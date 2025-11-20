Quarta giornata Women's Champions League: pari per Roma e Barcelona, vittorie per Atleti e Bayern

Nella quarta giornata di Women's Champions League, la Roma pareggia in casa dell'OH Leuvren dopo essere passata in vantaggio, mentre Barcelona e Chelsea rimangono imbattute in virtù dell'1-1 a Stamford Bridge, che permette alla squadra spagnola di diventare una delle cinque a superare la fase campionato con due giornate d'anticipo.

Chelsea - Barcelona 1-1

Dopo il vantaggio delle padrone di casa al 16' con un gran tiro di Ellie Carpenter, le ospiti pareggiano otto minuti dopo con Ewa Pajor, abile a ribadire in rete una palla vagante in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Wieke Kaptein colpisce un palo prima dell'intervallo, con il Barça che domina gran parte del secondo tempo, ma rischia di andare nuovamente in svantaggio quando Carpenter calcia fuori dopo una bella azione corale delle Blues.

Player of the Match: Ellie Carpenter (Chelsea)

Paris SG - Bayern 1-3

Il Bayern ottiene la terza vittoria consecutiva della fase campionato con un'altra rimonta. La squadra della Frauen-Bundesliga, che nella terza giornata aveva ribaltato uno svantaggio di 2-0 battendo l'Arsenal, va sotto dopo 16 minuti grazie al gol di Sakina Karchaoui.

Il Bayern impiega appena 120 secondi per pareggiare. Linda Dallmann calcia con freddezza da distanza ravvicinata superando il portiere avversario, poi le ospiti passano in vantaggio al 35' con Momoko Tanikawa, prima del 3-1 definitivo di Jovana Damnjanović a un minuto dalla fine.

Player of the Match: Franziska Kett (Bayern)

Twente - Atlético de Madrid 0-4

L'Atleti ottiene un'altra roboante vittoria in questa fase campionato grazie ad alcuni gol-capolavoro a Enschede. Amaiur Sarriegi porta in vantaggio le ospiti poco prima della mezz'ora, segnando con un tiro potente dopo un passaggio di prima di Fiamma.

Júlia Bartel sigla il raddoppio con uno splendido tiro al volo da fuori area dopo una respinta di pugno di Diede Lemey.

La squadra di Victor Martin, che nella prima giornata aveva battuto per 6-0 il St. Pölten, continua ad attaccare e segna altri due gol: una conclusione potente di Synne Jensen e un gol da distanza ravvicinata di Fiamma.

Player of the Match: Amaiur Sarriegi (Atleti)

Viens porta in vantaggio le ospiti al 18° minuto, con uno splendido uno-due con Alice Corelli prima di segnare il suo secondo gol della fase campionato.

Il Leuven aveva già pareggiato in rimonta contro il Paris e battuto il Twente nelle giornate precedenti, e questa volta conquista un punto grazie al rigore trasformato con freddezza da Conijnenberg al 71'.

Player of the Match: Lowiese Seynhaeve (OH Leuven)