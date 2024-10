Riepilogo Women's Champions League: vincono Roma, Chelsea, Lyon e Twente

Il Chelsea batte il Real Madrid 3-1 nella gara clou della serata di apertura della fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2024/25. Partono bene anche le vicecampionesse in carica del Lyon, mentre la Roma segna e resiste contro il Wolfsburg e il Twente conquista tre punti all'esordio nella fase a gironi.

UEFA.com riepiloga le partite del martedì della prima giornata.

Scarica l'app della Women's Champions League

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto e guardare gli highlights a partire dalla mezzanotte CET.

Gruppo A

Roma - Wolfsburg 1-0

La Roma ferma l'assalto nel secondo tempo delle due volte campionesse d'Europa e conquista tutti e tre i punti. La differenza la fa un rigore al 14' del capitano Manuela Giugliano, ma le padrone di casa devono ringraziare anche Camelia Ceasar. Il portiere effettua diverse belle parate mentre il Wolfsburg cerca il pareggio e anche quando viene battuta si salva due volte con l'aiuto dalla traversa.

Lyon - Galatasaray 3-0

Kadidiatou Diani segna una doppietta per le otto volte campionesse, troppo forti per una squadra all'esordio nella fase a gironi. Il Galatasaray difende strenuamente a Décines, ma dopo il primo gol di Diani al 34' sembra esserci una sola squadra in campo. Per vie aeree arriva anche il raddoppio del Lione allo scoccare dell'intervallo con Vanessa Gilles, poi Diani fissa il risultato al 77' con un gol fotocopia del primo.

17 ottobre: Galatasaray - Roma, Wolfsburg - Lyon

Gruppo B

Chelsea - Real Madrid 3-2

Il Chelsea prosegue il suo inizio vincente sotto la guida di Sonia Bompastor, nonostante la tensione nel finale di gara. Un colpo di testa deviato di Sjoeke Nüsken porta le Blues in vantaggio, poi un fallo in area sulla centrocampista consente a Guro Reiten di raddoppiare dal dischetto. La bella finalizzazione di Alba Redondo riporta in gara il Real Madrid, ma Mayra Ramírez ripristina il vantaggio di due gol delle padrone di casa poco dopo la ripresa. La sua rete si rivelerà decisiva, perché all'84' la subentrata Linda Caicedo segna un altro gol per le Blancas.

Celtic - Twente 0-2

Il Twente ha la meglio nella sfida tra due esordienti nella fase a gironi. Le ospiti dominano ad Hamilton e segnano in entrambi i tempi con Kayleigh van Dooren. Prima, la centrocampista scavalca Kelsey Daugherty con un pallonetto dal limite dell'area, poi firma il raddoppio da pochi passi nel finale.

17 ottobre: Real Madrid - Celtic, Twente - Chelsea