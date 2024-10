Anteprima Giornata 2 Women's Champions League: giovedì

Mercoledì e giovedì prosegue la fase a gironi della UEFA Women's Champions League

Un'anteprima dell'azione, compreso l'ultimo capitolo di una delle più grandi rivalità della competizione, quella tra Wolfsburg e Lyon.

Gruppo A

Galatasaray - Roma

Il Galatasaray, che nella sua stagione d'esordio europeo è diventato la prima squadra turca a raggiungere la fase a gironi, non avrebbe potuto aspettarsi un inizio più complicato di quello che ha avuto a Lione. Tuttavia, nella piovosa serata in terra francese, gli ospiti hanno mostrato la loro qualità, nonostante la sconfitta per 3-0 contro le otto volte campionesse. Il Galatasaray ora ospita le campionesse d'Italia della Roma, in grado di imporsi per 1-0 contro il Wolfsburg alla Giornata 1.

L'anno scorso, dopo l'ottimo inizio con quattro punti in due partite, la Roma non ha superato la fase a gironi. Quest'anno, il cammino della squadra italiana è iniziato con una vittoria importante e la trasferta a Istanbul è l'occasione giusta per la Roma di dimostrare di poter essere favorita per il passaggio del turno.

Wolfsburg - Lyon

Nei poco più di due decenni trascorsi dall'inizio della competizione femminile UEFA, sono nate alcune rivalità storiche e questa è forse la più affascinante. Le due squadre che si affrontano per la nona volta nella competizione, negli anni si sono sfidate spesso per i traguardi più importanti.

Le due squadre si sono affrontate in finale per quattro volte. Il Wolfsburg ha prevalso nella prima, nel 2013, vincendo 1-0 contro un Lyon imbattuto da oltre 100 partite, ma l'OL si è rifatto nel 2016 (ai rigori), nel 2018 (ai supplementari) e nel 2020 (una vittoria per 3-1 ricca di colpi di scena). Il Lyon ha eliminato il Wolfsburg anche nei quarti di finale della stagione 2016/17 e 2018/19, vincendo entrambe le volte in Germania.

Saranno rinnovate molte rivalità personali, tra cui quella tra Wendie Renard del Lyon, l'unica giocatrice con più di 100 presenze nella competizione, e Alex Popp del Wolfsburg, destinata a diventare la seconda a raggiungere tale traguardo; le due si sono affrontate in tutti gli otto precedenti, così come Eugénie Le Sommer e Sarah Bouhaddi. Tuttavia, ciò che conta davvero per il Wolfsburg è solo la vittoria, dopo la sconfitta rimediata contro la Roma. La vittoria del Wolfsburg per 2-0 in casa contro il Bayern sarà sicuramente una fonte motivazione in più.

Gruppo B

Real Madrid - Celtic

Il Real Madrid ha subito la sesta sconfitta consecutiva nella prima giornata della fase a gironi, con il 3-2 contro il Chelsea. Il Madrid era in svantaggio per 2-0 e 3-1, ma la parziale rimonta dopo l'ingresso in campo di Linda Caicedo (non al massimo della condizione dopo aver viaggiato per la Coppa del Mondo FIFA Under-20 femminile) ha lanciato segnali incoraggianti per la squadra di Alberto Toril.

Anche il Celtic ha perso alla prima giornata. La prima squadra scozzese ad accedere alla fase a gironi è stata sconfitta per 2-0 dal Twente. La trasferta a Madrid è forse la prova più importante per il Celtic, nei 17 anni di storia della sua squadra femminile.

Twente - Chelsea

Dopo le rispettive vittorie nelle Giornata 1, le due squadre si affrontano a Enschede. Si tratta di una sfida ricca di emozioni per Wieke Kaptein del Chelsea, che ha giocato nei Paesi Bassi nel 2023 e ha aiutato il Twente a battere l'Ajax e ad aggiudicarsi il titolo dell'Eredivisie. I Blues sperano di confermare il loro eccellente stato di forma in trasferta in Champions League, dopo le vittorie dello scorso anno contro Ajax e Barcelona tra le altre.

Kayleigh van Dooren, migliore marcatrice della competizione, ha permesso al Twente di vincere contro il Celtic con una doppietta alla prima giornata. Questa sfida sarà un esame più impegnativo per il Twente e permetterà loro di capire se potranno emulare la corsa ai quarti di finale dell'Ajax nella scorsa stagione.