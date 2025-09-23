UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Women's Champions League: calendario della fase campionato per squadra

martedì 23 settembre 2025

Guarda il calendario di ognuna delle 18 squadre impegnate nella fase campionato.

Chelsea e Barcellona si incontreranno di nuovo nella UEFA Women's Champions League alla quarta giornata
Chelsea e Barcellona si incontreranno di nuovo nella UEFA Women's Champions League alla quarta giornata Getty Images

La prima fase campionato di UEFA Women's Champions League inizierà il 7 ottobre e si concluderà il 17 dicembre con nove partite in simultanea.

Ecco l'elenco completo delle partite di ognuna delle 18 squadre.

Date della fase campionato

Prima giornata: 7/8 ottobre 2025
Seconda giornata: 15/16 ottobre 2025
Terza giornata: 11/12 novembre 2025
Quarta giornata: 19/20 novembre 2025
Quinta giornata: 9/10 dicembre 2025
Sesta giornata: 17 dicembre

*Calci d'inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione; orari CET

Calendario per data

Arsenal: calendario della fase campionato

07/10/2025: Arsenal - OL Lyonnes 
16/10/2025: Benfica - Arsenal
12/11/2025: Bayern München - Arsenal (18:45)
19/11/2025: Arsenal - Real Madrid
09/12/2025: Arsenal - Twente
17/12/2025: OH Leuven - Arsenal

Atlético Madrid: calendario della fase campionato

08/10/2025: St. Pölten - Atlético Madrid
16/10/2025: Atlético Madrid - Man Utd (18:45)
12/11/2025: Atlético Madrid - Juventus
20/11/2025: Twente - Atlético Madrid (18:45)
10/12/2025: Atlético Madrid - Bayern München
17/12/2025: OL Lyonnes - Atlético Madrid

Barcelona: calendario della fase campionato

07/10/2025: Barcelona - Bayern München
15/10/2025: Roma - Barcelona
12/11/2025: Barcelona - OH Leuven (18:45)
20/11/2025: Chelsea - Barcelona
10/12/2025: Barcelona - Benfica (18:45)
17/12/2025: Paris FC - Barcelona

Women's Champions League: i precedenti tra Barcelona e Chelsea

Bayern München: calendario della fase campionato

07/10/2025: Barcelona - Bayern München
16/10/2025: Bayern München - Juventus
12/11/2025: Bayern München - Arsenal (18:45)
20/11/2025: Paris Saint-Germain - Bayern München
10/12/2025: Atlético Madrid - Bayern München
17/12/2025: Bayern München - Vålerenga

Benfica: calendario della fase campionato

07/10/2025: Juventus - Benfica (18:45)
16/10/2025: Benfica - Arsenal
12/11/2025: Benfica - Twente
19/11/2025: Paris FC - Benfica
10/12/2025: Barcelona - Benfica (18:45)
17/12/2025: Benfica - Paris Saint-Germain

Chelsea: calendario della fase campionato

08/10/2025: Twente - Chelsea (18:45)
15/10/2025: Chelsea - Paris FC
11/11/2025: St. Pölten - Chelsea
20/11/2025: Chelsea - Barcelona
10/12/2025: Chelsea - Roma
17/12/2025: Wolfsburg - Chelsea

Juventus: calendario della fase campionato

07/10/2025: Juventus - Benfica (18:45)
16/10/2025: Bayern München - Juventus
12/11/2025: Atlético Madrid - Juventus
19/11/2025: Juventus - OL Lyonnes (18:45)
09/12/2025: St. Pölten - Juventus (18:45)
17/12/2025: Juventus - Man Utd 

Man Utd: calendario della fase campionato

08/10/2025: Man Utd - Vålerenga
16/10/2025: Atlético Madrid - Man Utd (18:45)
12/11/2025: Man Utd - Paris Saint-Germain
19/11/2025: Wolfsburg - Man Utd (18:45)
10/12/2025: Man Utd - OL Lyonnes
17/12/2025: Juventus - Man Utd 

OH Leuven: calendario della fase campionato

07/10/2025: Paris FC - OH Leuven
15/10/2025: OH Leuven - Twente
12/11/2025: Barcelona - OH Leuven (18:45)
20/11/2025: OH Leuven - Roma
09/12/2025: Paris Saint-Germain - OH Leuven
17/12/2025: OH Leuven - Arsenal

OL Lyonnes: calendario della fase campionato

07/10/2025: Arsenal - OL Lyonnes
15/10/2025: OL Lyonnes - St. Pölten (18:45)
11/11/2025: OL Lyonnes - Wolfsburg 
19/11/2025: Juventus - OL Lyonnes (18:45)
10/12/2025: Man Utd - OL Lyonnes
17/12/2025: OL Lyonnes - Atlético Madrid

Women's Champions League: i precedenti tra Arsenal e Lyon

Paris FC: calendario della fase campionato

07/10/2025: Paris FC - OH Leuven
15/10/2025: Chelsea - Paris FC
11/11/2025: Real Madrid - Paris FC
19/11/2025: Paris FC - Benfica
10/12/2025: Vålerenga - Paris FC (18:45)
17/12/2025: Paris FC - Barcelona

Paris Saint-Germain: calendario della fase campionato

08/10/2025: Wolfsburg - Paris Saint-Germain
16/10/2025: Paris Saint-Germain - Real Madrid
12/11/2025: Man Utd - Paris Saint-Germain
20/11/2025: Paris Saint-Germain - Bayern München
09/12/2025: Paris Saint-Germain - OH Leuven
17/12/2025: Benfica - Paris Saint-Germain

Real Madrid: calendario della fase campionato

08/10/2025: Real Madrid - Roma (18:45)
16/10/2025: Paris Saint-Germain - Real Madrid
11/11/2025: Real Madrid - Paris FC
19/11/2025: Arsenal - Real Madrid
09/12/2025: Real Madrid - Wolfsburg
17/12/2025: Twente - Real Madrid

Roma: calendario della fase campionato

08/10/2025: Real Madrid - Roma (18:45)
15/10/2025: Roma - Barcelona
11/11/2025: Roma - Vålerenga (18:45)
20/11/2025: OH Leuven - Roma
10/12/2025: Chelsea - Roma
17/12/2025: Roma - St. Pölten

St. Pölten: calendario della fase campionato

08/10/2025: St. Pölten - Atlético Madrid
15/10/2025: OL Lyonnes - St. Pölten (18:45)
11/11/2025: St. Pölten - Chelsea
19/11/2025: Vålerenga - St. Pölten
09/12/2025: St. Pölten - Juventus (18:45)
17/12/2025: Roma - St. Pölten

Twente: calendario della fase campionato

08/10/2025: Twente - Chelsea (18:45)
15/10/2025: OH Leuven - Twente
12/11/2025: Benfica - Twente
20/11/2025: Twente - Atlético Madrid (18:45)
09/12/2025: Arsenal - Twente
17/12/2025: Twente - Real Madrid

Vålerenga: calendario della fase campionato

08/10/2025: Man Utd - Vålerenga
15/10/2025: Vålerenga - Wolfsburg (18:45)
11/11/2025: Roma - Vålerenga (18:45)
19/11/2025: Vålerenga - St. Pölten
10/12/2025: Vålerenga - Paris FC (18:45)
17/12/2025: Bayern München - Vålerenga

Wolfsburg: calendario della fase campionato

08/10/2025: Wolfsburg - Paris Saint-Germain
15/10/2025: Vålerenga - Wolfsburg (18:45)
11/11/2025: OL Lyonnes - Wolfsburg
19/11/2025: Wolfsburg - Man Utd (18:45)
09/12/2025: Real Madrid - Wolfsburg
17/12/2025: Wolfsburg - Chelsea

Highlights finale Women's Champions League 2020: Wolfsburg - Lyon 1-3

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 23 settembre 2025