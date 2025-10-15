Riepilogo e highlights Women's Champions League: Barcelona implacabile a Roma, OL Lyonnes e Wolfsburg vincono ancora
mercoledì 15 ottobre 2025
Intro articolo
Il Barcelona vince 4-0 a Roma, l'OL Lyonnes supera agevolmente il St. Pölten e il Wolfsburg batte il Vålerenga nel finale nelle prime gare della seconda giornata di UEFA Women's Champions League.
Contenuti top media
Corpo articolo
Barcelona, OL Lyonnes e Wolfsburg centrano la seconda vittoria su due nelle gare del mercoledì della seconda giornata di UEFA Women's Champions League.
Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto.
OL Lyonnes - St. Pölten 3-0
Lo spettacolare pallonetto di Lily Yohannes contribuisce alla seconda vittoria del Lyonnes. La squadra francese passa in vantaggio al 28' con Jule Brand e domina fino a quando Carina Brunold si invola a rete e costringe Teagan Micah a una bella parata.
Lo scampato pericolo si rivela fondamentale perché al 45’ Ada Hegerberg raddoppia di testa, mentre al 7’ della ripresa la 18enne Yohannes segna da quasi centrocampo e diventa la più giovane marcatrice di sempre dell'OL nella fase a gironi/campionato.
Vålerenga - Wolfsburg 1-2
Un rigore trasformato da Janina Minge assicura la vittoria al Wolfsburg all'ultima azione della gara. Le ospiti passano in vantaggio poco prima dell'ora di gioco quando Lineth Beerensteyn raccoglie un passaggio sbagliato, entra in area e insacca dietro il primo palo.
Le padrone di casa rispondono tre minuti dopo, quando Sara Hørte insacca di testa dopo un tocco di Stina Johannes su un cross deviato. Mentre la partita sembra destinata al pareggio, Naina Inauen commette fallo di mano in area e Minge firma il gol decisivo dal dischetto.
Roma-Barcellona 0-4
Il Barcellona prosegue il suo ottimo inizio di stagione con un’altra vittoria eclatante. Le blaugrana vanno in vantaggio dopo soli due minuti quando Esmee Brugts insacca di potenza su una palla vagante. Il capitano Alexia Putellas sbaglia un calcio di rigore all'inizio del secondo tempo, ma Kika Nazareth raddoppia d’esperienza poco prima dell'ora di gioco.
Putellas trasforma il suo secondo calcio di rigore della serata a poco meno di 20 minuti dalla fine, mentre la subentrata Caroline Graham Hansen firma il quarto gol nel finale guidando il cross basso di Clàudia Pina sul secondo palo.
Chelsea - Paris FC 4-0
Sandy Baltimore, Johanna Rytting Kaneryd, Alyssa Thompson ed Erin Cuthbert suggellano la prima vittoria del Chelsea. Dopo il vantaggio su rigore con Baltimore al 31', Aggie Beever-Jones sfiora il raddoppio per le padrone di casa ma colpisce la traversa su calcio d’angolo, mentre Rytting Kaneryd non sbaglia di testa al 39'.
Al 2’ della ripresa arriva il gol dalla corta distanza di Thompson. Erin Cuthbert segue il suo esempio 16 minuti dopo, mentre Guro Reiten vede negarsi il quinto gol dalla traversa.
OH Leuven - Twente 2-1
L'OH Leuven mette in scena una spettacolare rimonta contro il Twente e diventa la prima squadra belga a vincere una partita della fase campionato di Women's Champions League. A scrivere la storia è la conclusione perentoria al 96’ di Sára Pusztai, già autrice del gol del pareggio alla prima giornata.
Il Twente passa in vantaggio con Jaimy Ravensbergen prima dell'intervallo, ma le padrone di casa aumentano il forcing e costringono Diede Lemey a una parata prodigiosa, poi guadagnano un calcio di rigore che Linde Veefkind non ha problemi a trasformare. In abbondante recupero arriva il gol che scatena la festa del pubblico di casa.
Le partite di giovedì
Atlético Madrid - Manchester United
Bayern München - Juventus
Paris SG - Real Madrid
Benfica - Arsenal