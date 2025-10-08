Riepilogo prima giornata di UEFA Women's Champions League, mercoledì: il Wolfsburg affonda il PSG, club di Madrid scatenati e vittoria dello United

La prima serie di partite della nuova fase campionato di UEFA Women's Champions League si conclude con la vittoria del Wolfsburg sul Paris Saint-Germain per 4-0, due successi pesanti per Real Madrid e Atlético Madrid, una vittoria di misura del Manchester United e il pareggio del Chelsea contro il Twente.

UEFA.com riepiloga le partite del mercoledì della prima giornata. La seconda giornata è in programma mercoledì e giovedì.

Il Wolfsburg mette a segno una netta vittoria contro il PSG, passando in vantaggio al 7' quando Alex Popp intercetta un corner di Janou Levels e Jackie Groenen devia la palla nella propria porta. Proprio quando le ospiti sembrano entrare in partita, il Wolfsburg segna di nuovo con Ella Peddemors su assist di Svenja Huth.

Il PSG alza nuovamente i giri ma non riesce a superare il portiere Stina Johannes. Al contrario, il Wolfsburg dilaga nel finale con un gol di testa di Popp e un rigore di Janina Minge.

Il Twente conquista un punto contro la squadra che lo aveva battuto 3-1 e 6-1 nella scorsa fase a gironi. Il Chelsea, che in porta schiera la debuttante Livia Peng, sfiora il gol in avvio con un colpo di testa di Aggie Beever-Jones che colpisce il palo esterno. Poco dopo l'ora di gioco, invece, è il Twente a passare in vantaggio con un bellissimo tiro a giro di Danique van Ginkel su assist di Jill Roord.

Il Chelsea si lancia in avanti e 8' dopo conquista un rigore per atterramento su Guro Reiten a opera di Lynn Groenewegen. Sul dischetto va Sandy Baltimore, che non sbaglia. Nel finale, Chloe Sarwie e Wieke Kaptein arrivano a un passo dal gol, ma la gara termina in parità.

Il Madrid domina fin dall'inizio e segna al 6' con Alba Redondo dopo un colpo di testa di Maëlle Lakrar respinto da Rachele Baldi. La Roma pareggia poco dopo il quarto d'ora con un colpo di testa di Evelyne Viens su passaggio di Alayah Pilgrim, ma il Madrid torna subito in vantaggio con Caroline Weir, che si fa strada in area e non dà scampo a Baldi.

La Roma pareggia di nuovo al 35' grazie a un tiro da fuori area di Emilie Haavi, ma Alba Redondo porta il risultato sul 3-2 prima dell'intervallo dopo uno splendido passaggio di Linda Caicedo. Il Madrid allunga il passo nella ripresa: un tiro al volo di Alba Redondo viene deviato in rete da Lakrar, mentre Weir segna di nuovo su assist di Linda Caicedo. La colombiana serve un altro assist nel finale per il colpo di testa vincente di Eva Navarro.

Anche l'altra squadra della capitale spagnola segna a ruota libera, festeggiando l'attesissimo debutto nella fase a gironi/campionato. Gio Garbelini apre le marcature al 5' su assist di Fiamma. L'autrice del gol dà anche il via all'azione del raddoppio, propiziando la rete di Andrea Medina sul secondo palo.

Il 3-0 arriva al 22' con Luany, che insacca dopo un tiro di Gio Garbelini respinto, mentre Vilde Bøe Risa firma il 4-0 prima dell'intervallo con un tiro a giro. Il quinto gol arriva all'88' su rigore con Fiamma, che segna anche di testa nel recupero.

Altra squadra all'esordio nella fase a gironi/campionato, il Man Utd si porta in vantaggio poco dopo la mezz'ora, quando Arna Eiríksdóttir commette fallo di mano in area e Maya Le Tissier trasforma dal dischetto.

La squadra di casa mantiene il comando e, nonostante i tentativi delle ospiti con Olaug Tvedten e Elise Thorsnes, crea la maggior parte delle occasioni. Nelle fasi successive, Elisabeth Terland vede negarsi il gol del raddoppio dai tempestivi interventi di Michaela Kovacs e Sara Hørte.

