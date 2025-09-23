Women's Champions League: calendario della fase campionato per squadra
martedì 23 settembre 2025
Intro articolo
Guarda il calendario di ognuna delle 18 squadre impegnate nella fase campionato.
Contenuti top media
Corpo articolo
La prima fase campionato di UEFA Women's Champions League inizierà il 7 ottobre e si concluderà il 17 dicembre con nove partite in simultanea.
Ecco l'elenco completo delle partite di ognuna delle 18 squadre.
Date della fase campionato
Prima giornata: 7/8 ottobre 2025
Seconda giornata: 15/16 ottobre 2025
Terza giornata: 11/12 novembre 2025
Quarta giornata: 19/20 novembre 2025
Quinta giornata: 9/10 dicembre 2025
Sesta giornata: 17 dicembre
*Calci d'inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione; orari CET
Arsenal: calendario della fase campionato
07/10/2025: Arsenal - OL Lyonnes
16/10/2025: Benfica - Arsenal
12/11/2025: Bayern München - Arsenal (18:45)
19/11/2025: Arsenal - Real Madrid
09/12/2025: Arsenal - Twente
17/12/2025: OH Leuven - Arsenal
Atlético Madrid: calendario della fase campionato
08/10/2025: St. Pölten - Atlético Madrid
16/10/2025: Atlético Madrid - Man Utd (18:45)
12/11/2025: Atlético Madrid - Juventus
20/11/2025: Twente - Atlético Madrid (18:45)
10/12/2025: Atlético Madrid - Bayern München
17/12/2025: OL Lyonnes - Atlético Madrid
Barcelona: calendario della fase campionato
07/10/2025: Barcelona - Bayern München
15/10/2025: Roma - Barcelona
12/11/2025: Barcelona - OH Leuven (18:45)
20/11/2025: Chelsea - Barcelona
10/12/2025: Barcelona - Benfica (18:45)
17/12/2025: Paris FC - Barcelona
Bayern München: calendario della fase campionato
07/10/2025: Barcelona - Bayern München
16/10/2025: Bayern München - Juventus
12/11/2025: Bayern München - Arsenal (18:45)
20/11/2025: Paris Saint-Germain - Bayern München
10/12/2025: Atlético Madrid - Bayern München
17/12/2025: Bayern München - Vålerenga
Benfica: calendario della fase campionato
07/10/2025: Juventus - Benfica (18:45)
16/10/2025: Benfica - Arsenal
12/11/2025: Benfica - Twente
19/11/2025: Paris FC - Benfica
10/12/2025: Barcelona - Benfica (18:45)
17/12/2025: Benfica - Paris Saint-Germain
Chelsea: calendario della fase campionato
08/10/2025: Twente - Chelsea (18:45)
15/10/2025: Chelsea - Paris FC
11/11/2025: St. Pölten - Chelsea
20/11/2025: Chelsea - Barcelona
10/12/2025: Chelsea - Roma
17/12/2025: Wolfsburg - Chelsea
Juventus: calendario della fase campionato
07/10/2025: Juventus - Benfica (18:45)
16/10/2025: Bayern München - Juventus
12/11/2025: Atlético Madrid - Juventus
19/11/2025: Juventus - OL Lyonnes (18:45)
09/12/2025: St. Pölten - Juventus (18:45)
17/12/2025: Juventus - Man Utd
Man Utd: calendario della fase campionato
08/10/2025: Man Utd - Vålerenga
16/10/2025: Atlético Madrid - Man Utd (18:45)
12/11/2025: Man Utd - Paris Saint-Germain
19/11/2025: Wolfsburg - Man Utd (18:45)
10/12/2025: Man Utd - OL Lyonnes
17/12/2025: Juventus - Man Utd
OH Leuven: calendario della fase campionato
07/10/2025: Paris FC - OH Leuven
15/10/2025: OH Leuven - Twente
12/11/2025: Barcelona - OH Leuven (18:45)
20/11/2025: OH Leuven - Roma
09/12/2025: Paris Saint-Germain - OH Leuven
17/12/2025: OH Leuven - Arsenal
OL Lyonnes: calendario della fase campionato
07/10/2025: Arsenal - OL Lyonnes
15/10/2025: OL Lyonnes - St. Pölten (18:45)
11/11/2025: OL Lyonnes - Wolfsburg
19/11/2025: Juventus - OL Lyonnes (18:45)
10/12/2025: Man Utd - OL Lyonnes
17/12/2025: OL Lyonnes - Atlético Madrid
Paris FC: calendario della fase campionato
07/10/2025: Paris FC - OH Leuven
15/10/2025: Chelsea - Paris FC
11/11/2025: Real Madrid - Paris FC
19/11/2025: Paris FC - Benfica
10/12/2025: Vålerenga - Paris FC (18:45)
17/12/2025: Paris FC - Barcelona
Paris Saint-Germain: calendario della fase campionato
08/10/2025: Wolfsburg - Paris Saint-Germain
16/10/2025: Paris Saint-Germain - Real Madrid
12/11/2025: Man Utd - Paris Saint-Germain
20/11/2025: Paris Saint-Germain - Bayern München
09/12/2025: Paris Saint-Germain - OH Leuven
17/12/2025: Benfica - Paris Saint-Germain
Real Madrid: calendario della fase campionato
08/10/2025: Real Madrid - Roma (18:45)
16/10/2025: Paris Saint-Germain - Real Madrid
11/11/2025: Real Madrid - Paris FC
19/11/2025: Arsenal - Real Madrid
09/12/2025: Real Madrid - Wolfsburg
17/12/2025: Twente - Real Madrid
Roma: calendario della fase campionato
08/10/2025: Real Madrid - Roma (18:45)
15/10/2025: Roma - Barcelona
11/11/2025: Roma - Vålerenga (18:45)
20/11/2025: OH Leuven - Roma
10/12/2025: Chelsea - Roma
17/12/2025: Roma - St. Pölten
St. Pölten: calendario della fase campionato
08/10/2025: St. Pölten - Atlético Madrid
15/10/2025: OL Lyonnes - St. Pölten (18:45)
11/11/2025: St. Pölten - Chelsea
19/11/2025: Vålerenga - St. Pölten
09/12/2025: St. Pölten - Juventus (18:45)
17/12/2025: Roma - St. Pölten
Twente: calendario della fase campionato
08/10/2025: Twente - Chelsea (18:45)
15/10/2025: OH Leuven - Twente
12/11/2025: Benfica - Twente
20/11/2025: Twente - Atlético Madrid (18:45)
09/12/2025: Arsenal - Twente
17/12/2025: Twente - Real Madrid
Vålerenga: calendario della fase campionato
08/10/2025: Man Utd - Vålerenga
15/10/2025: Vålerenga - Wolfsburg (18:45)
11/11/2025: Roma - Vålerenga (18:45)
19/11/2025: Vålerenga - St. Pölten
10/12/2025: Vålerenga - Paris FC (18:45)
17/12/2025: Bayern München - Vålerenga
Wolfsburg: calendario della fase campionato
08/10/2025: Wolfsburg - Paris Saint-Germain
15/10/2025: Vålerenga - Wolfsburg (18:45)
11/11/2025: OL Lyonnes - Wolfsburg
19/11/2025: Wolfsburg - Man Utd (18:45)
09/12/2025: Real Madrid - Wolfsburg
17/12/2025: Wolfsburg - Chelsea