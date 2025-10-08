UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Women's Champions League 2025/26: calendario e risultati della fase campionato

mercoledì 8 ottobre 2025

Tutte le partite della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26.

Il trofeo della UEFA Women's Champions League, ambito dalle 18 squadre della fase campionato 2025/26
Il trofeo della UEFA Women's Champions League, ambito dalle 18 squadre della fase campionato 2025/26 UEFA via Getty Images

La fase campionato di UEFA Women's Champions League 2025/26 è iniziata il 7 ottobre e terminerà con la finale di Oslo a maggio 2026, con le migliori squadre d'Europa che si sfideranno nel nuovo format della competizione.

Come funziona il nuovo format?

*Calci d'inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione; orari CET

Prima giornata

Martedì 7 ottobre 2025

Juventus - Benfica 2-1
Arsenal - OL Lyonnes 1-2
Barcelona - Bayern München 7-1
Paris FC - OH Leuven 2-2

Highlights: Barcelona - Bayern München 7-1

Mercoledì 8 ottobre 2025

Twente - Chelsea 1-1
Real Madrid - Roma 6-2
Man Utd - Vålerenga 1-0
St. Pölten - Atlético Madrid 0-6
Wolfsburg - Paris SG 4-0

Seconda giornata

Mercoledì 15 ottobre 2025

OL Lyonnes - St. Pölten (18:45)
Vålerenga - Wolfsburg (18:45)
Roma - Barcelona
Chelsea - Paris FC
OH Leuven - Twente

Giovedì 16 ottobre 2025

Atlético Madrid - Man Utd (18:45)
Bayern München - Juventus
Paris SG - Real Madrid
Benfica - Arsenal

Le partite squadra per squadra

Terza giornata

Martedì 11 novembre 2025

Roma - Vålerenga (18:45)
OL Lyonnes - Wolfsburg
Real Madrid - Paris FC
St. Pölten - Chelsea

Mercoledì 12 novembre 2025

Barcelona - OH Leuven (18:45)
Bayern München - Arsenal (18:45)
Atlético Madrid - Juventus
Man Utd - Paris SG
Benfica - Twente

L'OH Leuven partecipa per la prima volta alla UEFA Women's Champions League
L'OH Leuven partecipa per la prima volta alla UEFA Women's Champions LeaguePhoto by JILL DELSAUX/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Quarta giornata

Mercoledì 19 novembre 2025

Juventus - OL Lyonnes (18:45)
Wolfsburg - Man Utd (18:45)
Arsenal - Real Madrid
Paris FC - Benfica
Vålerenga - St. Pölten

Giovedì 20 novembre 2025

Twente - Atlético Madrid (18:45)
Chelsea - Barcelona
OH Leuven - Roma
Paris SG - Bayern München

Quinta giornata

Martedì 9 dicembre 2025

St. Pölten - Juventus (18:45)
Arsenal - Twente
Paris SG - OH Leuven
Real Madrid - Wolfsburg

Mercoledì 10 dicembre 2025

Barcelona - Benfica (18:45)
Vålerenga - Paris FC (18:45)
Chelsea - Roma
Atlético Madrid - Bayern München
Man Utd - OL Lyonnes

Le tre volte campionesse del Barcellona sono state sconfitte nella finale della scorsa stagione
Le tre volte campionesse del Barcellona sono state sconfitte nella finale della scorsa stagionePhoto by PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

Sesta giornata

Mercoledì 17 dicembre 2025

Roma - St. Pölten
Bayern München - Vålerenga
Twente - Real Madrid
Juventus - Man Utd
OH Leuven - Arsenal
OL Lyonnes - Atlético Madrid
Paris FC - Barcelona
Benfica - Paris SG
Wolfsburg - Chelsea

Le squadre della fase campionato
© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 8 ottobre 2025