono raggiungere la fase a eliminazione diretta: Paris Saint-Germain, St. Polten, Twente

Real Madrid - Wolfsburg 2-0

Il Real Madrid si assicura almeno un posto agli spareggi grazie al colpo di testa di María Méndez e al bel gol di Linda Caicedo. Le merengues rimangono in 10 a ridosso dell'intervallo dopo due ammonizioni consecutive di Maëlle Lakrar, ma la rete in contropiede di Linda Caicedo a metà del secondo tempo suggella la vittoria. Il Wolfsburg è attualmente fuori dalle prime quattro e deve ancora ospitare il Chelsea.

Player of the Match: Linda Caicedo (Real Madrid)

Arsenal - Twente 1-0

Il gol di Beth Mead nel primo tempo basta all’Arsenal a conquistare i tre punti e assicurarsi il passaggio del turno, dopo una gara dominata per possesso palla e occasioni. Un decisivo intercetto di Mariona Caldentey al 10' innesca Alessia Russo, che serve Mead per il suo classico gol di sinistro a giro. L’Arsenal sale così a nove punti, mentre il Twente resta a due ed è matematicamente fuori dalla corsa per le prime 12 posizioni.

Player of the Match: Beth Mead (Arsenal)

Paris Saint-Germain - OH Leuven 0-0

Il PSG conquista il primo punto, che però non basta a evitare l'esclusione dalla fase a eliminazione diretta. L'OH Leuven si conferma squadra rivelazione della fase campionato e resiste alle ondate offensive delle padrone di casa nel secondo tempo. Le campionesse del Belgio, a sei punti, ospiteranno l'Arsenal mercoledì prossimo e sono ancora in corsa per raggiungerlo alla fase a eliminazione diretta.

Player of the Match: Kim Everaerts (OH Leuven)

St. Polten - Juventus 0-5

Due rigori della capitana Cristiana Girelli aiutano la Juve a salire a 10 punti dopo una prestazione dominante. Il forcing iniziale delle bianconere viene premiato già al 6' con un gol dalla corta distanza di Amalie Vangsgaard, che colpisce anche una traversa.

Girelli trasforma con precisione due calci di rigore prima e dopo l'intervallo, poi Tatiana Pinto e Paulina Krumbiegel concretizzano le belle manovre delle bianconere sulla fascia destra. Nel finale, Girelli sfiora la tripletta, ma il portiere Carina Schlüter respinge. Il St. Pölten rimane così a un solo punto.

Player of the Match: Paulina Krumbiegel (Juventus)

Statistica: si tratta della vittoria più ampia di sempre della Juve nelle trasferte europee.