Dove guardare la Women's Champions League: gratis su DAZN, live streaming su YouTube

Le partite della UEFA Women's Champions League 2024/25 verranno trasmesse gratuitamente in diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube in tutto il mondo tranne in Medio Oriente, nel Nord Africa (MENA) dove i diritti sono di beIN MENA, in Cina e nei suoi territori.*

Guarda gratis su DAZN

Lo streaming di YouTube sarà incorporato anche nei MatchCentres di UEFA.com e su UEFA.tv, con gli highlights che seguiranno a mezzanotte CET.

Canali DAZN

Canale YouTube

Austria: DAZN 2, DAZN 4, DAZN 5, DAZN RISE, DAZN HELDINNEN

Belgio: DAZN 1 Francia: DAZN 1 Germania: DAZN 2, DAZN 4, DAZN 5, DAZN RISE, DAZN HELDINNEN Italia: ZONA DAZN Spagna: DAZN 1 Svizzera: DAZN 2, DAZN 4, DAZN 5, DAZN RISE, DAZN HELDINNEN REGNO UNITO: DAZN



Canali beIN

Medio Oriente e Nord Africa: beIN

* La Repubblica Popolare Cinese, la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, la Regione Amministrativa Speciale di Macao e Taipei Cinese (Taiwan).